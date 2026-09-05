Datos Clave El dato: No era titular desde el 7 de diciembre de 2025, ante Racing. El motivo: Boca rota su formación pensando en la Copa Sudamericana ante Sao Paulo. El partido: Boca visita a Gimnasia de Mendoza este sábado a las 16:30 horas.

Más de siete meses. Ese es el tiempo que Carlos Palacios llevaba sin figurar en el once inicial de Boca Juniors, desde aquel 7 de diciembre de 2025 ante Racing. Este sábado, en la visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el chileno finalmente rompe esa racha.

Rodolfo Arruabarrena decidió rotar prácticamente todo el equipo, pensando en el desgaste físico y en el cruce de Copa Sudamericana que Boca disputará el próximo martes ante Sao Paulo. Esa decisión le abrió la puerta a Palacios, que venía de ganar terreno lentamente tras superar una operación de rodilla que lo marginó buena parte de la temporada.

El gol que empezó a cambiarle el panorama

El repunte del volante no fue casualidad. En el último compromiso de Copa Argentina, Palacios anotó uno de los penales que le dieron a Boca el pase a los cuartos de final, dejando en el camino a Vélez Sarsfield, resultado que reforzó la confianza del cuerpo técnico en su recuperación.

Por qué esta chance puede ser más que algo puntual

Con Tomás Aranda marginado por una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas hasta 2027, Arruabarrena necesitaba encontrar alternativas para esa posición ofensiva. Alan Velasco sigue siendo por ahora la opción mejor posicionada, pero Palacios tiene la oportunidad de instalarse en la pelea con un buen rendimiento, incluso desplazándose hacia el costado izquierdo del ataque si el técnico lo requiere.

El once que presentará Boca para este partido es: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón y Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia, quien también debutará como titular en el club.

El duelo se disputará este sábado desde las 16:30 horas en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con Boca liderando la tabla con 29 puntos.