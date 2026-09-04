Liga Profesional de Fútbol – 2026 DÍA DE PARTIDO 8 Newell's Old Boys No Comenzado April 15 Stadium – Ciudad de Santa Fe Rosario Central

Rosario Central recibirá a Newell’s Old Boys este domingo 6 de septiembre, a las 14:45 horas de Chile, en el Gigante de Arroyito, por el interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

El Canalla buscará recuperarse después de perder en casa ante Gimnasia de La Plata, mientras que la Lepra llega con tres partidos sin derrotas y la urgencia de cortar una racha muy negativa en el clásico.

Previa del partido Rosario Central vs Newell’s Old Boys

Rosario Central llega al clásico con la necesidad de dar una respuesta inmediata. El equipo de Jorge Almirón viene de caer 2-1 frente a Gimnasia de La Plata en el Gigante de Arroyito, un resultado que golpeó su presente y extendió a tres partidos su serie sin victorias entre el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.

El Canalla ya quedó eliminado de la Libertadores y ahora concentra sus objetivos en el campeonato local, donde necesita recuperar regularidad para sostenerse en la pelea por la clasificación.

Su rendimiento reciente ha sido irregular. En sus últimos partidos alternó triunfos importantes con empates y caídas que le impidieron afirmarse con mayor fuerza en la zona de clasificación.

Aun así, Central tiene un punto de apoyo muy fuerte antes del clásico: el historial reciente ante Newell’s. El equipo de Almirón ganó los últimos clásicos disputados y llega con la presión, pero también con el respaldo emocional de esa superioridad reciente.

En Rosario Central se destacan Ángel Di María, Jáminton Campaz, Giovanni Cantizano y Franco Ibarra, nombres que pueden marcar diferencias en un partido donde los detalles suelen pesar más que la lógica previa.

Vicente Pizarro también aparece como uno de los focos principales para el público chileno. El volante está proyectado como titular en el mediocampo del Canalla, en un duelo de máxima exigencia por el contexto, la rivalidad y la necesidad de recuperación.

Pronóstico Rosario Central vs Newell’s Old Boys / © Imago

Newell’s Old Boys llega con un presente algo más alentador. El equipo de Frank Darío Kudelka viene de empatar 0-0 ante Estudiantes de La Plata como visitante y acumula tres partidos sin conocer la derrota.

La Lepra mejoró su rendimiento, tomó aire en la tabla anual y ahora buscará dar el golpe fuera de casa en un escenario de alta presión.

El problema sigue estando en su rendimiento como visitante. Newell’s no ha conseguido ganar en sus salidas durante esta temporada, un factor que pesa especialmente antes de visitar el Gigante de Arroyito.

Además, el equipo arrastra una deuda grande en el clásico. El último antecedente fue el 1 de marzo de este año, cuando Rosario Central se impuso 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.

El historial reciente aumenta la presión sobre el equipo de Kudelka. Central ganó los últimos clásicos y Newell’s necesita romper una tendencia que se volvió cada vez más pesada para sus hinchas.

En la Lepra, los jugadores a seguir son Matías Cóccaro, Walter Mazzantti, Facundo Guch y Luca Regiardo, piezas importantes para intentar lastimar a un Central que también llega con dudas.

El historial general entre Rosario Central y Newell’s, considerando partidos de ligas de AFA, copas nacionales e internacionales, también favorece al Canalla, aunque el dato que más pesa en la previa es el dominio reciente en los enfrentamientos directos.

Rendimiento reciente

Rosario Central, Torneo Clausura:

❌➖✅✅✅➖

Rosario Central, todas las competiciones:

❌➖❌✅➖✅

Newell’s Old Boys, Torneo Clausura:

➖✅✅❌➖❌

Newell’s Old Boys, todas las competiciones:

➖✅✅❌➖❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Rosario Central vs Newell’s Old Boys / © Imago

Rosario Central llega golpeado por la derrota 2-1 ante Gimnasia de La Plata, pero con la obligación de hacerse fuerte en su estadio y sostener la racha positiva frente a Newell’s.

Jorge Almirón apostaría por Jeremías Ledesma en el arco, con una línea defensiva formada por Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto.

En el mediocampo aparece Vicente Pizarro como titular junto a Franco Ibarra y Julián Fernández. El chileno será una pieza importante para darle equilibrio al equipo, sostener la presión y conectar con los futbolistas más desequilibrantes del Canalla.

Ángel Di María aparece como la gran referencia ofensiva de Rosario Central. El campeón del mundo ya fue decisivo en el último clásico, cuando marcó en la victoria 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Giovanni Cantizano y Enzo Copetti completarían la estructura ofensiva de un equipo que necesita mejorar después de una seguidilla irregular, pero que llega con ventaja anímica por el historial reciente.

Newell’s, por su parte, viene de igualar 0-0 ante Estudiantes en La Plata y acumula tres partidos sin perder. Frank Kudelka buscará sostener esa mejora en el partido más exigente del semestre.

La Lepra formaría con Josué Reinatti en el arco y una defensa compuesta por Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea y Jerónimo Russo.

En la mitad de la cancha estarían Rodrigo Herrera, Luca Regiardo y Facundo Guch, mientras que Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez integrarían el ataque.

El árbitro del partido será Yael Falcón Pérez, acompañado por Miguel Savorani y Pablo González como asistentes. Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Posibles formaciones Rosario Central vs Newell’s Old Boys

Rosario Central:

Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández; Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.

Entrenador: Jorge Almirón.

Newell’s Old Boys:

Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Walter Núñez.

Entrenador: Frank Darío Kudelka.

Pronóstico Rosario Central vs Newell’s Old Boys

Nuestro pronóstico: Rosario Central 1-0 Newell’s Old Boys

El análisis previo favorece a Rosario Central por localía, jerarquía individual y, sobre todo, por el dominio reciente en el clásico. El Canalla ganó los últimos enfrentamientos ante Newell’s y llega con la obligación de transformar ese antecedente en una respuesta futbolística después de la derrota ante Gimnasia.

Newell’s atraviesa un mejor momento inmediato, con tres partidos sin perder, pero todavía tiene una deuda importante fuera de casa. Su falta de triunfos como visitante condiciona el análisis antes de un partido de máxima presión en el Gigante de Arroyito.

La presencia de Ángel Di María le da a Central un factor diferencial, mientras que Vicente Pizarro puede ser clave para sostener el equilibrio en el mediocampo y manejar los momentos de tensión del clásico.

El modelo estadístico también inclina el partido con fuerza hacia Rosario Central, con el 1-0 como marcador más probable. Por eso, el pronóstico apunta a una victoria ajustada del Canalla, en un clásico cerrado, intenso y definido por detalles.