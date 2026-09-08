Datos Clave El sueldo: Darío Osorio percibe un salario estimado de £15 mil brutas por semana en el Crystal Palace. El cambio: La cifra equivale a poco más de US$1 millón por temporada, más del doble de lo pactado en su última renovación con Midtjylland. El ranking: Pese al incremento, se mantiene por debajo de otros seleccionados con contratos consolidados en el extranjero.

Darío Osorio necesitó apenas unos días para estrenarse con la camiseta del Crystal Palace tras su llegada desde el Midtjylland de Dinamarca. El chileno sumó sus primeros minutos frente al Fulham y ahora aguarda por una oportunidad desde el arranque. Sin embargo, su cambio de club también significó una modificación sustancial en sus ingresos en el fútbol europeo.

Las cifras recopiladas por Capology, portal especializado en salarios y finanzas deportivas, sitúan al delantero con una remuneración base de 15 mil libras esterlinas brutas a la semana (aproximadamente 20 mil dólares). Al proyectar este monto a una temporada completa, la cifra llega a las 780 mil libras, lo que equivale a unos 1,05 millones de dólares anuales, sin considerar posibles bonos por objetivos.

¿Cuánto gana Darío Osorio en Crystal Palace?

Con este ingreso garantizado que sobrepasa el millón de dólares por año, el salto económico es notorio respecto a sus etapas anteriores en Europa. Cuando fichó por el Midtjylland a mediados de 2023, el atacante acordó un monto cercano a los US$ 240 mil anuales más incentivos.

A comienzos de 2026, la dirigencia danesa extendió su contrato y elevó sus emolumentos hasta aproximadamente US$ 500 mil por temporada. Con su llegada al fútbol británico, el seleccionado chileno más que duplicó el último salario que percibía en el torneo escandinavo.

Dentro del vestuario de Selhurst Park, en tanto, sus números se ubican en una escala moderada. El contrato de Osorio representa el decimonoveno sueldo de la plantilla del Crystal Palace (equivalente a cerca del 12,5% de la ficha más alta), bastante distante de las figuras que lideran el presupuesto del club:

Jørgen Strand Larsen: El atacante noruego encabeza la nómina con ingresos cercanos a los US$ 8,5 millones anuales.

El atacante noruego encabeza la nómina con ingresos cercanos a los US$ 8,5 millones anuales. Daichi Kamada: El volante japonés se sitúa en el segundo escalón con US$ 7,4 millones por temporada.

El volante japonés se sitúa en el segundo escalón con US$ 7,4 millones por temporada. Dean Henderson: El portero inglés cierra el podio del plantel con un salario que supera los US$ 7 millones al año.

¿Cómo queda Darío Osorio entre los futbolistas chilenos mejor pagados?

El nuevo contrato en la Premier League posiciona al atacante formado en Universidad de Chile dentro de un grupo selecto de futbolistas nacionales con ingresos millonarios en el extranjero. Aunque su salario anual cercano a los US$ 1,05 millones fijos representa un avance significativo para su carrera, aún se ubica por detrás de los contratos más altos que ostentan los referentes de La Roja en el circuito internacional.

El escalafón de los chilenos con mejores remuneraciones en la actualidad está liderado por Erick Pulgar. El volante extendió su vínculo con el Flamengo de Brasil a cambio de US$ 3,6 millones por temporada hasta finales de 2029. En ese mismo certamen sudamericano aparece Guillermo Maripán, quien aseguró un sueldo de US$ 2,4 millones anuales tras firmar por dos años con Internacional de Porto Alegre.

Si la comparación se traslada al fútbol británico y europeo, Osorio acorta distancias pero continúa bajo la línea de otros seleccionados:

Ben Brereton: Mantiene un contrato con el Southampton que le reporta cerca de US$ 1,82 millones anuales, aun disputando esta temporada cedido en el Sheffield United.

Mantiene un contrato con el Southampton que le reporta cerca de US$ 1,82 millones anuales, aun disputando esta temporada cedido en el Sheffield United. Gabriel Suazo: Registra un ingreso bruto similar en el Sevilla de España, en torno a los US$ 1,8 millones por año.

Registra un ingreso bruto similar en el Sevilla de España, en torno a los US$ 1,8 millones por año. Marcelino Núñez: Percibe un salario estimado de US$ 1,6 millones por temporada defendiendo la camiseta del Ipswich Town.

Con sus más de un millón de dólares anuales en el Crystal Palace, Darío Osorio se instala formalmente en esa franja competitiva de ingresos en el fútbol europeo, consolidando un salto económico que acompaña su llegada a la liga más exigente del planeta.

¿Darío Osorio será titular en el Crystal Palace vs Middlesbrough por la EFL Cup?

En el terreno deportivo, el atacante podría sumar su primera titularidad este martes 8 de septiembre frente al Middlesbrough por la tercera ronda de la Copa de la Liga (Carabao Cup o EFL Cup), a partir de las 15:45 horas de Chile.

Tras disputar los instantes finales del triunfo 3-2 sobre el Fulham por Premier League, el técnico francés Pierre Sage reconoció que el desgaste del plantel obligará a rotar nombres.

“Tengo que comprobar el estado físico de los jugadores, pero muchos de ellos estaban muy cansados al final del partido. Tal vez necesitemos algunos jugadores nuevos que no hayan jugado mucho o que no hayan jugado ante Fulham”, detalló el estratega.

El entrenador advirtió que no es partidario de hacer modificaciones masivas que comprometan la coordinación colectiva, pero dejó la puerta abierta para quienes buscan espacio: “Quizás sea la oportunidad para que lo demuestren, y tenemos que ganar este partido porque también somos ambiciosos en esta competencia”.