Datos Clave Tuvo su debut: Lucas Assadi sumó sus primeros minutos en AIK de Suecia Incidentes: El partido estuvo marcado por disturbios en las tribunas ¿Cuándo vuelve a jugar?: Este sábado 12 de septiembre a las 10:00 horas de Chile

Lucas Assadi debutó con al camiseta de AIK en el empate 0-0 contra Malmö en duelo válido por la Fecha 20 de la liga sueca, compromiso que estuvo marcado por incidentes en las tribunas que obligaron al detener el encuentro por varios minutos.

Esta situación puede haber hecho sentir a Assadi “como en casa”, ya que defendiendo la camiseta de U de Chile vivió en varias ocasiones disturbios en las gradas que afectaron al equipo en algunos partidos, principalmente en 2025.

Mientras tanto en el debut de Assadi pic.twitter.com/mq2uEXI1XG — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 7, 2026

Los incidentes que retrasaron el debut de Lucas Assadi en Suecia

Se jugaba el arranque del Malmö y AIK Solna de Lucas Assadi en el Eleda Stadion cuando la hinchada local encendió bengalas y fuegos artificiales que se fueron de control, lo que obligó al juez del encuentro a paralizar las acciones, pese a que recientemente había terminado el descanso.

No solo se veía el fuego vivo en uno de los codos del recinto, sino que una masa de humo invadió la cancha, por lo que era imposible jugar al fútbol en esas condiciones. En ese momento estaba Assadi en el banco de los suplentes.

Después de varios minutos y con el control de la situación se pudo retomar el juego.

El estreno de Lucas Assadi con la camiseta de AIK

Lucas Assadi ingresó en los 72 minutos con la misión de ayudar a su equipo a tomar el control del partido en los minutos finales, ya que estaba siendo superado y no tenía la posesión del balón.

No obstante, Assadi terminó conteniendo y ayudando más en labores defensivas que en la creación, ya que el dominio siempre fue de la escuadra local. De todas maneras, sirvió para soltar los nervios del debut y avanzar en el conocimiento con sus compañeros en la competencia.

Lucas Assadi debutó con el AIK pic.twitter.com/Sswljv0HCX — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 7, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Lucas Assadi por AIK?

El próximo partido de AIK será contra Vasteras este sábado 12 de septiembre a las 10:00 horas de Chile, compromiso en el que nuevamente puede jugar Lucas Assadi, aunque será decisión del director técnico español José Riveiro.

Para ver los partidos de Lucas Assadi en la liga sueca debes acceder a la plataforma TV4 Play en su paquete Sport Fútbol, el que tiene un costo aproximado de 44.000 pesos chilenos al mes.