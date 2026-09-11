Datos Clave El resultado: Flamengo venció 2-0 a Independiente del Valle en Quito, a 2.850 metros de altitud. Los goles: Bruno Henrique (61′) y Léo Pereira (75′). La revancha: Se jugará el 17 de septiembre en el Maracaná.

Después de conocerse una nueva negativa por defender a la Selección Chilena de parte de Erick Pulgar, en Brasil celebran el rechazo tras el triunfo de Flamengo ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

El antofagastino fue titular durante los 90 minutos de la victoria 2-0 del equipo Carioca, un duelo en que los locales dominaron la posesión, pero no lograron traducirla en ocasiones claras. Los goles llegaron en el complemento: Bruno Henrique anotó a los 61′ y Léo Pereira marcó de cabeza a los 75′, resultado que tiene con un pie a Flamengo en las semifinales del torneo continental.

El aporte de Pulgar en la contención

Dentro de la cancha, el chileno tuvo un rol protagónico en la contención del equipo, apelando a la pierna fuerte para cortar los ataques del elenco ecuatoriano durante todo el partido. Esa intensidad le costó una tarjeta amarilla, mostrada por el árbitro argentino Facundo Tello, quien también amonestó a Carabajal y Quintero por el lado local.

Lo que se juega en la revancha

Con este resultado, Flamengo llega con una cómoda ventaja al partido de vuelta, programado para el próximo jueves 17 de septiembre en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro. Independiente del Valle, que además perdió por lesión a su referente ofensivo Carlos González al cierre del primer tiempo, deberá remontar dos goles para forzar la definición por penales. El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Estudiantes de La Plata y Corinthians.