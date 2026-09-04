Inter Miami cerrará una serie de tres partidos consecutivos como local por la MLS este sábado, cuando reciba al Atlanta United de Paulo Díaz en el Nu Stadium por primera vez.

El fin de semana pasado, Las Garzas terminaron agosto goleando 7-1 a CF Montreal y se mantuvieron en el segundo lugar de la Conferencia Este, mientras que Atlanta cayó 2-0 ante Charlotte FC y bajó al 13° puesto.

Previa del partido Inter Miami vs Atlanta United

Durante semanas, la gran pregunta era cuándo volveríamos a ver al verdadero Inter Miami en su mejor versión. En casa ante Montreal, apareció eso y más.

Ese triunfo puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones y mantuvo al equipo cinco puntos por encima de Chicago Fire en la pelea por el segundo lugar del Este.

Al mismo tiempo, fue apenas su cuarta victoria como local en la MLS este año, y deberá ganar todos los partidos restantes de temporada regular en casa durante 2026 para igualar su marca de 11 triunfos como anfitrión lograda en 2025.

Como podía esperarse de un plantel lleno de experiencia y calidad, Miami ha sido impresionante en el último tercio durante 2026, con un promedio de 2,5 goles por partido de MLS, el más alto de la liga.

Kily González buscará construir sobre el éxito de su primer partido después de reemplazar a Ángel Guillermo Hoyos como entrenador el mes pasado.

Las Garzas pueden vencer a Atlanta por tercera vez consecutiva en temporada regular, luego de imponerse 4-0 la última vez que lo recibieron como local en el Chase Stadium hace un año.

Pronóstico Inter Miami vs Atlanta United / © Iconsport

Las aspiraciones de playoffs de Atlanta sufrieron un golpe en la fecha 22, cuando terminó su racha de tres victorias consecutivas en temporada regular.

Gerardo Martino puede llevarlos a conseguir triunfos consecutivos como visitante en liga este sábado por primera vez desde 2024, justo ante el equipo al que condujo ese mismo año al título del Supporters’ Shield, cuando Miami estableció un récord de puntos en temporada regular de la MLS con 74.

Por ahora, Las Cinco Rayas están cuatro puntos por debajo de la línea de playoffs, aunque ya superaron su cantidad de victorias de la temporada regular 2025, cuando lograron cinco.

El segundo equipo menos goleador de la liga, con 25 tantos, apenas ha marcado 10 veces como visitante en la MLS este año.

Al mismo tiempo, recibió al menos un gol en cada una de sus salidas domésticas de 2026, incluyendo ocho tantos combinados en sus últimos tres partidos fuera de casa.

El equipo de Paulo Díaz buscará su primera victoria como visitante en temporada regular ante Inter Miami desde el 3-1 conseguido en Fort Lauderdale hace dos años.

Rendimiento reciente

Inter Miami, MLS:

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Inter Miami, todas las competiciones:

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Atlanta United, MLS:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Inter Miami vs Atlanta United / © Iconsport

Las lesiones en el tren inferior podrían dejar a Sergio Reguilón, Santiago Morales, Micael y Gonzalo Luján fuera de Inter Miami este fin de semana, mientras que Mateo Silvetti se recupera de una luxación de hombro y Tadeo Allende arrastra un problema de rodilla.

Lionel Messi volvió a ser la gran figura de Las Garzas la semana pasada, con cuatro goles ante Montreal. Luis Suárez, Casemiro y Alexander Shaw también marcaron en la goleada del equipo de Kily González.

Por el lado de Atlanta, Ajani Fortune sigue en duda por una distensión en los isquiotibiales, mientras que Luke Brennan lidia con una lesión de tobillo.

Mauricio Amaro podría debutar con Las Cinco Rayas este sábado después de recibir recientemente su visa, aunque parece difícil que Breel Embolo tenga la suya procesada a tiempo para este partido.

Paulo Díaz aparece proyectado como titular en la defensa de Atlanta United, en una visita de alta exigencia ante un Inter Miami que recuperó confianza con una goleada y cuenta con el ataque más productivo de la MLS.

Posibles formaciones Inter Miami vs Atlanta United

Inter Miami:

St. Clair; Fray, Caicedo, Falcón, Allen; De Paul, Casemiro, Segovia; Messi, Berterame, Suárez

Atlanta United:

Hoyos; Jacob, Díaz, Alonso, Edwards; Sánchez, Muyumba, Reilly; Santos; Picault, Almirón

Pronóstico Inter Miami vs Atlanta United

Nuestro pronóstico: Inter Miami 4-1 Atlanta United

Después de un tramo complicado, Miami parece haber recuperado su versión habitual y debería tener argumentos para romper una línea defensiva de Atlanta que ha mostrado demasiada inestabilidad.

Las Garzas llegan con confianza tras golear a Montreal, con Messi encendido y con un volumen ofensivo difícil de sostener para un rival que ha sufrido mucho fuera de casa. Por eso, el pronóstico apunta a una victoria clara del equipo local en el Nu Stadium.