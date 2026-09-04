Liga Profesional de Fútbol – 2026 DÍA DE PARTIDO 8 Independiente No Comenzado Alfredo Terrera Stadium – Santiago del Estero Central Cordoba SdE

Central Córdoba recibirá a Independiente este domingo 6 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El Ferroviario intentará cortar una racha de tres partidos sin victorias frente a un Rojo golpeado por la última goleada, la salida de varias figuras y la necesidad de sostenerse dentro de los puestos de clasificación.

Previa del partido Central Córdoba vs Independiente

Central Córdoba llega a este compromiso después de igualar 0-0 ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes. El equipo de Sebastián Domínguez mostró solidez defensiva y generó situaciones para quedarse con los tres puntos, pero volvió a evidenciar problemas para trasladar su producción al marcador.

El conjunto santiagueño acumula siete puntos, producto de dos victorias, un empate y cuatro derrotas, y ocupa el puesto 13 de la Zona A. Comparte puntaje con Estudiantes de La Plata, Lanús y San Lorenzo, aunque aparece por debajo de los dos primeros por diferencia de gol.

Más allá de su posición, Central Córdoba está a solo tres unidades de Boca, que ocupa el octavo y último lugar de clasificación a los playoffs. Una victoria como local podría permitirle escalar varias posiciones y volver a meterse en la pelea por ingresar a los octavos de final.

El Ferroviario había despertado ilusión con sus triunfos ante San Lorenzo y Unión, pero después cayó 1-0 frente a Instituto y perdió 2-1 contra Tigre. El empate ante Talleres le permitió volver a sumar, aunque extendió a tres partidos su racha sin triunfos.

Los resultados obtenidos durante el ciclo de Domínguez todavía no reflejan por completo el rendimiento del equipo. El entrenador suma dos victorias, un empate y tres derrotas desde su llegada, con varios puntos perdidos por errores puntuales y por la falta de eficacia en los metros finales.

El propio técnico consideró que Central Córdoba hizo méritos para ganar en Córdoba, pero reconoció que al equipo le faltó precisión para aprovechar sus oportunidades.

“Recuerdo cuatro o cinco situaciones clarísimas de gol, pero no pudimos ponernos en ventaja para tener más paciencia con la pelota y lograr que el partido se pareciera más al segundo tiempo que al primero”, explicó Domínguez.

También destacó la evolución de una identidad basada en adelantar líneas y presionar la salida rival.

“Somos un equipo que juega abierto y unos metros más adelante. Presionamos alto la salida del rival y siempre vamos con mucha gente. Es algo que el equipo hace muy bien”, señaló.

De cara al encuentro con Independiente, los objetivos pasan por sostener esa intensidad durante la mayor parte de los 90 minutos y mejorar la definición. Central Córdoba convirtió apenas cuatro goles en siete fechas y recibió siete, por lo que la eficacia ofensiva sigue siendo su principal materia pendiente.

Pronóstico Central Córdoba vs Independiente / © Imago

Independiente llegará a Santiago del Estero después de sufrir una dura derrota 3-0 ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Esteban Fernández abrió el marcador y Facundo Lencioni anotó dos goles durante el complemento para completar la goleada.

El Rojo permanece dentro de los puestos de clasificación, aunque perdió terreno respecto de los líderes. Con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y tres derrotas, se ubica séptimo y comparte puntaje con Unión y Boca. Hasta ahora convirtió seis goles y recibió la misma cantidad.

Jadson Viera todavía no pudo ganar desde que asumió la conducción del plantel después de la salida de Gustavo Quinteros. Además, su presencia en el banco sigue sujeta a la resolución definitiva del vínculo contractual con el anterior cuerpo técnico, debido a que ya cumplió los dos partidos permitidos como entrenador interino.

El uruguayo deberá rearmar un equipo debilitado por las salidas de Gabriel Ávalos, Maximiliano Gutiérrez y Kevin Lomónaco. En pocos días, Independiente perdió a su principal referencia ofensiva, a uno de sus futbolistas más desequilibrantes y al defensor de mayor valor dentro del plantel.

La partida de Lomónaco al Elche obligará a modificar la defensa. Juan Manuel Fedorco y Franco Calderón, quien podría realizar su debut, compiten por ocupar el puesto vacante, mientras que Juan Arrayago seguiría como el otro marcador central.

Leonardo Godoy continuaría como lateral derecho pese a su bajo rendimiento ante Gimnasia de Mendoza, debido a que Santiago Arias trabaja de manera diferenciada por una lesión en el sóleo. Facundo Zabala, por su parte, permanecería en el sector izquierdo de la última línea.

