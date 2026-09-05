La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 4 Real Sociedad No Comenzado Manuel Martínez Valero Stadium – Elche Elche

Tres partidos disputados y todavía sin victorias. El Elche de Lucas Cepeda recibirá este lunes por la tarde a Real Sociedad en el estadio Manuel Martínez Valero, por una nueva fecha de La Liga.

El equipo de Martín Anselmi ya recibió nueve goles en sus primeros tres encuentros y necesita ajustar con urgencia su estructura defensiva, mientras que la visita llega con un inicio irregular y apenas un triunfo en la campaña.

Previa del partido Elche vs Real Sociedad

Elche ocupa el puesto 19 de la tabla de La Liga después de tres partidos, con apenas un punto producto de un empate y dos derrotas. Sus tres goles a favor y nueve en contra ya encendieron las alarmas defensivas en el estadio Manuel Martínez Valero.

La campaña comenzó con un empate 1-1 ante el recién ascendido Deportivo La Coruña, donde Elche remontó para rescatar un punto que parecía un inicio razonable. Sin embargo, lo que vino después expuso varias debilidades importantes.

La derrota 5-0 como local ante Barcelona, en su primer partido de la temporada en el Manuel Martínez Valero, fue una noche muy dura. Ese golpe frente al campeón vigente fue seguido por otra caída, esta vez 3-2 ante el recién ascendido Racing de Santander, en un duelo donde Elche recibió tres goles en los primeros 36 minutos.

Buba Sangaré y Fer Niño marcaron en los minutos 78 y 79 para darle al marcador un aspecto más competitivo, pero la reacción no alcanzó y Elche se quedó sin premio.

Después de salvarse la temporada pasada con 43 puntos, terminando 15° y apenas una unidad por encima de la zona de descenso, el equipo de Anselmi sabe que un mal inicio puede transformarse rápidamente en una crisis real si los resultados no aparecen pronto.

En ese contexto aparece también el foco chileno: Lucas Cepeda forma parte del plantel de Elche, aunque no aparece proyectado como titular en la formación probable de esta previa. Aun así, su presencia sigue siendo un punto de atención para el público chileno en un equipo que necesita variantes y respuestas ofensivas.

Pronóstico Elche vs Real Sociedad / © Imago

Real Sociedad, por su parte, marcha 11° después de cuatro partidos, con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Su registro goleador también muestra cierta irregularidad: tres goles a favor y seis en contra.

Pese a terminar 10° la temporada pasada, la Real Sociedad clasificó a la Europa League gracias a su título en la Copa del Rey, un antecedente que subraya la diferencia de jerarquía entre ambos equipos antes del partido del lunes.

El equipo de Pellegrino Matarazzo perdió sus dos primeros encuentros: 1-0 ante Real Betis en la jornada inaugural y 4-1 frente a Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Luego consiguió sus primeros tres puntos con un triunfo 2-1 como local sobre Espanyol, gracias a los goles de Ander Barrenetxea y Orri Óskarsson.

Después igualó 0-0 en casa ante Celta de Vigo, resultado que extendió su invicto en la Reale Arena. El problema sigue estando fuera de casa, donde el equipo de Matarazzo se ha visto más vulnerable.

El historial entre ambos favorece con claridad a la visita. Elche ganó solo uno de los últimos 10 enfrentamientos, con una victoria que se remonta a 2015, mientras que Real Sociedad sumó ocho triunfos y un empate en ese período.

Además, los últimos cinco cruces dejaron cuatro victorias de Real Sociedad y un empate. El antecedente más reciente terminó con triunfo 3-1 del equipo donostiarra en Anoeta.

Rendimiento reciente

Elche, La Liga:

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Real Sociedad, La Liga:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Elche vs Real Sociedad / © Imago

Thomas Lemar, cedido desde Atlético de Madrid, es duda para el partido del lunes por una molestia física y podría quedar fuera.

Adam Boayar volvió a entrenar con normalidad después de una extensa recuperación por una lesión en el cuádriceps, problema que lo dejó fuera durante las últimas semanas de la temporada pasada y durante toda la pretemporada. Sin embargo, todavía aparece como duda para la convocatoria.

Yago Santiago sigue al margen y continúa su recuperación tras una artroscopia de rodilla realizada en mayo, sin una fecha confirmada de regreso.

Lucas Cepeda no aparece en la formación probable de Elche para este partido. El chileno queda como una alternativa dentro del plantel, en un equipo que necesita soluciones tanto para equilibrarse como para ganar mayor profundidad en ataque.

En Real Sociedad, Álvaro Odriozola continúa fuera por una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y no estará disponible para este compromiso.

Jon Pacheco también será baja por lesión y no tendrá participación el lunes.

Pablo Marín se perfila para ausentarse por cuarto partido consecutivo mientras continúa su recuperación. Carlos Soler y Luka Sučić deberían seguir beneficiándose de esa ausencia y mantenerse como opciones principales en el mediocampo.

Posibles formaciones Elche vs Real Sociedad

Elche:

Dituro; Sangaré, Chust, Redondo, Bigas, Valera; Buonanotte, Villar, Aguado, Houary; Fer Niño

Real Sociedad:

Remiro; Gómez, Martín, Zubeldia, Aramburu; Barrenetxea, Herrera, Turrientes, Kubo; Oyarzabal, Óskarsson

Pronóstico Elche vs Real Sociedad

Nuestro pronóstico: Elche 0-2 Real Sociedad

Elche ha mostrado demasiadas fragilidades defensivas en las primeras semanas de la campaña, con nueve goles recibidos en tres partidos, el registro más alto de la división hasta ahora. Real Sociedad intentará aprovechar esas debilidades este lunes por la noche.

Las cuatro victorias de la Real en los últimos cinco enfrentamientos directos refuerzan la superioridad reciente del visitante ante este rival. Además, Anselmi todavía no encuentra una fórmula defensiva estable, algo especialmente preocupante para un equipo que necesita sumar cuanto antes.

Elche tendrá la localía y la urgencia como argumentos, además de alternativas como Lucas Cepeda dentro del plantel, aunque el chileno no aparece proyectado desde el inicio. Aun así, el momento defensivo del equipo inclina el análisis hacia una victoria visitante cómoda.