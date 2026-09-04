Liga Profesional de Fútbol – 2026 DÍA DE PARTIDO 8 Defensa y Justicia No Comenzado Stadium of Lanús City – Néstor Díaz Pérez – Lanús Lanús

Lanús recibirá a Defensa y Justicia este domingo 6 de septiembre, a las 17:00 horas de Chile, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El Granate llega sin margen de error después de sumar apenas siete puntos sobre 21 posibles, mientras que el Halcón atraviesa un mejor momento y buscará sostenerse entre los primeros puestos de la zona.

Previa del partido Lanús vs Defensa y Justicia

Lanús atraviesa un semestre complicado. El equipo de Mauricio Pellegrino se ubica en el puesto 12 de la Zona A del Torneo Clausura, a tres puntos de Boca, Unión e Independiente, los últimos equipos que por ahora están entrando a la zona de playoffs.

El dato no es menor: esos tres rivales ya enfrentaron al Granate y todos lograron vencerlo, una señal que explica parte de la urgencia con la que el equipo llega al duelo del domingo.

El presente de Lanús muestra una tendencia marcada. Es un equipo que genera bastante, pero convierte poco. Y cuando le llegan, incluso sin ser sometido durante largos tramos, suele pagar demasiado caro sus errores defensivos.

La derrota 1-0 ante Boca dejó al Granate con tres partidos consecutivos sin ganar. Antes había igualado 1-1 con Argentinos Juniors y perdido 3-1 ante Independiente, una secuencia que lo sacó de los puestos de clasificación y redujo su margen en la pelea de la Zona A.

Aun así, el torneo todavía le ofrece espacio para reaccionar. Clasifican los primeros ocho de cada zona y quedan 27 puntos en disputa, por lo que una victoria como local puede devolverlo de lleno a la pelea.

En la tabla anual, Lanús aparece 17° con 31 unidades, a seis de Instituto, que por ahora es el último clasificado a la Copa Sudamericana. La posibilidad de Copa Libertadores está más lejos, ya que el equipo está a 10 puntos de Vélez, tercero y último clasificado de momento.

El contexto obliga a Lanús a sumar. No solo por la tabla del Clausura, sino también por una anual que puede abrir cupos dependiendo de lo que ocurra con los campeones del torneo local y la Copa Argentina.

Pronóstico Lanús vs Defensa y Justicia / © Imago

Defensa y Justicia llega en una situación más favorable. El Halcón de Varela suma 14 puntos sobre 21 posibles y aparece tercero en la Zona A, con una campaña más estable que la de su rival.

El equipo de Julio Vaccari ganó tres de sus últimos cuatro partidos y viene de imponerse 1-0 a Platense en Florencio Varela. Además, mantiene un invicto de cuatro fechas en el Clausura, una racha que intentará extender en La Fortaleza.

Sus números recientes también explican el buen momento: Defensa marcó nueve goles y recibió ocho en este tramo, con una producción ofensiva suficiente para sostenerse arriba, aunque todavía con margen de mejora en el retroceso.

En condición de visitante, el Halcón mantiene un rendimiento parejo, con un triunfo, un empate y una derrota en sus últimas presentaciones. El desafío será sostener esa competitividad ante un Lanús que juega obligado por su presente.

La tabla anual también le da importancia al partido. Defensa y Justicia figura 13° con 33 puntos, dos más que Lanús, por lo que el cruce tiene peso directo en las dos clasificaciones: la de la Zona A y la de las copas internacionales.

César Pérez aparece como uno de los focos chilenos del encuentro. El volante está proyectado en el mediocampo de Defensa y Justicia, dentro de una estructura que buscará sostener equilibrio y salida limpia ante la presión del Granate.

El antecedente más reciente entre ambos fue el empate 1-1 en el Tito Tomaghello, pocos días antes de que Lanús ganara la Recopa Sudamericana. En ese partido, el Granate presentó un equipo alternativo: Emiliano Amor marcó para Defensa y Walter Bou anotó para Lanús.

El último duelo en La Fortaleza fue en noviembre de 2024 y terminó 0-0, con polémicas incluidas y un gol anulado a Jonatan Torres en el tramo final.

