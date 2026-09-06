Datos Clave El golazo: Remate con el borde externo del pie al minuto 81, tras ingresar desde el banco. El resultado: Columbus Crew venció 3-0 a Colorado Rapids y cortó una racha de cuatro partidos sin ganar. Su contexto previo: Solo había jugado tres partidos desde su llegada a préstamo en agosto.

Desde que llegó a préstamo al Columbus Crew el pasado 5 de agosto, Gonzalo Tapia apenas había sumado minutos: tres partidos, siempre ingresando en los últimos instantes, sin poder dejar huella. Ese guion cambió por completo este sábado.

El delantero formado en Universidad Católica ingresó al minuto 75 en reemplazo del venezolano Josef Martínez, con su equipo ganando apenas 1-0 gracias a un cabezazo de Santiago Rodríguez. Apenas seis minutos más tarde, a los 81′, Tapia recibió una habilitación de Brais Méndez dentro del área y sacó un potente remate con el borde externo del pie que dejó sin opciones al arquero Adam Beaudry, marcando su primer gol desde su arribo al fútbol estadounidense.

GOOOL de Gonzalo Tapia 🇨🇱.



Recibe, controla y hace el remate cruzado con la derecha a favor de @ColumbusCrew. pic.twitter.com/K3hj2c4XE6 — MLS Español (@MLSes) September 6, 2026

Un aporte que no terminó en el gol

El delantero de 24 años no se conformó con la anotación. En los descuentos del partido, a los 90+4′, comandó un contragolpe y dejó mano a mano a Taha Habroune, quien definió con categoría para sellar el 3-0 definitivo.

Con ese doble aporte, Tapia se transformó en la figura determinante de una victoria que le permitió al Columbus Crew cortar una racha de cuatro partidos sin ganar en la MLS. El equipo, que venía de un triunfo sobre FC Cincinnati y un empate ante Inter Miami en las semanas previas, se ubica ahora en el decimotercer puesto de la Conferencia Este con 23 unidades.

Otros chilenos en la liga norteamericana

En el resto de la competencia, otros compatriotas también forman parte de la actualidad de la MLS: el Atlanta United de Paulo Díaz marcha 14° con 22 puntos, mientras que el Montreal de Alexis Sánchez se ubica 15° con 21 unidades, ambos en la zona baja de la tabla.