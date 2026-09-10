La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 5 Valencia No Comenzado Ramón Sánchez Pizjuán Stadium – Sevilla Sevilla

Valencia buscará evitar una cuarta derrota consecutiva en la máxima categoría española cuando visite este viernes por la tarde al Sevilla de Gabriel Suazo.

Los Che llegan al partido después de una durísima caída 5-0 como locales ante Barcelona, mientras que Sevilla viene de igualar 1-1 frente a Espanyol en su última presentación.

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Previa del partido Sevilla vs Valencia

Sevilla comenzó la temporada 2026-27 con dos victorias consecutivas ante Rayo Vallecano y Athletic Bilbao, antes de sufrir una derrota 3-1 como local frente a Atlético de Madrid a fines de agosto.

El equipo de Luis García Plaza llega a este encuentro después de empatar 1-1 con Espanyol, resultado que lo dejó con siete puntos en cuatro partidos y ubicado en el séptimo puesto de La Liga.

El inicio de campaña de Los Nervionenses ha sido competitivo, pero también intenso. En tres de sus cuatro partidos de liga hubo tarjetas rojas, dos de ellas para Sevilla, mientras que sus encuentros ya acumulan 13 goles en total.

Ese dato ayuda a entender el perfil del equipo en este arranque: Sevilla ha sido atractivo de ver, con capacidad para atacar y generar, pero también con tramos de desorden que lo han obligado a jugar partidos más abiertos de lo esperado.

En ese contexto, Gabriel Suazo aparece nuevamente como pieza importante. El lateral chileno está proyectado como titular por la izquierda, una zona clave para darle salida al equipo, sostener amplitud y equilibrar un costado que Valencia intentará atacar cuando encuentre espacios.

Sevilla ha ganado 74, perdido 89 y empatado 37 de sus 200 enfrentamientos previos ante Valencia en todas las competiciones. El último cruce entre ambos terminó 2-0 a favor de Los Che en marzo.

Además, Los Nervionenses no han podido ganar ninguno de sus últimos seis partidos contra Valencia, que ha tenido mejores resultados en los enfrentamientos recientes.

Pronóstico Sevilla vs Valencia / © Imago

La presión sobre Carlos Corberán aumentó después de la goleada 5-0 sufrida por Valencia en casa ante Barcelona, resultado que significó la tercera derrota consecutiva del equipo.

Los Che abrieron la temporada 2026-27 con un empate sin goles ante Celta de Vigo, pero luego encadenaron caídas contra Real Betis, Deportivo La Coruña y Barcelona.

El presente es delicado. Valencia está último en la tabla con apenas un punto y una nueva mala actuación este viernes por la noche aumentaría todavía más la tensión interna.

El problema principal ha estado en el área rival. Valencia solo ha marcado un gol en lo que va de temporada, una cifra muy baja para un equipo que necesita reaccionar cuanto antes y cambiar la sensación de fragilidad que dejó su arranque.

Los primeros indicios apuntan a una campaña difícil para el seis veces campeón de La Liga, aunque un triunfo como visitante ante Sevilla podría funcionar como punto de inflexión.

El desafío, eso sí, será sostenerse defensivamente y recuperar confianza después de una derrota ante Barcelona que expuso demasiadas diferencias.

Rendimiento reciente

Sevilla, La Liga:

✅✅❌➖

Valencia, La Liga:

➖❌❌❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Sevilla vs Valencia / © Imago

Sevilla no podrá contar con Arouna Sangante por suspensión, después de que el defensor de 24 años fuera expulsado en el empate 1-1 ante Espanyol.

Marcão y Rubén Vargas también están fuera del partido por lesión, aunque el resto del plantel llega en buenas condiciones desde el punto de vista físico.

Lucas Stassin ingresó desde el banco y marcó contra Espanyol, por lo que ahora podría ser incluido desde el inicio en el último tercio del campo.

No se esperan grandes modificaciones en Sevilla. Vlachodimos seguiría en el arco, con Iglesias, Díaz, Salas y Gabriel Suazo en la línea defensiva.

El chileno volvería a ocupar el lateral izquierdo, en un partido donde su recorrido puede ser relevante tanto para contener los ataques de Valencia como para darle profundidad al equipo local.

En el mediocampo aparecen Kochorashvili, Agoumé y Guridi, mientras que Sierra, Robbie Ure y Stassin formarían el frente ofensivo.

Valencia, por su parte, llega con varias bajas. Justin De Haas, Diego López, Umar Sadiq, Guido Rodríguez, José Copete y Sergi Canós están descartados por lesión.

Además, Dimitri Foulquier, Luis Rioja y Mouctar Diakhaby deberán ser evaluados antes del encuentro.

Corberán realizará cambios respecto del equipo que comenzó ante Barcelona. César Tárrega, José Gayà y Hugo Duro aparecen con opciones de ingresar al once titular para intentar darle otra respuesta al equipo.

Posibles formaciones Sevilla vs Valencia

Sevilla:

Vlachodimos; Iglesias, Díaz, Salas, Gabriel Suazo; Kochorashvili, Agoumé, Guridi; Sierra, Ure, Stassin.

Valencia:

Dimitrievski; Maffeo, Martínez, Córdoba, Tárrega, Gayà; Guerra, Pepelu, Dieng, Vázquez; Hugo Duro.

Pronóstico Sevilla vs Valencia

Nuestro pronóstico: Sevilla 2-1 Valencia

Sevilla ya suma dos victorias en La Liga esta temporada y llega con mejores sensaciones que Valencia, pese al empate reciente ante Espanyol y a los problemas de disciplina que han marcado parte de su inicio.

El equipo de Luis García Plaza tiene más argumentos ofensivos y una estructura más confiable en este momento. Además, la presencia de Gabriel Suazo desde el arranque puede darle equilibrio por la izquierda en un partido donde el local necesitará atacar sin quedar demasiado expuesto.

Valencia, en cambio, llega último, con solo un punto, tres derrotas seguidas y apenas un gol convertido en la temporada. El margen de reacción existe, pero el equipo necesita una mejora muy fuerte para competir fuera de casa ante un Sevilla que busca instalarse en la parte alta.

Por contexto, forma reciente y localía, el pronóstico apunta a una victoria ajustada de Sevilla, en un partido donde Valencia puede encontrar algún espacio, pero no lo suficiente para cortar su mala racha.