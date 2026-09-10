La Liga – 2026/2027 DÍA DE PARTIDO 5 Elche No Comenzado San Mamés Barria – Bilbao Athletic Club

Athletic Bilbao buscará encadenar su tercera victoria consecutiva en la máxima categoría española cuando reciba a Elche este sábado por la tarde en San Mamés.

Los Leones marchan décimos en la tabla de La Liga, con seis puntos en cuatro partidos, mientras que el Elche de Lucas Cepeda aparece 19° con apenas una unidad y todavía sin triunfos en la temporada.

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Previa del partido Athletic Bilbao vs Elche

Athletic tuvo un inicio de campaña decepcionante, con una derrota 3-1 en casa ante Sevilla y una caída 2-0 frente al campeón vigente Barcelona en el Camp Nou el 27 de agosto.

El equipo vasco, sin embargo, logró reaccionar con fuerza en sus dos últimos compromisos. Primero venció 2-0 a Celta de Vigo en el cierre del mes pasado y luego consiguió un contundente 3-0 sobre Atlético de Madrid en su presentación más reciente.

Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet anotaron en la gran victoria ante el cuadro colchonero, un resultado que cambió el tono del arranque de temporada y dejó al equipo de Edin Terzić con la posibilidad de sumar un tercer triunfo seguido.

Athletic terminó 12° en la máxima categoría española la temporada pasada, por lo que este inicio irregular pero con reacción inmediata muestra a un equipo que busca instalarse más arriba en la tabla.

El historial también le entrega argumentos. El cuadro de Bilbao ganó 24 de sus 54 partidos previos ante Elche, con 13 derrotas en ese registro.

Los Leones vencieron 2-1 a Elche en el duelo equivalente de la temporada pasada, aunque el conjunto franjiverde sí logró ganar 1-0 en San Mamés durante la campaña 2022-23.

Pronóstico Athletic Bilbao vs Elche / © Imago

Elche atraviesa un inicio mucho más complicado. El equipo de Martín Anselmi solo ha sumado un punto en cuatro partidos, situación que lo mantiene en el puesto 19 de La Liga.

Los franjiverdes abrieron la campaña con un empate 1-1 ante Deportivo La Coruña, pero después encadenaron tres derrotas consecutivas.

La primera caída fue dura: 5-0 como local ante Barcelona. Luego perdió 3-2 frente a Racing de Santander y volvió a caer por el mismo marcador en casa ante una Real Sociedad que jugó parte del encuentro con 10 futbolistas.

Elche terminó 15° la temporada pasada, apenas un punto por encima de la zona de descenso, y las primeras señales de este curso apuntan otra vez a una pelea en la parte baja.

En ese contexto, Lucas Cepeda aparece como el foco chileno del partido. El atacante forma parte del plantel de Elche, aunque no está proyectado en el once titular entregado para esta previa.

Para el equipo de Anselmi, el calendario tampoco ofrece respiro. Después de visitar San Mamés, Elche enfrentará a Real Madrid y Espanyol antes del parón internacional, una secuencia que aumenta la necesidad de sumar cuanto antes.

Rendimiento reciente

Athletic Bilbao, La Liga:

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Elche, La Liga:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Athletic Bilbao vs Elche / © Imago

Athletic Bilbao seguirá sin Dani Vivian, Unai Egiluz y Peio Canales, todos descartados por lesión para este partido.

El resto del plantel local llega en buenas condiciones, por lo que no se esperan grandes cambios respecto del equipo que viene de golear 3-0 a Atlético de Madrid.

Nico Williams e Iñaki Williams deberían mantenerse en el último tercio del campo, mientras que Robert Navarro y Oihan Sancet también aparecen proyectados desde el inicio.

Unai Simón sería el arquero titular, con Areso, Álvarez, Laporte y Berchiche en la línea defensiva. En el mediocampo, Ruiz de Galarreta y Gerenabarrena sostendrían el equilibrio del equipo.

En Elche, Adam Boayar y Yago Santiago serán baja por lesión.

Fer Niño es el máximo goleador del equipo en este arranque de temporada, con dos tantos, y debería mantenerse en el ataque visitante.

Ezequiel Ponce y Gonzalo Villar también aparecen proyectados como titulares en un equipo que necesita mejorar su producción y, sobre todo, reducir errores defensivos.

Lucas Cepeda no figura en la formación probable de esta previa. El chileno queda como alternativa dentro del plantel para un partido donde Elche puede necesitar variantes si vuelve a quedar en desventaja.

Posibles formaciones Athletic Bilbao vs Elche

Athletic Bilbao:

Unai Simón; Areso, Álvarez, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Gerenabarrena; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; Iñaki Williams.

Entrenador: Edin Terzić.

Elche:

Dituro; Sangaré, Chust, Bigas; Morente, Buonanotte, Morcillo, Villar, Valera; Ezequiel Ponce, Fer Niño.

Entrenador: Martín Anselmi.

Pronóstico Athletic Bilbao vs Elche

Nuestro pronóstico: Athletic Bilbao 2-1 Elche

Athletic llega con mejores sensaciones después de sus dos últimas victorias, especialmente por la goleada ante Atlético de Madrid. El equipo vasco corrigió el mal inicio y ahora tiene una oportunidad clara para confirmar su repunte en San Mamés.

Elche, en cambio, todavía no gana y viene de tres derrotas seguidas, con demasiadas concesiones defensivas para competir con tranquilidad fuera de casa.

La presencia de Fer Niño y Ezequiel Ponce le da al visitante opciones en ataque, pero el equipo de Anselmi necesita mucho más orden para resistir ante un Athletic que llega con confianza y con sus principales hombres ofensivos disponibles.

Lucas Cepeda queda como nombre chileno a seguir desde la rotación, aunque no aparezca en el once probable. En un partido que puede exigir cambios ofensivos, su eventual ingreso podría darle otra energía a un Elche necesitado.

Por forma reciente, localía y mejores respuestas colectivas, el pronóstico apunta a una victoria ajustada de Athletic Bilbao, en un duelo donde Elche puede competir, pero no cortar su mala racha.