Datos Clave Assadi espera su debut: el chileno integra por primera vez la convocatoria de AIK y comenzará el partido en la banca. Partido: Malmö vs AIK, por la fecha 20 de la Allsvenskan en el Eleda Stadion. Transmisión en Chile: lunes 7 de septiembre, desde las 14:00 horas, por Disney+.

La espera de Lucas Assadi todavía no termina, pero puede hacerlo este lunes. Después de resolver los trámites de su permiso de trabajo y sumarse al entrenamiento colectivo, el ex Universidad de Chile fue convocado por primera vez para el partido del AIK ante Malmö.

José Riveiro finalmente decidió no incluirlo desde el arranque. El mediapunta de 22 años tcomenzará en la banca, aunque estará disponible para ingresar y disputar sus primeros minutos oficiales desde que llegó al fútbol sueco.

¿Qué canal transmite Malmö vs AIK EN VIVO?

El encuentro Malmö vs AIK estará disponible mediante Disney+, plataforma que tiene programado el partido de la Allsvenskan para el público chileno.

Partido: Malmö vs AIK.

Malmö vs AIK. Transmisión: Disney+.

¿A qué hora juega Malmö vs AIK por la Allsvenskan?

Malmö y AIK se enfrentarán este lunes 7 de septiembre desde las 14:00 horas de Chile.

El encuentro corresponde a la fecha 20 de la Allsvenskan y se disputará en el Eleda Stadion, en Malmö.

Fecha: lunes 7 de septiembre de 2026.

lunes 7 de septiembre de 2026. Hora en Chile: 14:00 horas.

14:00 horas. Estadio: Eleda Stadion.

Eleda Stadion. Competencia: Allsvenskan.

Allsvenskan. Fecha: 20.

¿Dónde ver Malmö vs AIK ONLINE por streaming?

El partido se podrá ver ONLINE y EN VIVO a través de Disney+ en Chile.

La plataforma permitirá seguir el posible estreno de Lucas Assadi después de que el chileno recibiera la autorización necesaria para competir oficialmente con AIK.

Streaming: Disney+.

¿Debuta Lucas Assadi en Malmö vs AIK?

Lucas Assadi parte en la banca de AIK y podría debutar durante el encuentro ante Malmö.

La formación oficial terminó despejando una de las principales dudas de la previa. El chileno no será titular, pero integra el grupo de suplentes después de recibir durante el fin de semana la autorización necesaria para trabajar y competir en Suecia.

Su inclusión ya representa un avance importante después de los problemas administrativos que retrasaron sus primeros días en el club. Ahora la decisión quedará exclusivamente en manos de José Riveiro.

AIK llega, además, con numerosas bajas por problemas físicos, por lo que Assadi aparece como una de las alternativas disponibles para modificar el equipo durante el partido.

Formación de Malmö vs AIK

AIK confirmó su oncena para enfrentar a Malmö y Lucas Assadi comenzará entre los suplentes. De esta manera, el ex Universidad de Chile deberá esperar su oportunidad desde el banco para concretar su estreno oficial en Europa.

Formación de Malmö: Olsen; Busanello, Gregersen, Djuric, Stryger; Rosengren, A. Skogmar, Busuladzic; Haksabanovic, García y Höög.

Formación de AIK: Nordfeldt; Matthys, Bergquist, Hove, Carlstrand, Gustafsson, Thychosen, Ali, Olofsson, Geiger y Kouame.

Suplentes de AIK: Joelsson, Edh, Hausner, Camara, Pukelis, Järeteg, Mujanic, Sultygov y Lucas Assadi.

¿Por qué Malmö vs AIK es un partido especial para Lucas Assadi?

El posible debut tiene un ingrediente particular: Malmö fue uno de los clubes que intentó fichar a Assadi cuando todavía pertenecía a Universidad de Chile.

El cuadro sueco siguió al mediapunta durante distintos mercados, pero finalmente fue AIK el que concretó su contratación y aseguró al futbolista hasta diciembre de 2030.

Su primera convocatoria lo enfrenta inmediatamente con aquel equipo. Assadi no partirá como titular, pero podría vivir precisamente ante Malmö sus primeros minutos oficiales con su nueva camiseta.

¿Cómo llegan Malmö y AIK a la Allsvenskan?

AIK llega por encima de Malmö en la tabla. El equipo de José Riveiro ocupa el sexto lugar con 31 puntos y viene de imponerse por 3-2 a Hammarby en el clásico de Estocolmo.

Malmö aparece séptimo con 29 unidades después de vencer 1-0 como visitante a Sirius. Solo dos puntos separan a ambos equipos, por lo que el duelo tiene incidencia directa en la pelea por acercarse a la zona alta.

Para AIK, el partido tendrá además una novedad especialmente seguida desde Chile: Lucas Assadi ya está oficialmente a disposición y solo necesita que Riveiro lo mande a la cancha para comenzar su historia en el fútbol europeo.