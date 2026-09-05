El estreno de Darío Osorio con Crystal Palace puede producirse antes de lo esperado. El chileno llega con actividad desde Dinamarca y aparece entre las alternativas de Pierre Sage para el duelo frente a Fulham por la tercera fecha de la Premier League.

Para las Águilas tampoco será un partido cualquiera. El equipo perdió sus dos primeros compromisos del campeonato y aterriza en Craven Cottage con la necesidad de comenzar a sumar, mientras que el formado en Universidad de Chile espera la oportunidad de disputar sus primeros minutos desde que dio el salto al fútbol inglés.

Fulham vs Crystal Palace, minuto a minuto

La previa de Fulham vs Crystal Palace

El encuentro encuentra a dos clubes que todavía no consiguen despegar en la nueva temporada. Fulham arranca la tercera fecha en el 16° lugar y Crystal Palace aparece 18°, ambos todavía sin puntos después de sus dos primeros partidos.

El escenario aumenta la importancia del choque para Palace. Después de un mercado que incluyó la llegada de Osorio, el equipo de Pierre Sage necesita empezar a transformar sus refuerzos en respuestas dentro de la cancha.

En el caso del chileno, su situación será uno de los focos para los fanáticos nacionales. Viene de competir regularmente con Midtjylland y no llega a Londres después de una pretemporada larga o de varias semanas sin fútbol, un factor que aumenta sus opciones de ser considerado inmediatamente.

Fulham vs Crystal Palace se juega este sábado 5 de septiembre en Craven Cottage, por la tercera jornada de la Premier League.

¿Cómo llegan Fulham y Crystal Palace?

Fulham comenzó la Premier League con dos derrotas. Primero perdió 3-2 frente a Chelsea y posteriormente cayó 1-0 ante Sunderland, resultados que lo dejaron sin unidades antes de volver a jugar como local.

Crystal Palace tampoco logró sumar. Las Águilas debutaron con una derrota 2-0 frente a Everton y luego sufrieron un duro 4-1 ante Manchester City.

Ese arranque coloca presión sobre ambos, pero especialmente sobre un Palace que necesita encontrar mayor peso ofensivo. Allí aparece justamente una de las razones que explican la incorporación de Osorio: un extremo capaz de atacar espacios, conducir a velocidad y buscar el arco desde media distancia.

Formaciones de Fulham vs Crystal Palace

Posible formación de Fulham: Bernd Leno; Timothy Castagne, Joachim Andersen, Calvin Bassey, Antonee Robinson; Sander Berge, Shea Charles; Alex Iwobi, Josh King, Yeremy Pino; Gonzalo García.

DT: Álvaro Arbeloa.

Posible formación de Crystal Palace: Dean Henderson; Jaydee Canvot, Chris Richards, Takehiro Tomiyasu; Anan Khalaili, Daichi Kamada, Adam Wharton, Tyrick Mitchell; Dwight McNeil, Jacob Larsen y Yeremy Pino.

DT: Pierre Sage.

¿Quién es el árbitro de Fulham vs Crystal Palace?

Samuel Barrott será el árbitro principal en Craven Cottage. La designación contempla a Adam Nunn y Wade Smith como asistentes, Tom Reeves como cuarto árbitro y John Brooks en el VAR.

Árbitro: Samuel Barrott

Samuel Barrott Asistente 1: Adam Nunn

Adam Nunn Asistente 2: Wade Smith

Wade Smith Cuarto árbitro: Tom Reeves

Tom Reeves VAR: John Brooks

John Brooks AVAR: Oliver Mackey

¿Dónde ver Fulham vs Crystal Palace EN VIVO?

Fulham vs Crystal Palace se podrá ver EN VIVO en Chile a través de Disney+ Premium. El partido arranca este sábado a las 10:00 horas de Chile, correspondiente a las 15:00 horas en Inglaterra.

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026

sábado 5 de septiembre de 2026 Hora: 10:00 horas de Chile

10:00 horas de Chile Estadio: Craven Cottage, Londres

Craven Cottage, Londres Competencia: Premier League 2026-27

Premier League 2026-27 Fecha: 3

3 Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium Cobertura online: AlAireLibre.cl