En el mediocampo regresaría Mateo Pérez Curci, quien no tuvo minutos en el partido anterior. El juvenil acompañaría a Iván Marcone, mientras que Viera mantiene una duda entre Lautaro Millán, Maximiliano Meza y Luciano Cabral para completar ese sector.

La renovación también alcanzará al ataque. Sin Ávalos ni Gutiérrez, Santiago Montiel, Felipe Tempone y Matías Abaldo conformarían el tridente ofensivo. El entrenador apostará por una formación joven para recuperar agresividad y cortar la racha negativa.

Para Independiente, el partido no solo será importante por la necesidad de mantenerse entre los ocho mejores, sino también para recuperar tranquilidad después de una semana marcada por la goleada, la reducción del plantel y el creciente malestar de los hinchas con la dirigencia.

Rendimiento reciente

Central Córdoba, Torneo Clausura:

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Central Córdoba, todas las competiciones:

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Independiente, Torneo Clausura:

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Independiente, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Central Córdoba vs Independiente / © Imago

Central Córdoba intentará aprovechar el contexto de Independiente con un planteo intenso y directo. Alan Aguerre aparece como una de sus principales figuras después de realizar cinco atajadas ante Talleres.

Matías Vera, Lucas González, Matías Iacobellis, Diego Barrera y Ezequiel Naya también asoman como piezas importantes dentro de la estructura de Sebastián Domínguez.

El gran desafío del Ferroviario estará en mejorar su eficacia ofensiva. El equipo ha generado situaciones, pero le ha costado convertirlas en goles, una carencia que explica parte de su ubicación en la Zona A.

En Independiente, Jadson Viera deberá recomponer un equipo muy golpeado por bajas y salidas. Gabriel Ávalos, Maximiliano Gutiérrez y Kevin Lomónaco ya no están disponibles, lo que obliga a modificar la estructura en defensa y ataque.

Juan Manuel Fedorco y Franco Calderón compiten por el lugar que dejó Lomónaco en la zaga, mientras que Juan Arrayago seguiría como uno de los marcadores centrales.

Santiago Arias trabaja diferenciado por una lesión en el sóleo, por lo que Leonardo Godoy continuaría en el lateral derecho. Facundo Zabala se mantendría en el costado izquierdo.

En el mediocampo, Mateo Pérez Curci regresaría al equipo para acompañar a Iván Marcone. La otra plaza aparece como la gran duda, con Lautaro Millán, Maximiliano Meza y Luciano Cabral como alternativas.

Millán queda como el foco chileno de esta previa, aunque no aparece confirmado desde el inicio. Su presencia dependerá de la decisión final de Viera en una zona donde Independiente necesita equilibrio, juego y mayor control después de la derrota ante Gimnasia de Mendoza.

En ataque, Santiago Montiel, Felipe Tempone y Matías Abaldo formarían el tridente ofensivo, en una apuesta más joven tras las salidas que redujeron las opciones del plantel.

El árbitro del partido será Andrés Gariano y el VAR estará a cargo de Gastón Monsón Brizuela.

Posibles formaciones Central Córdoba vs Independiente

Central Córdoba:

Alan Aguerre; Matías Benítez, Lucas Abascia, Sebastián Valdez, José Gómez; Matías Vera, Lucas González; Matías Iacobellis, Diego Barrera, Gastón Verón; Ezequiel Naya.

Independiente:

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Arrayago, Juan Manuel Fedorco (Franco Calderón), Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Lautaro Millán (Maximiliano Meza o Luciano Cabral); Santiago Montiel, Felipe Tempone, Matías Abaldo.

Pronóstico Central Córdoba vs Independiente

Nuestro pronóstico: Central Córdoba 0-1 Independiente

El análisis previo favorece a Independiente por jerarquía, posición en la tabla y necesidad competitiva, aunque el contexto obliga a tomar el pronóstico con cautela. El Rojo llega golpeado por la derrota ante Gimnasia de Mendoza y por la salida de jugadores importantes, pero todavía se mantiene dentro de la zona de clasificación.

Central Córdoba, por su parte, juega como local y ha mostrado señales de orden bajo el mando de Sebastián Domínguez. Su problema está en la definición: genera, compite, presiona alto, pero le cuesta sostener esa producción en el marcador.

El modelo estadístico también inclina el partido hacia Independiente, con un triunfo visitante como resultado más probable y el 0-1 como marcador principal dentro de ese escenario.

Por eso, el pronóstico apunta a una victoria ajustada del Rojo, en un partido cerrado, con pocas diferencias y donde un detalle puede pesar más que el volumen de juego.