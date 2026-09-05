Remo y Flamengo se enfrentan este domingo 6 de septiembre, en el Mangueirão, por la fecha 26 del Campeonato Brasileño, en un cruce marcado por realidades completamente opuestas.

El Flamengo de Erick Pulgar llega como sublíder, dueño del mejor ataque de la competencia y a solo un punto de Palmeiras, mientras que Remo aparece penúltimo y busca reaccionar después de siete partidos sin ganar.

Previa del partido Remo vs Flamengo

Remo llega presionado no solo por su posición en la tabla, sino también por su dificultad para transformar producción ofensiva en control real de los partidos.

Ante Coritiba, por ejemplo, tuvo 59% de posesión y 32 remates, alcanzó a dar vuelta el marcador, pero volvió a sufrir en el tramo final y terminó perdiendo 3-2.

Ese patrón ayuda a explicar su secuencia negativa. En cinco jornadas sin ganar por el Brasileirão, el equipo sumó apenas dos puntos. Considerando también la Copa de Brasil, ya acumula siete partidos sin victorias, con cuatro derrotas y tres empates.

En el Mangueirão, su rendimiento tampoco entrega demasiada seguridad: tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas en 12 partidos. Por eso, la tendencia apunta a una postura más reactiva, con bloque bajo, menos posesión y búsqueda de transiciones rápidas antes que un intercambio abierto de ataques.

Hay antecedentes que sostienen esa lectura. Contra Palmeiras, también en Belém, Remo logró estirar la paridad incluso con inferioridad numérica, mostrando que la compactación y la disciplina defensiva pueden ser caminos más eficientes para reducir la diferencia técnica.

Pronóstico Remo vs Flamengo / Imago

Flamengo llega en un momento opuesto, respaldado por dos victorias consecutivas sin recibir goles después de la derrota ante Cruzeiro. El equipo marcó cinco veces en ese tramo y volvió a mostrar mayor control entre líneas, además de eficiencia para resolver los partidos desde el primer tiempo.

Fuera de casa, el rendimiento mantiene ese patrón de fuerza. Flamengo suma siete victorias, tres empates y tres derrotas en 13 encuentros, con un promedio de dos goles convertidos por partido, números que refuerzan su capacidad para producir incluso lejos del Maracanã.

El escenario favorece a un Flamengo más paciente, aprovechando los espacios que aparezcan a medida que Remo intente acelerar. La tendencia es que el local busque presionar en el inicio, pero que el visitante vaya creciendo mientras el partido exija mayor precisión en las transiciones y mejor toma de decisiones cerca del área.

En esa lectura también entra Erick Pulgar. El chileno puede ser preservado por un hematoma en el muslo, por lo que Leonardo Jardim deberá definir si lo arriesga o reorganiza el mediocampo pensando también en el calendario internacional.

Rendimiento reciente

Brasileirão

Remo:

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Flamengo:

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Todas las competiciones

Remo:

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Flamengo:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Remo vs Flamengo / Imago

En Remo, Jajá, Mayk y Edson Fernando avanzaron en sus recuperaciones y trabajaron con balón, aumentando las opciones de Léo Condé para este partido.

Jajá, goleador del equipo en el Brasileirão con siete tantos, puede recuperar espacio en el ataque, mientras que Mayk todavía disputa posición con Marlon Lopes después de un período más largo fuera.

João Lucas permanece como la única baja entregada al departamento médico, en recuperación de una lesión grave de rodilla. Sin suspensiones confirmadas, Remo llega con más alternativas para ajustar el lado izquierdo y variar la estructura durante el partido.

En Flamengo, la principal duda pasa por Erick Pulgar. El volante chileno podría ser preservado después de sufrir un hematoma en el muslo, en una decisión que también puede estar marcada por la gestión de cargas del plantel.

Además de la situación de Pulgar, Evertton Araújo está fuera por una lesión en el aductor. Saúl Ñíguez volvió a jugar y amplía las alternativas en el mediocampo, mientras que Vitão y Nicolás de la Cruz siguen en proceso de recuperación y no tienen presencia garantizada ante Remo.

Alex Sandro está en la etapa final de su preparación física y Gonzalo Plata no entrena con el plantel desde el 28 de agosto, por lo que debería quedar fuera de este partido.

Anthony Valencia y Joaquín Freitas están regularizados, entrenaron con el grupo y viajarán con la delegación. La formación final dependerá del entrenamiento del sábado y de la administración de minutos pensando también en el próximo compromiso por la Libertadores.

Posibles formaciones Remo vs Flamengo

Remo:

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba, Marlon Lopes; Zé Welison, Leonel Picco; Yago Pikachu, Zé Ricardo, Antonio Galeano (Jajá); Gabriel Taliari.

Entrenador: Léo Condé.

Flamengo:

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Lucas Paquetá, Jorginho; Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro.

Entrenador: Leonardo Jardim.

Pronóstico Remo vs Flamengo

Nuestro pronóstico: Remo 1-2 Flamengo

El mercado de marcador exacto exige cautela extra, especialmente cuando el favorito puede administrar el ritmo del partido y preservar piezas para otra competición.

Remo debería adoptar una postura más compacta, proteger la entrada del área y buscar acelerar en transiciones. La localía y su capacidad reciente para encontrar goles sostienen la posibilidad de que el equipo azulino compita durante buena parte del partido y también logre marcar.

Aun así, la mayor eficiencia ofensiva y la profundidad del plantel dejan a Flamengo en ventaja. La posible preservación de Erick Pulgar obliga a mirar con atención el mediocampo, pero el Mengão tiene alternativas suficientes para sostener el control del partido.

La tendencia apunta a un triunfo rubro-negro en un encuentro más equilibrado que el del primer turno, sin necesariamente repetir la misma diferencia en el marcador.