Para encontrar la última victoria de Lanús como local ante Defensa hay que retroceder hasta 2021, cuando el Granate ganó 2-1 con goles de Tomás Belmonte y José Sand, mientras Braian Romero había marcado el empate parcial para la visita.

Rendimiento reciente

Lanús, Torneo Clausura:

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Lanús, todas las competiciones:

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Defensa y Justicia, Torneo Clausura:

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Defensa y Justicia, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Lanús vs Defensa y Justicia / © Imago

Lanús llega con dudas en el armado ofensivo. Ramiro Carrera ya cumplió sus dos fechas de suspensión y está disponible para volver, una noticia importante para Pellegrino en medio de un tramo donde el equipo necesita más peso en los metros finales.

El Granate también perdió a Dylan Aquino, vendido al Union Saint-Gilloise de Bélgica, por lo que el entrenador analiza variantes para reacomodar la ofensiva.

Una de las dudas pasa por el extremo. Desde el entorno granate aparece Lucas Besozzi peleando por ese lugar, aunque la formación probable entregada para el partido mantiene a Matías Sepúlveda dentro del once inicial.

El chileno asoma como una pieza relevante para Lanús en un partido de alta exigencia. Su presencia puede darle desequilibrio por banda, cambio de ritmo y una vía de ataque necesaria para un equipo que viene generando más de lo que convierte.

En el centro del ataque, Pellegrino también debe definir si apuesta por Wlk o por Yoshan Valois desde el arranque. La posible formación marca a Valois como titular, acompañado por Eduardo Salvio, Franco Watson y Sepúlveda en la zona ofensiva.

Defensa y Justicia, por su parte, llega con una estructura más clara. Julio Vaccari mantendría una base similar a la que viene de ganarle a Platense, con Lautaro Amade en el arco y una línea defensiva compuesta por Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez y Máximo Rodríguez.

En el mediocampo, César Pérez aparece proyectado junto a Julián López y Agustín Hausch. El volante chileno será importante para sostener el equilibrio de un equipo que llega con mejor dinámica, pero que enfrentará a un rival urgido y con obligación de hacerse fuerte como local.

En ataque, Defensa formaría con David Barbona, Juan Gutiérrez y Leandro Fernández, nombres que le dan movilidad, experiencia y capacidad de lastimar en transiciones.

El árbitro del partido será Andrés Merlos y el VAR estará a cargo de Yamil Possi.

Posibles formaciones Lanús vs Defensa y Justicia

Lanús:

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda; Yoshan Valois.

Entrenador: Mauricio Pellegrino.

Defensa y Justicia:

Lautaro Amade; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez, Máximo Rodríguez; César Pérez, Julián López, Agustín Hausch; David Barbona, Juan Gutiérrez, Leandro Fernández.

Entrenador: Julio Vaccari.

Pronóstico Lanús vs Defensa y Justicia

Nuestro pronóstico: Lanús 1-0 Defensa y Justicia

El presente inmediato favorece a Defensa y Justicia, que llega tercero en la Zona A, con 14 puntos y una racha de cuatro partidos sin perder. Sin embargo, el contexto competitivo de Lanús lo convierte en un rival peligroso: juega en casa, necesita reaccionar y no puede seguir dejando puntos si quiere volver a meterse en la pelea por los playoffs.

El Granate viene con problemas claros de eficacia, pero también con la obligación de ajustar detalles en un partido que puede marcar su rumbo en el Clausura. La posible vuelta de Ramiro Carrera y la presencia de Matías Sepúlveda entre las cartas ofensivas le dan alternativas para mejorar en el último tercio.

Defensa tiene argumentos para competir y llega con mejor dinámica, pero su condición de visitante y la necesidad extrema del local equilibran el análisis. Además, el modelo estadístico favorece a Lanús, con el 1-0 como marcador más probable.

Por eso, el pronóstico apunta a una victoria ajustada del Granate, en un partido cerrado, con pocas diferencias y donde la eficacia en las áreas puede pesar más que el volumen de juego.