Datos Clave El debut: Osorio ingresó al minuto 88, su primera aparición en la Premier League. El resultado: Crystal Palace remontó un 2-0 para ganar 3-2, con doblete de Mitchell y gol de Chilwell. Su llegada: Fichó desde el Midtjylland por unos 30 millones de euros.

Darío Osorio hizo su debut oficial en la Premier League, y lo hizo justo en el partido en que el Crystal Palace protagonizó una remontada de infarto ante Fulham. El chileno ingresó al minuto 88, cuando el resultado ya estaba prácticamente definido a favor de las Águilas, en el triunfo 3-2 disputado en Craven Cottage por la tercera fecha del campeonato inglés.

El delantero de 22 años, formado en Universidad de Chile, llegó al club londinense procedente del Midtjylland de Dinamarca en una operación cercana a los 30 millones de euros, cerrada en las horas previas al cierre del mercado de fichajes.

Una remontada que se definió sobre la hora

El partido tuvo un desarrollo de ida y vuelta. Fulham se puso arriba en el marcador durante el primer tiempo, llegando incluso a estirar la ventaja a 2-0 antes del descanso. Crystal Palace, sin embargo, no bajó los brazos: Tyrick Mitchell firmó un doblete que le permitió empatar las acciones en distintos momentos del partido.

La definición llegó recién en el complemento, cuando el recién ingresado Ben Chilwell aprovechó un rebote en el área para anotar de volea el 2-3 definitivo, sellando así la remontada visitante.

Lo que se espera de Osorio en su nuevo club

Antes del partido, el técnico Pierre Sage ya había elogiado públicamente al chileno. “Necesitamos un jugador con velocidad en esta posición, y él es capaz de disparar desde lejos”, señaló el entrenador francés, agregando una frase que generó expectativa: “Cambiará nuestra forma de jugar”.

Con este debut, Osorio se estrena oficialmente en uno de los campeonatos más competitivos del mundo, en un Crystal Palace que compite esta temporada tanto en la Premier League como en la UEFA Europa League.