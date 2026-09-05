Internacional recibe a Santos este domingo 6 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile, en el Beira-Rio, por la fecha 26 del Campeonato Brasileño.

El Colorado de Guillermo Maripán llega en medio de una profunda crisis de resultados, eliminado recientemente de la Copa de Brasil y obligado a reaccionar en casa ante un Santos que viene de ganar el clásico frente a Corinthians.

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Previa del partido Internacional vs Santos

El momento de Internacional es de fuerte inestabilidad. El equipo llega a este duelo después de perder 3-1 ante Gremio, resultado que puso fin a su participación en la Copa de Brasil en cuartos de final.

En términos generales, el Colorado acumula siete partidos sin ganar. En el Campeonato Brasileño, la secuencia negativa es todavía más preocupante: nueve jornadas consecutivas sin victorias.

La eliminación en el Gre-Nal aumentó la presión sobre el trabajo de Paulo Pezzolano. El entrenador calificó la caída ante el máximo rival como el golpe más duro de la temporada, y aunque la dirigencia lo sostuvo para el partido ante Santos, una nueva derrota, especialmente en casa, podría dejarlo al borde de la salida.

Como local, el Beira-Rio tampoco ofrece demasiadas garantías. Internacional suma cuatro partidos sin ganar en casa y necesita usar el apoyo de su gente para reaccionar en un cruce directo.

La urgencia también se explica desde la tabla. Internacional tiene 25 puntos y ocupa el puesto 18, dentro de la zona de descenso. Está cuatro unidades por detrás de Santos, por lo que el partido representa una oportunidad directa para recortar distancia y empezar una reacción en la recta final de la competencia.

En ese escenario, Guillermo Maripán aparece como una pieza relevante. El defensor chileno está proyectado como titular en la línea de tres del Colorado, dentro de un equipo obligado a mejorar su solidez y cortar una sangría de resultados que lo tiene bajo presión.

Pronóstico Internacional vs Santos / Imago

Santos llega en una situación más cómoda en la clasificación. El Peixe suma 29 puntos, marcha 14° y está cuatro unidades por encima de Internacional, lo que le permite afrontar el duelo fuera de la zona de descenso.

El equipo de Cuca ganó confianza después de vencer 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena, un resultado de mucho peso por el contexto y por el rival.

Ese triunfo tuvo un valor especial para Santos. Además de sumar tres puntos fundamentales en la fecha 25, cortó una racha de 15 años sin victorias como visitante ante Corinthians por el Brasileirão. También fue su primera victoria en clásicos durante la temporada.

Sin embargo, Santos también viene de una eliminación en la Copa de Brasil. El Peixe empató 0-0 con Palmeiras en Vila Belmiro y quedó fuera tras perder 3-0 en el partido de ida.

Con esa eliminación, el Brasileirão y la Copa Sudamericana pasan a concentrar toda la atención del club en esta etapa de la temporada.

En el primer turno, Internacional superó 2-1 a Santos en Vila Belmiro. El Colorado ganó con un gol de Johan Carbonero en los descuentos, después de que Neymar marcara para el Peixe.

Ahora, en el Beira-Rio, el cruce vuelve a tener un peso directo en la lucha contra el descenso y puede influir de manera importante en la continuidad de ambos equipos.

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Noticias de los equipos

Pronóstico Internacional vs Santos / Imago

Internacional llega al partido con una lista pesada de bajas. Paulo Pezzolano está suspendido y será reemplazado en el banco por su ayudante Esteban Conde.

El lateral Bernabei también será baja después de ser expulsado por acumulación de tarjetas, mientras que Victor Gabriel cumple una suspensión determinada por el STJD.

En el departamento médico, el Colorado mantiene tres ausencias importantes. El arquero Rochet sigue fuera por una cirugía en la columna, Kayky se recupera de una operación en el tobillo izquierdo y Allex trata una lesión en el muslo.

Con tantos problemas, el cuerpo técnico pierde piezas relevantes para montar el equipo titular en el Beira-Rio. Aun así, la probable formación mantiene a Guillermo Maripán desde el arranque, integrado a una línea de tres defensores junto a Mercado y Bruno Gomes.

El chileno será clave para ordenar la última línea de Internacional, especialmente en un partido donde el equipo necesita bajar el nivel de error defensivo y recuperar confianza ante su público.

Del lado de Santos, Cuca también enfrenta bajas relevantes. Neymar sintió dolores en el muslo derecho y dejó el partido ante Palmeiras todavía en el primer tiempo; salió en el intervalo y difícilmente estará en condiciones de jugar.

Barreal y Lucas Veríssimo cumplen suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y están descartados para el compromiso.

El equipo paulista también tiene ausencias en el departamento médico. Vinícius Lira, con lesión en la rodilla izquierda, sigue fuera, mientras que Gabriel Menino, con un esguince de rodilla, tampoco está disponible.

Gustavo Henrique, con dolores en el muslo, aparece como duda para el duelo.

Los refuerzos recién anunciados por Santos ya están regularizados y pueden debutar. Arthur Melo, Rodinei y Lima quedan a disposición de Cuca para el partido, ampliando las alternativas del entrenador para visitar a Internacional.

Posibles formaciones Internacional vs Santos

Internacional:

Matheus Cunha; Mercado, Bruno Gomes, Guillermo Maripán; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra, Matheus Bahia; Alan Patrick, Carbonero; Alerrandro.

Entrenador: Esteban Conde, ayudante técnico.

Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, João Ananias, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser; Caballero, Gabigol.

Entrenador: Cuca.

Pronóstico Internacional vs Santos

Nuestro pronóstico: Internacional 1-2 Santos

El mercado de marcador exacto tiene una mayor cuota de imprevisibilidad, porque cualquier detalle puede alterar el resultado proyectado en un partido tan cargado de tensión.

Santos llega con más confianza después de vencer 1-0 a Corinthians como visitante, resultado que puso fin a un tabú de 15 años en el Brasileirão. Internacional, en cambio, viene de perder 3-1 ante Gremio por la Copa de Brasil y atraviesa una secuencia negativa que refuerza el pronóstico a favor del Peixe.

Incluso jugando en el Beira-Rio, el Colorado ha tenido problemas para transformar la localía en resultados. La presencia de Guillermo Maripán puede ayudar a darle mayor orden defensivo, pero el contexto general del equipo sigue siendo frágil.

Santos mostró competitividad reciente fuera de casa y tiene argumentos para explotar el momento inestable de su rival. Por eso, el pronóstico apunta a una victoria visitante por 2-1.