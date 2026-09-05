Datos Clave El triunfo: Boca Juniors clasificó a cuartos de final tras vencer por penales (4-3), tanda en la que Carlos Palacios convirtió su disparo. La infracción: el cuerpo técnico inscribió a seis jugadores extranjeros en la planilla oficial del partido, superando el límite de cinco permitido por el reglamento. El reclamo: Vélez presentó una protesta formal en el Tribunal de Disciplina exigiendo la impugnación del duelo y el pase directo a la siguiente ronda.

Boca Juniors desató la euforia el pasado miércoles tras eliminar a Vélez Sarsfield en los octavos de final de la Copa Argentina. El empate sin goles derivó en una dramática definición por penales (4-3), donde Carlos Palacios aportó anotando su respectivo lanzamiento. Sin embargo, la alegría duró poco y hoy las alarmas están encendidas en La Boca.

Lejos de cerrarse en la cancha, el partido se trasladó a los escritorios. Durante las últimas horas, la dirigencia del “Fortín” constató un gravísimo error administrativo cometido por el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena en la conformación del plantel, situación que podría sentenciar la eliminación del cuadro oro y cielo por secretaría.

¿Por qué Vélez pide la descalificación de Boca y qué dice el reglamento?

El problema radica en el cupo de foráneos. El reglamento de la AFA es claro: si bien un club puede tener hasta seis extranjeros en su plantilla (si cumplen ciertos requisitos de selección), solo cinco están habilitados para firmar la planilla en cada partido oficial.

Para el choque disputado en el Mario Alberto Kempes, Boca anotó a seis: los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, el uruguayo Leandro Lozano, el ecuatoriano Enner Valencia, el paraguayo Ángel Romero y el chileno Carlos Palacios.

Vélez no dejó pasar este fallo e ingresó un reclamo formal ante el Tribunal de Disciplina. “La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco. No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral”, sentenció el elenco de Liniers en un duro comunicado.

Por lo mismo, el club afectado solicitó explícitamente “que se declare configurada la alineación indebida” y se les otorgue el boleto a los cuartos de final para enfrentar a Racing.

⚪️🔵 COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.



La… pic.twitter.com/cJT4rkCF6c — Vélez Sarsfield (@Velez) September 5, 2026

La defensa de Boca y el polémico escenario en la AFA

Ante la inminente amenaza de perder la llave en el escritorio, la defensa técnica de Boca Juniors se aferra a un detalle de lo ocurrido en el terreno de juego.

De los seis extranjeros inscritos, Montero, Lozano y Villa fueron titulares; Palacios y Valencia ingresaron en el complemento, pero el paraguayo Ángel Romero se quedó todo el partido en el banco de suplentes. El argumento “xeneize” radica en que, al no haber utilizado al sexto foráneo en cancha, no existió una “ventaja deportiva”, por lo que el castigo solo debería traducirse en una fuerte multa económica y no en la pérdida del partido.

No obstante, la norma castiga la firma en la planilla previa, no los minutos jugados. El Tribunal de Disciplina deberá emitir una resolución en los próximos días, en un contexto político complejo debido a la conocida cercanía entre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el timonel boquense, Juan Román Riquelme, factor que en Argentina ya genera un clima de máxima tensión institucional.