El estreno de Darío Osorio con Crystal Palace puede producirse antes de lo esperado. El chileno llega con actividad desde Dinamarca y aparece entre las alternativas de Pierre Sage para el duelo frente a Fulham por la tercera fecha de la Premier League.

Para las Águilas tampoco será un partido cualquiera. El equipo perdió sus dos primeros compromisos del campeonato y aterriza en Craven Cottage con la necesidad de comenzar a sumar, mientras que el formado en Universidad de Chile espera la oportunidad de disputar sus primeros minutos desde que dio el salto al fútbol inglés.

Fulham vs Crystal Palace, minuto a minuto

La previa de Fulham vs Crystal Palace

El encuentro encuentra a dos clubes que todavía no consiguen despegar en la nueva temporada. Fulham arranca la tercera fecha en el 16° lugar y Crystal Palace aparece 18°, ambos todavía sin puntos después de sus dos primeros partidos. 

El escenario aumenta la importancia del choque para Palace. Después de un mercado que incluyó la llegada de Osorio, el equipo de Pierre Sage necesita empezar a transformar sus refuerzos en respuestas dentro de la cancha.

En el caso del chileno, su situación será uno de los focos para los fanáticos nacionales. Viene de competir regularmente con Midtjylland y no llega a Londres después de una pretemporada larga o de varias semanas sin fútbol, un factor que aumenta sus opciones de ser considerado inmediatamente.

Fulham vs Crystal Palace se juega este sábado 5 de septiembre en Craven Cottage, por la tercera jornada de la Premier League.

¿Cómo llegan Fulham y Crystal Palace?

Fulham comenzó la Premier League con dos derrotas. Primero perdió 3-2 frente a Chelsea y posteriormente cayó 1-0 ante Sunderland, resultados que lo dejaron sin unidades antes de volver a jugar como local.

Crystal Palace tampoco logró sumar. Las Águilas debutaron con una derrota 2-0 frente a Everton y luego sufrieron un duro 4-1 ante Manchester City.

Ese arranque coloca presión sobre ambos, pero especialmente sobre un Palace que necesita encontrar mayor peso ofensivo. Allí aparece justamente una de las razones que explican la incorporación de Osorio: un extremo capaz de atacar espacios, conducir a velocidad y buscar el arco desde media distancia.

Formaciones de Fulham vs Crystal Palace

Posible formación de Fulham: Bernd Leno; Timothy Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Antonee Robinson; Sander Berge, Shea Charles; Alex Iwobi, Josh King, Yeremy Pino; Gonzalo García.

DT: Álvaro Arbeloa.

Posible formación de Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Takehiro Tomiyasu; Anan Khalaili, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Dwight McNeil, Jacob Larsen y Yeremy Pino.

DT: Pierre Sage.

¿Quién es el árbitro de Fulham vs Crystal Palace?

Samuel Barrott será el árbitro principal en Craven Cottage. La designación contempla a Adam Nunn y Wade Smith como asistentes, Tom Reeves como cuarto árbitro y John Brooks en el VAR. 

  • Árbitro: Samuel Barrott
  • Asistente 1: Adam Nunn
  • Asistente 2: Wade Smith
  • Cuarto árbitro: Tom Reeves
  • VAR: John Brooks
  • AVAR: Oliver Mackey

¿Dónde ver Fulham vs Crystal Palace EN VIVO?

Fulham vs Crystal Palace se podrá ver EN VIVO en Chile a través de Disney+ Premium. El partido arranca este sábado a las 10:00 horas de Chile, correspondiente a las 15:00 horas en Inglaterra. 

  • Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026
  • Hora: 10:00 horas de Chile
  • Estadio: Craven Cottage, Londres
  • Competencia: Premier League 2026-27
  • Fecha: 3
  • Streaming: Disney+ Premium
  • Cobertura online: AlAireLibre.cl
Premier League – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 3
Crystal Palace
05/09/2026 10:00
Primera mitad Craven Cottage se traduce a español como "Casa de Craven". – London
Fulham
  • Josh King 11′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
14 ‘
Crystal Palace
ERA : Daichi Kamada
11 ‘
Fulham
Gol : Josh King
Goal! The match is now 1-1 as Daichi Kamada scores for Crystal Palace with a right-footed shot from the center of the box.
VAR decision: No goal after Fulham leads Crystal Palace 1-0.
Goal! Fulham leads 1-0 against Crystal Palace as Josh King scores with a left-footed shot from the center of the box.
Crystal Palace
3-4-2-1
Dean Henderson 1
Dean
Henderson
Chris Richards 26
Chris
Richards
Axel Disasi 5
Axel
Disasi
Jaydee Canvot 6
Jaydee
Canvot
Anan Khalaili 25
Anan
Khalaili
Quinten Timber 23
Quinten
Timber
Adam Wharton 20
Adam
Wharton
Tyrick Mitchell 3
Tyrick
Mitchell
Daichi Kamada 18
Daichi
Kamada
Yéremy Pino 10
Yéremy
Pino
Eddie Nketiah 9
Eddie
Nketiah
  • Entrenador
  • 0
    Pierre Sage
  • Bench
  • 12
    Zavier Gozo
  • 17
    Takehiro Tomiyasu
  • 19
    Will Hughes
  • 22
    Jørgen Strand Larsen
  • 24
    Darío Osorio
  • 28
    Cheick Doucouré
  • 30
    Óscar Mingueza
  • 33
    Ben Chilwell
  • 44
    Walter Benítez
Fulham
4-2-3-1
Bernd Leno 1
Bernd
Leno
Timothy Castagne 21
Timothy
Castagne
Joachim Andersen 5
Joachim
Andersen
Calvin Bassey 3
Calvin
Bassey
Antonee Robinson 33
Antonee
Robinson
Shea Charles 19
Shea
Charles
Alex Iwobi 17
Alex
Iwobi
Oscar Bobb 14
Oscar
Bobb
Josh King 24
Josh
King
César Palacios 8
César
Palacios
Gonzalo García 7
Gonzalo
García
  • Entrenador
  • 0
    Arbeloa
  • Bench
  • 9
    Rodrigo Muniz
  • 11
    Kevin
  • 15
    Hugo Larsson
  • 16
    Sander Berge
  • 20
    Manuel Ángel
  • 22
    David Affengruber
  • 23
    Benjamin Lecomte
  • 30
    Ryan Sessegnon
  • 32
    Emile Smith Rowe
1
Esquinas
1
2
Remates fuera de objetivo
1
4
Tiros Totales
5
27
Ataques
32
9
Ataques peligrosos
19
40
% de Posesión de Balón
60
19
Caja fuerte para pelotas
22
1
Disparos Dentro del Área
4
3
Tiros fuera del área
1
1
Fuera de juego
0
0
Objetivos
1
1
Saques de puerta
3
4
Intentos de gol
3
2
Tiros libres
3
2
Faltas
2
0
Salvadas
2
0
Disparos Bloqueados
3
6
Saques de banda
7
12
Pases largos
12
3
Placajes
4
106
Pases
163
87
Pases exitosos
142
82
Porcentaje de Pases Exitosos
87
2
Disparos a puerta
1
4
Total de Cruces
3
6
Intercepciones
5
7
Duelo Ganados
11
3
Intentos de regate
5
0
Regates exitosos
2
4
Pases clave
4
1
Grandes Oportunidades Creadas
0
1
Grandes Oportunidades Perdidas
0
0
Porcentaje de regates exitosos
40
7
Pases largos exitosos
6
58
Porcentaje de pases largos exitosos
50
2
Entradas Ganadas
2
Últimos enfrentamientos
CRY 2 – 1 FUL 07/08/2026
FUL 1 – 1 CRY 01/01/2026
CRY 2 – 1 FUL 07/12/2025
CRY 3 – 0 FUL 29/03/2025
CRY 2 – 0 FUL 22/02/2025