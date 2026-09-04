Datos Clave El fichaje: Lucas Assadi fichó por el AIK de Suecia tras dejar la U de Chile. El problema: El volante sufrió un obstáculo administrativo que le impedía ser una alternativa para su DT. La solución: Assadi recibió los permisos correspondientes y ahora está listo para debutar en Europa.

Lucas Assadi enfrentó un inesperado problema en su arribo a Suecia. El talentoso volante que dejó Universidad de Chile para reforzar al AIK, no podía entrenar con normalidad producto de un obstáculo administrativo que confirmó su propio entrenador hace algunos días.

Sin embargo, el mediocampista de 22 años recibió este viernes el permiso de trabajo que le faltaba para quedar habilitado oficialmente en la Allsvenskan, según informó Radio ADN.

Assadi ya puede jugar con el AIK

La demora administrativa le había impedido integrarse con normalidad a los entrenamientos del AIK e incluso ser considerado para el clásico ante Hammarby. Ahora, la puerta para su debut está abierta.

La situación había sido reconocida por el propio técnico José Riveiro durante la semana. “No puede entrenar afuera todavía. A finales de esta semana, quizás, esté adentro”, había señalado el entrenador, según recogieron medios suecos.

Con el permiso de trabajo en mano, Assadi puede integrarse con normalidad al grupo y quedar en condiciones de ser incluido en una convocatoria del conjunto de Estocolmo. Sin embargo, ahora la última palabra la tendrá su director técnico.

¿Cuándo debutará Lucas Assadi en Suecia?

La primera oportunidad concreta para el debut de Lucas Assadi está a la vuelta de la esquina. El AIK visitará este lunes 7 de septiembre al Malmö por la vigésima fecha de la Allsvenskan, en el Eleda Stadion a las 19:00 horas de Suecia. Ese partido representa la posibilidad más próxima para que el exjugador de la U escriba su primer capítulo en el fútbol europeo.

Sin embargo, contar con el permiso no garantiza la convocatoria para dicho encuentro. Riveiro deberá evaluar cuántos días lleva Assadi trabajando con el grupo y si considera que está en condiciones físicas de entrar en la nómina. Si finalmente es incluido, el mediocampista podría tener sus primeros minutos en la Allsvenskan poco más de una semana después de haber abandonado Universidad de Chile.

Lo que juega a favor para el volante nacional es que venía con ritmo de competencia en el Romántico Viajero, lo que podría facilitar las cosas en su nuevo club y permitirle sumar minutos pese al poco tiempo que lleva en Europa.