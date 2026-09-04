Liga Profesional de Fútbol – 2026 DÍA DE PARTIDO 8 Boca Juniors No Comenzado Feliciano Gambarte Stadium – Godoy Cruz Gimnasia y Esgrima Mendoza

Gimnasia de Mendoza recibe a Boca Juniors este sábado 6 de septiembre, a las 15:30 horas de Chile, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

El Xeneize llega con la idea de utilizar una formación alternativa por la acumulación de partidos y la cercanía de la serie ante San Pablo por la Copa Sudamericana. En ese escenario, Williams Alarcón y Carlos Palacios aparecen proyectados como titulares.

Previa del partido Gimnasia de Mendoza vs Boca Juniors

Boca visita al Lobo mendocino en un partido importante para sostener su recuperación en el Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena viene de dos resultados que le dieron impulso: venció de forma agónica a Lanús por el campeonato y luego superó por penales a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina.

Ese triunfo ante Lanús lo dejó octavo en la Zona A con 10 puntos y cuarto en la tabla anual con 40 unidades, pero el calendario obliga a tomar decisiones. El Xeneize está a pocos días de iniciar la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo, por lo que el Vasco Arruabarrena planea una rotación casi total.

Leandro Paredes, con una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, no será de la partida y apunta a regresar ante el Tricolor paulista. Milton Delgado tampoco jugará por molestias musculares, mientras que varios titulares habituales serían preservados por el desgaste acumulado.

En ese contexto, Enner Valencia tendrá la oportunidad de ser titular por primera vez con la camiseta azul y oro. Además, podría darse el estreno absoluto de Matías Satas en el lateral izquierdo.

El único que se mantendría dentro del once es Álvaro Montero, quien viene de ser figura ante Vélez al tapar dos penales en la definición. En defensa, Dylan Gorosito reemplazaría a Leandro Lozano, mientras que Nicolás Figal y Marco Pellegrino conformarían la zaga central.

Pronóstico Gimnasia de Mendoza vs Boca Juniors / © Imago

El mediocampo también será diferente al habitual. Ante las bajas y la necesidad de preservar a Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte, Arruabarrena apostaría por una zona media compuesta por Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón y Kevin Zenón.

Alarcón aparece como uno de los focos chilenos del partido, en una oportunidad relevante para sumar minutos desde el inicio en un equipo alternativo pero exigido por la necesidad de competir en el torneo local.

Carlos Palacios, otro chileno en la probable formación, enlazaría con Leonel Flores y Enner Valencia. Para el ex Colo Colo, el duelo asoma como una chance para ganar ritmo y protagonismo en una estructura que tendrá varios nombres menos habituales.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, vive un comienzo de Clausura muy positivo. El Lobo ganó cinco de sus primeros siete partidos y aparece segundo en la Zona A, solo por detrás de Instituto.

Esa campaña le permitió tomar distancia de la zona baja y empezar a mirar incluso la posibilidad de acercarse a la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. En la tabla anual marcha 12° con 34 puntos, a tres de Instituto, el último de los equipos que por ahora están entrando.

El equipo de Darío Franco viene de una victoria contundente por 3-0 sobre Independiente en el Libertadores de América, resultado que confirmó su buen momento y lo instaló como uno de los animadores del campeonato.

La mala noticia para el local es la baja de Agustín Módica, goleador del campeonato con ocho tantos. El exdelantero de Rosario Central arrastra una molestia muscular y quedará fuera del encuentro. Su lugar lo ocuparía Ignacio Sabatini.

Más allá de esa ausencia importante, no se esperan demasiadas modificaciones respecto del equipo que sorprendió al golear a Independiente.

Rendimiento reciente

Gimnasia de Mendoza, Torneo Clausura:

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Gimnasia de Mendoza, todas las competiciones:

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Boca Juniors, Torneo Clausura:

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Boca Juniors, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Gimnasia de Mendoza vs Boca Juniors / © Imago

Gimnasia de Mendoza no podrá contar con Agustín Módica, goleador del campeonato con ocho tantos, debido a una molestia muscular. Ignacio Sabatini aparece como el reemplazante natural en el centro del ataque.

Darío Franco mantendría gran parte de la base que viene de golear 3-0 a Independiente, con César Rigamonti en el arco y una línea defensiva formada por Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde.

En el mediocampo, Tomás O’Connor y Fermín Antonini sostendrían el eje, mientras que Facundo Lencioni, Esteban Fernández y Luciano Cingolani acompañarían a Sabatini en la estructura ofensiva.

En Boca, Rodolfo Arruabarrena prepara una rotación amplia por la seguidilla de partidos y por la cercanía del cruce ante San Pablo por la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes no será titular por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y apunta a volver el próximo martes en La Bombonera. Milton Delgado también está descartado por molestias musculares.

Álvaro Montero sería el único que repetiría dentro del once, mientras que Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas integrarían una defensa con varios cambios.

Williams Alarcón aparece proyectado en el mediocampo junto a Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón. El chileno tendrá una oportunidad importante en un partido exigente, ante un rival que llega en plena pelea por la parte alta de la Zona A.

Carlos Palacios también aparece desde el inicio, ubicado como enlace por detrás de Leonel Flores y Enner Valencia. Para el atacante chileno, el duelo puede ser clave para ganar rodaje dentro de un equipo alternativo.

El árbitro del partido será Darío Herrera.

Posibles formaciones Gimnasia de Mendoza vs Boca Juniors

Gimnasia de Mendoza:

César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini.

Entrenador: Darío Franco.

Boca Juniors:

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia.

Entrenador: Rodolfo Arruabarrena.

Pronóstico Gimnasia de Mendoza vs Boca Juniors

Nuestro pronóstico: Gimnasia de Mendoza 0-1 Boca Juniors

El análisis previo favorece levemente a Boca, aunque con varios matices. El Xeneize llega con mayor jerarquía individual y con impulso tras vencer a Lanús por el Clausura y eliminar a Vélez por penales en la Copa Argentina.

Sin embargo, Arruabarrena apostará por una rotación casi total, lo que reduce certezas en un partido de riesgo ante uno de los mejores equipos de la Zona A.

Gimnasia de Mendoza llega en gran momento, segundo en su grupo y fortalecido por la goleada ante Independiente. La baja de Agustín Módica, su goleador, es un golpe importante para un equipo que había encontrado respuestas ofensivas durante el campeonato.

El modelo estadístico también inclina el partido hacia Boca, con un triunfo visitante como resultado más probable y el 0-1 como marcador principal. Por eso, el pronóstico apunta a una victoria ajustada del Xeneize, en un duelo cerrado y condicionado por la rotación.