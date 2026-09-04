Serie B – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 3 Pisa No Comenzado Estadio Municipal Romeo Menti – Castellammare di Stabia Juve Stabia

Juve Stabia recibe a Pisa, equipo que defiende Felipe Loyola, este domingo 6 de septiembre, a las 10:00 horas de Chile, por una nueva fecha de la Serie B italiana.

Ambos llegan con un inicio irregular: Pisa aparece décimo con tres puntos, mientras que Juve Stabia figura 13° con una unidad, condicionado además por una sanción de dos puntos.

Previa del partido Juve Stabia vs Pisa

Juve Stabia llega a este partido con un arranque discreto en la Serie B, pero con una señal positiva reciente: viene de vencer 2-1 a Sampdoria como visitante, resultado que le permitió reaccionar tras la caída ante Palermo en la fecha anterior.

El equipo aparece 13° en la tabla con un punto, aunque su posición está marcada por la sanción de dos unidades. Sin ese castigo, el panorama sería distinto, pero el margen sigue siendo corto en una liga que recién empieza a tomar forma.

El punto fuerte del local está en su rendimiento en casa. Juve Stabia suele competir bien ante su gente y rara vez entrega partidos cómodos, una condición relevante para un duelo donde la diferencia entre ambos equipos parece mínima.

La data previa también muestra un perfil claro: Juve Stabia no es un equipo especialmente goleador, pero puede sostener partidos cerrados, proteger mejor su área y esperar el momento para golpear.

En ese contexto, el antecedente reciente ante Sampdoria puede servir como impulso. Ganar fuera de casa después de un inicio irregular le permite llegar con otro ánimo a un partido que puede marcar su ubicación temprana en la tabla.

Pronóstico Juve Stabia vs Pisa / © Imago

Pisa llega décimo con tres puntos en dos fechas. El equipo viene de vencer 2-1 a Catanzaro después de haber perdido 0-1 ante Padova en su estreno, por lo que también busca confirmar una recuperación.

El equipo de Felipe Loyola tiene argumentos individuales, pero todavía necesita mayor continuidad. Su arranque competitivo ha sido irregular y sus números ofensivos no invitan a esperar un partido abierto.

La visita a Juve Stabia aparece como una prueba incómoda. Pisa se enfrentará a un rival fuerte en casa, acostumbrado a sostener partidos de pocos goles y con capacidad para llevar el juego hacia un escenario más físico y prudente.

Loyola es el nombre chileno a seguir en el plantel visitante, aunque la formación probable no lo ubica desde el inicio. En la oncena proyectada aparecen Correia y Leone como piezas interiores en la mitad de la cancha, con Zanon y Samuele Angori por los costados.

El historial entre ambos también refuerza la idea de paridad. En siete enfrentamientos oficiales, Juve Stabia ganó dos veces, Pisa se impuso en tres y hubo dos empates. La ventaja goleadora es mínima para Pisa, con nueve tantos contra siete del local.

El antecedente más reciente favorece a Pisa, que derrotó 3-1 a Juve Stabia en febrero de 2025. Antes, en septiembre de 2024, Juve Stabia había ganado 2-0 como local.

Rendimiento reciente

Juve Stabia, Serie B:

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Juve Stabia, todas las competiciones:

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Pisa, Serie B:

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Pisa, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Juve Stabia vs Pisa / © Imago

Juve Stabia aparece proyectado con un sistema 4-3-3, con Boer en el arco y una línea defensiva compuesta por Scuderi, Bellich, Bettella y Ricciardi.

En el mediocampo, Pierobon, Buglio y Nermin Karić deberían sostener el equilibrio del equipo, con la tarea de cortar la circulación de Pisa y conectar rápido con los tres hombres de ataque.

La ofensiva local estaría formada por Kevin Piscopo, Leonardo Candellone y Patanè. Candellone aparece como referencia central, mientras que Piscopo y Patanè le darían amplitud a un equipo que necesita ser más eficiente en los últimos metros.

Pisa, por su parte, figura con una estructura 3-4-2-1. Confente sería el arquero, con Bozhinov, Canestrelli y Calabresi en la línea de tres defensores.

En la mitad de la cancha, Samuele Angori y Zanon ocuparían los carriles, mientras que Correia y Leone formarían el doble eje interior. Más arriba, Tramoni y Léris acompañarían a Petagna, proyectado como centrodelantero.

Felipe Loyola no aparece en la formación probable de Pisa para este partido. El chileno queda como una alternativa a considerar dentro del plantel, pero la data previa no lo sitúa entre los titulares.

Posibles formaciones Juve Stabia vs Pisa

Juve Stabia:

Boer; Scuderi, Bellich, Bettella, Ricciardi; Pierobon, Buglio, N. Karić; K. Piscopo, Candellone, Patanè.

Pisa:

Confente; R. Bozhinov, Canestrelli, Calabresi; S. Angori, Correia, Leone, Zanon; Tramoni, Léris; Petagna.

Pronóstico Juve Stabia vs Pisa

Nuestro pronóstico: Juve Stabia 1-0 Pisa

El partido se proyecta cerrado, con pocos espacios y una diferencia mínima entre ambos equipos. Pisa llega mejor ubicado en la tabla, pero Juve Stabia tiene dos factores relevantes a favor: la localía y una tendencia fuerte a competir bien en casa.

El modelo estadístico le da ventaja al local, con un 50,2% de probabilidad de triunfo y el 1-0 como marcador más probable. La lectura editorial también apunta a un encuentro de baja producción ofensiva, con el menos de 2,5 goles como mercado central.

Pisa tiene nombres para competir, pero su rendimiento fuera de casa y su dificultad para marcar con continuidad generan dudas. Además, Felipe Loyola no aparece proyectado desde el inicio, por lo que el equipo visitante perdería una alternativa de despliegue y llegada desde la segunda línea.

Por eso, el pronóstico apunta a una victoria ajustada de Juve Stabia, en un partido trabado, con pocas ocasiones claras y definido por detalles.