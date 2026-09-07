CF Montréal recibe a Charlotte FC este miércoles 9 de septiembre, a las 20:30 horas, en el Stade Saputo, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).

El equipo canadiense llega golpeado por la caída ante Philadelphia Union, partido en el que Alexis Sánchez fue titular por primera vez desde su llegada al club, mientras que Charlotte aparece con una dinámica bastante más estable en la Conferencia Este.

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Previa del partido CF Montréal vs Charlotte FC

CF Montréal llega a este partido en un momento delicado. El equipo de Philippe Eullaffroy viene de perder 2-0 ante Philadelphia Union y se mantiene en el fondo de la Conferencia Este, con 21 puntos en 23 partidos.

La derrota dejó una lectura amarga, pero también un dato importante para el público chileno: Alexis Sánchez fue titular por primera vez desde su llegada al club canadiense. El tocopillano jugó cargado hacia la izquierda, participó en la circulación, buscó recibir entre líneas y trató de generar peligro con centros al área.

Su estreno desde el arranque no alcanzó para cambiar el resultado. Montréal tuvo una opción clara para meterse nuevamente en el partido con un penal de Prince Owusu, pero Andre Blake lo atajó y Charlotte llega ahora como un nuevo examen para un equipo que necesita respuestas inmediatas.

El presente explica la urgencia. En sus últimos cinco partidos de MLS, Montréal perdió 2-0 ante Philadelphia Union y 1-7 frente a Inter Miami, empató 2-2 con LA Galaxy, venció 2-1 a Columbus Crew e igualó 1-1 contra D.C. United.

El balance es duro: seis goles a favor y 13 en contra. La señal es clara. Montréal ha podido competir y generar ocasiones, pero su estructura defensiva ha quedado demasiado expuesta, especialmente ante rivales con mayor velocidad para atacar espacios.

Alexis aparece en ese contexto como una pieza de jerarquía, pero también como parte de un equipo que necesita acompañarlo mejor. Si el balón no le llega con ventaja o si queda demasiado lejos del área, su influencia puede diluirse en zonas donde Montréal no logra lastimar.

Pronóstico Montréal vs Charlotte FC / © Imago

Charlotte FC llega en un escenario muy distinto. El equipo suma 36 puntos en 23 partidos y se ubica bastante más arriba que Montréal en la Conferencia Este, con una campaña más sólida y mejores respuestas recientes.

Su forma inmediata lo respalda: empató 0-0 con Houston Dynamo, venció 2-0 a Atlanta United, superó 3-1 a D.C. United, igualó 3-3 con Toronto FC y derrotó 3-1 a Columbus Crew.

El tramo deja tres victorias, dos empates, 11 goles marcados y cinco recibidos. Es una muestra corta, pero suficiente para entender la diferencia de momento entre ambos equipos.

Charlotte no necesita asumir riesgos excesivos desde el inicio. Tiene ventaja en la tabla, llega invicto en sus últimos cinco compromisos y enfrenta a un rival que suele dejar espacios cuando intenta adelantar líneas.

Pep Biel aparece como una de sus principales referencias ofensivas, con 11 goles en la temporada. Idan Toklomati y Liel Abada también forman parte de una estructura que puede complicar a Montréal si encuentra metros para correr o atacar por los costados.

La diferencia estadística entre ambos también marca tendencia: Montréal promedia 1,30 goles a favor por partido y 2,09 en contra, mientras que Charlotte registra 1,74 anotados y 1,39 recibidos. Esa brecha explica por qué el local necesita un partido mucho más ordenado de lo que ha mostrado últimamente.

Rendimiento reciente

CF Montréal, MLS:

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CF Montréal, todas las competiciones:

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Charlotte FC, MLS:

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Charlotte FC, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Montréal vs Charlotte FC / © Imago

La principal atención en CF Montréal está puesta en Alexis Sánchez. El chileno viene de su primera titularidad con el club, en la derrota 2-0 ante Philadelphia Union, y debería volver a aparecer desde el inicio en la estructura ofensiva.

En ese partido fue reemplazado en el segundo tiempo, por lo que su carga física también será un punto a observar. Desde mayo, cuando estaba en Sevilla, no era titular en un encuentro, detalle relevante para entender la administración de minutos que pueda hacer el cuerpo técnico.

La crítica del técnico Philippe Eullaffroy al plantel también instala presión interna. Montréal necesita mostrar otra respuesta competitiva, no solo por la tabla, sino por la forma en que ha venido perdiendo puntos y concediendo goles.

En la probable formación, Sebastian Breza aparece en el arco, con una línea defensiva formada por Dante Bugaj, Jalen Neal, Brayan Vera y Luca Petrasso.

En el mediocampo estarían Samuel Piette, Matthew Longstaff y Hennadii Synchuk, mientras que el ataque quedaría compuesto por Fabian Herbers, Prince Owusu y Alexis Sánchez.

Thomas Gillier, otro nombre chileno ligado al plantel, fue parte del partido ante Philadelphia, pero no aparece en la formación probable que proyecta a Breza en el arco.

Charlotte FC, por su parte, llega con una base más estable y una probable formación 4-3-3. Kristijan Kahlina sería el arquero, con Daouda Diani, Tim Ream, Henry Kessler y William Cleary en defensa.

En la mitad de la cancha aparecen Djibril Diani, Pep Biel y Brandt Bronico, mientras que Liel Abada, Idan Toklomati y Allan Saint-Maximin integrarían el frente ofensivo.

Pep Biel es el máximo goleador del equipo con 11 tantos, mientras que Ashley Westwood y Liel Abada figuran entre los principales generadores. La visita llega con más confianza, pero también con la obligación de confirmar fuera de casa lo que viene mostrando en la tabla.

Posibles formaciones CF Montréal vs Charlotte FC

CF Montréal:

Sebastian Breza; Dante Bugaj, Jalen Neal, Brayan Vera, Luca Petrasso; Samuel Piette, Matthew Longstaff, Hennadii Synchuk; Fabian Herbers, Prince Owusu, Alexis Sánchez.

Entrenador: Philippe Eullaffroy.

Charlotte FC:

Kristijan Kahlina; Daouda Diani, Tim Ream, Henry Kessler, William Cleary; Djibril Diani, Pep Biel, Brandt Bronico; Liel Abada, Idan Toklomati, Allan Saint-Maximin.

Entrenador: Por confirmar en la data base.

Pronóstico CF Montréal vs Charlotte FC

Nuestro pronóstico: CF Montréal 2-1 Charlotte FC

El momento reciente favorece a Charlotte FC. La visita llega invicta en sus últimos cinco partidos, con mejor producción ofensiva y mayor estabilidad defensiva que Montréal.

Sin embargo, el modelo estadístico inclina el partido hacia CF Montréal y ubica el 2-1 como marcador más probable. La localía, la necesidad urgente de reacción y la presencia de Alexis Sánchez desde el inicio sostienen esa lectura, aunque con margen de riesgo.

La clave estará en cómo Montréal logre protegerse después de pérdida. Si el equipo vuelve a quedar largo, Charlotte tiene velocidad y calidad para castigar. Pero si consigue juntar mejor a sus mediocampistas con Alexis y Owusu, puede encontrar espacios ante una visita que también concede ocasiones.

Por eso, el pronóstico apunta a una victoria ajustada de CF Montréal, con goles de ambos equipos y un partido condicionado por la eficacia en las áreas.