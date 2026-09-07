Swansea City, con Lawrence Vigouroux proyectado como titular, viajará desde el sur de Gales hasta Hampshire este martes por la tarde para intentar mantener su invicto en la Championship ante Southampton.

Los Saints reciben a los Swans en St Mary’s después de encadenar cuatro partidos sin perder, racha que extendieron con un empate ante Lincoln City durante el fin de semana. El equipo de Vitor Matos, en tanto, viene de igualar sin goles ante Wrexham en un duelo galés frustrante.

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Previa del partido Southampton vs Swansea City

Después de un final dramático de la temporada pasada, cuando Southampton fue expulsado de la final de playoffs tras admitir espionaje a otros equipos durante la campaña 2025-26, el equipo de Tonda Eckert comenzó el nuevo curso con una deducción de cuatro puntos como castigo.

Su inicio difícil se complicó todavía más cuando los Saints abrieron su segunda campaña consecutiva en la Championship con una derrota como visitantes ante Watford, antes de sufrir una dura caída 4-1 en casa frente al recién descendido West Ham United por la EFL Cup.

Sin embargo, Southampton logró recuperarse en las últimas semanas. Las victorias consecutivas ante Stoke City y Millwall fueron seguidas por empates como visitante frente a Birmingham City y Lincoln City, ambos por 1-1, en partidos donde los Saints se pusieron en ventaja pero no pudieron sostener el triunfo.

Aunque esos empates entre semana y fin de semana dejaron frustración en el equipo de Eckert, Southampton ya suma cuatro partidos invicto. Los ocho puntos obtenidos en esa racha le permitieron escalar hasta el puesto 19 de la tabla, con cuatro unidades en cinco encuentros.

Los triunfos previos a esos empates entregaron señales alentadoras de que Southampton puede volver a competir en la parte alta. Primero superó 3-1 a Stoke City y luego goleó 5-1 a un Millwall que llegaba en buena forma, ambos resultados en un estadio donde solo perdió tres de sus 23 partidos la temporada pasada.

Pronóstico Southampton vs Swansea City / © Imago

Swansea City, por su parte, tuvo un arranque sobresaliente en la temporada 2026-27. El equipo suma tres victorias y dos empates en sus primeros cinco partidos, registro que lo tiene en la cima de la tabla antes de su sexta presentación por la Championship.

Aunque este inicio invicto puede parecer sorpresivo después de una campaña anterior de mitad de tabla, los Swans ya habían cerrado la temporada 2025-26 con tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Esa inercia positiva se trasladó al nuevo curso.

Pese a sufrir una derrota en la League Cup a comienzos de agosto, el equipo dirigido por el portugués Vitor Matos respondió en liga con triunfos ante Stoke City, Derby County y Watford, además de empates sin goles frente a Sheffield United y Wrexham.

La principal explicación de su buen momento está en la solidez defensiva. Swansea recibió apenas un gol en sus primeros cinco partidos de liga y suma cuatro porterías en cero, el mejor registro del campeonato en ese apartado.

Ahí aparece Lawrence Vigouroux como uno de los nombres claves. El arquero chileno está proyectado como titular y ha sido parte central de una estructura defensiva que convirtió a Swansea en uno de los equipos más difíciles de vulnerar en este arranque de Championship.

Los 11 puntos de Swansea lo dejan siete unidades por encima de Southampton. Sin embargo, sin la deducción aplicada a los Saints, la diferencia sería de solo tres puntos, un detalle que muestra que el partido puede ser bastante más parejo de lo que indica la tabla.

La temporada pasada, el duelo en St Mary’s terminó 0-0, mientras que Southampton ganó 2-1 el enfrentamiento más reciente jugado en el Swansea.com Stadium, en abril.

Rendimiento reciente

Southampton, Championship:

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Southampton, todas las competiciones:

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Swansea City, Championship:

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Swansea City, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Southampton vs Swansea City / © Imago

Ambos equipos superaron sus respectivos empates del fin de semana sin nuevas preocupaciones físicas, por lo que podrían presentar formaciones similares este martes por la noche.

Southampton probablemente mantendrá a Cyle Larin, su máximo goleador, como referencia ofensiva. James Ward-Prowse también debería conservar su lugar en el mediocampo y realizar su segunda titularidad desde su regreso a los Saints tras más de tres años fuera.

El equipo local no podrá contar con Caspar Jander, quien sigue fuera por un problema muscular que arrastra desde la pretemporada. Es la única preocupación física para el entrenador alemán.

Swansea City viajará al sur sin Cameron Burgess. El defensor se perdió el último mes por una lesión de ligamento cruzado que debería dejarlo fuera por el resto de la temporada.

Gonçalo Franco también está al margen desde mayo por un problema en el muslo, aunque se espera que vuelva a los entrenamientos durante las próximas semanas.

Lawrence Vigouroux aparece proyectado como titular en el arco de Swansea City. El chileno llega con el respaldo del excelente inicio defensivo de los Swans, que apenas han recibido un gol en cinco partidos de Championship.

El equipo de Vitor Matos formaría con Josh Key, Ben Cabango, Welsh y Josh Tymon en la línea defensiva; Widell, Jay Fulton y Stephen Eustáquio en el mediocampo; y un ataque compuesto por Yeo, Adam Idah y Eom Ji-Sung.

Posibles formaciones Southampton vs Swansea City

Southampton:

Peretz; Bree, Stephens, Schlotterbeck, Welington; Downes, Ward-Prowse; Matuski, Azaz, Leo Scienza; Larin.

Swansea City:

Lawrence Vigouroux; Key, Cabango, Welsh, Tymon; Widell, Fulton, Eustáquio; Yeo, Idah, Eom Ji-Sung.

Pronóstico Southampton vs Swansea City

Nuestro pronóstico: Southampton 1-1 Swansea City

Ambos equipos llegan a este cruce de mitad de semana después de empatar durante el fin de semana y con poca distancia real en cuanto a forma reciente, por lo que se espera un partido muy disputado.

El excelente registro defensivo de Swansea debería hacerlo difícil de superar. El equipo de Lawrence Vigouroux ha recibido apenas un gol en sus primeros cinco partidos de liga y llega como líder de la Championship, con una estructura muy sólida.

Southampton, sin embargo, tiene el impulso de cuatro partidos invicto y el factor local en St Mary’s, donde ya mostró capacidad para imponerse con autoridad ante Stoke City y Millwall.

La tabla pone a Swansea por encima, pero la deducción de puntos aplicada a los Saints distorsiona parte de la lectura. Por eso, el pronóstico apunta a un empate con goles, con reparto de puntos en Hampshire.