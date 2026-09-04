Con el objetivo de mantener su arranque invicto en la temporada 2026-27 de la Championship, el Swansea City de Lawrence Vigouroux recibe a su rival galés Wrexham en el Swansea.com Stadium este sábado por la tarde.

Los Swans consiguieron una importante victoria como locales sobre Watford a mitad de semana, mientras que los Red Dragons mostraron su poder fuera de casa para llevarse los tres puntos en su visita a Millwall.

Previa del partido Swansea City vs Wrexham

Después de terminar dos veces consecutivas en el puesto 11 de la Championship durante 2025 y 2026, Swansea City busca competir esta vez dentro del top ocho, y el equipo del sur de Gales disfruta de un excelente inicio de temporada 2026-27.

De hecho, el equipo de Vitor Matos es uno de los cinco conjuntos de la división que todavía no conoce la derrota en la segunda categoría inglesa, con los Swans encadenando tres porterías en cero gracias al triunfo 2-0 sobre Watford el martes por la noche.

En una de sus actuaciones más influyentes desde que fichó por Swansea, el mediapunta surcoreano Eom Ji-Sung anotó y entregó una asistencia para el delantero Adam Idah, en una presentación donde los Hornets fueron superados con claridad.

Ahora, con la misión de registrar victorias consecutivas como local en la Championship por primera vez desde febrero, los Swans aparecen en lo más alto de la tabla de la segunda división, con 10 puntos en cuatro partidos.

El equipo de Matos incorporó 10 jugadores durante el mercado de verano y se movió con decisión en el cierre de la ventana para asegurar al adolescente Jeremy Monga, quien llegó cedido desde Manchester City.

Pronóstico Swansea City vs Wrexham / © Imago

Después de comenzar la temporada 2026-27 con cuatro partidos sin ganar, con dos empates y dos derrotas entre Championship y EFL Cup, Wrexham consiguió una victoria muy necesaria el miércoles por la noche, cuando los Red Dragons vencieron a los Lions en The Den.

Un Millwall disminuido por las bajas de Tairyk Arconte y Kyrell Lisbie fue superado por el equipo de Phil Parkinson, con Kieffer Moore y el fichaje de verano Jacques Ekomie marcando los goles.

Antes del cruce completamente galés de este sábado por la noche en el Swansea.com Stadium, Wrexham ocupa el puesto 11 de la Championship, apenas un punto por detrás de Birmingham City, que aparece octavo.

Al igual que su compatriota Swansea, los Red Dragons estuvieron activos en el cierre del mercado para asegurar a una pieza ofensiva con experiencia en la segunda categoría: el creador Callum O’Hare, llegado desde Sheffield United.

Como antecedente positivo para los locales este fin de semana, los dos enfrentamientos de la temporada pasada entre Swansea y Wrexham terminaron a favor del equipo que jugó en casa.

En este mismo cruce, disputado en diciembre de 2025, un gol de Adam Idah en el minuto 90 selló los tres puntos para los Swans.

Rendimiento reciente

Swansea City, Championship:

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Swansea City, todas las competiciones:

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Wrexham, Championship:

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Wrexham, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Swansea City vs Wrexham / © Imago

Pese a mantener tres porterías en cero consecutivas, Swansea podría realizar una modificación en su línea defensiva si Ben Cabango logra recuperarse a tiempo de un problema en el talón.

Cameron Burgess, quien fue presencia constante en la Championship la temporada pasada, debería perderse toda la campaña 2026-27 por una grave lesión de rodilla.

Las opciones de Matos en el mediocampo están reducidas por la ausencia de Gonçalo Franco, por lo que el capitán de Canadá, Stephen Eustáquio, debería volver a ser titular.

Lawrence Vigouroux aparece proyectado como titular en el arco de Swansea City, en un partido donde los Swans intentarán sostener su solidez defensiva y alargar su inicio invicto en la Championship.

Wrexham también llega sin una pieza importante en la mitad de la cancha, ya que no podrá contar con Ben Sheaf por una lesión muscular.

Liberato Cacace, futbolista neozelandés que tuvo participación secundaria con los Red Dragons la temporada pasada, todavía no ha jugado de forma competitiva en la campaña 2026-27.

Posibles formaciones Swansea City vs Wrexham

Swansea City:

Vigouroux; Lissah, Cabango, Welsh, Tymon; Stamenic, Opoku, Eustáquio, Widell, Eom; Idah

Wrexham:

Patterson; Cleworth, Hyam, Doyle; Kaboré, Rathbone, Whiteman, Ekomie; Windass, O’Brien, Moore

Pronóstico Swansea City vs Wrexham

Nuestro pronóstico: Swansea City 1-1 Wrexham

Después de recibir apenas un gol en sus primeros cuatro partidos de Championship, Swansea tendrá confianza para controlar a los Red Dragons este sábado por la noche.

Sin embargo, Wrexham llega impulsado por su importante victoria ante Millwall a mitad de semana y debería tener argumentos suficientes para llevarse un empate desde el sur de Gales.