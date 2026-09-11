Datos Clave La negociación: “Es la primera opción de la S.A.”, según el periodista Ricardo Maturana. La situación del club: Colista con 14 puntos, a ocho de Universidad de Concepción. Su historial: Ganó títulos en la mayoría de sus últimos seis clubes en Chile.

En casi todos los clubes grandes que dirigió, Mario Salas dejó una copa. Con Universidad Católica ganó dos títulos de liga y una Supercopa; con Sporting Cristal, en Perú, se coronó campeón goleando a Alianza Lima en la final más desigual de la historia de ese torneo; y con Colo Colo levantó la Copa Chile 2019. Sin embargo, en la mayoría de esos casos, su salida terminó siendo abrupta o marcada por tensiones internas. Ahora, Unión La Calera aparece como su próximo desafío, y sería, de concretarse, su undécimo club como entrenador principal.

Tras 22 fechas disputadas, los cementeros son los absolutos colistas del Campeonato Nacional con apenas 14 puntos, siete menos que el penúltimo Cobresal y a ocho de alcanzar a Universidad de Concepción para recién comenzar a pensar en la salvación. El club se quedó además sin entrenador tras oficializar la salida de Martín Cicotello días atrás.

Las negociaciones avanzadas con Salas

Según información del periodista Ricardo Maturana, de Radio La Calera, los cementeros están muy cerca de lograr un acuerdo con el técnico. “Hay avanzadas negociaciones con el DT chileno y todo debería quedar resuelto muy pronto. Es la primera opción de la S.A.”, detalló el comunicador en su cuenta personal de X.

🚨 A DETALLES. Mario Salas se encuentra muy cerca de ser el nuevo director técnico de Unión La Calera. Hay avanzadas negociaciones con el DT chileno y todo debería quedar resuelto muy pronto. Es la primera opción de la S.A. @EfectoCementero @radiolacalera pic.twitter.com/YQRONdIzID — Ricardo Maturana (@ricardosinnick) September 10, 2026

Una carrera de altibajos marcados

El recorrido de Salas como entrenador comenzó en 2009 en Barnechea, club al que llevó desde la Tercera División hasta el ascenso a Primera B en 2011, y con el que casi logró un segundo ascenso consecutivo a Primera División en 2012, cayendo en la liguilla final ante Cobresal. Ese buen desempeño le abrió las puertas a la selección chilena Sub 20, que dirigió en el Mundial de esa categoría en 2013.

De ahí saltó a Huachipato y luego a Universidad Católica, club en el que vivió su etapa más exitosa entre 2015 y 2017. Tras su paso por Perú, llegó a Colo Colo en 2019, donde ganó la Copa Chile pero fue destituido apenas iniciada la temporada 2020, tras cuatro derrotas consecutivas y en medio de un contexto institucional tenso que el propio técnico ha calificado como algo más que futbolístico.

Después de eso, dirigió a Alianza Lima en Perú, al Wadi Degla de Egipto, y regresó a Huachipato, club con el que ganó un título de liguilla en 2021. Continuó su carrera en Magallanes, donde no logró evitar el descenso pese a llegar a la final de la Copa Chile, y en Ñublense, con el que clasificó a la Copa Libertadores pero cuyo contrato no fue renovado igualmente. Su última experiencia fue en Deportes Temuco, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, con un rendimiento de apenas 26,19%.

Lo que viene para Unión La Calera

Los Cementeros tendrá un nuevo desafío por intentar mantener la categoría: este lunes 14 de septiembre, recibirán a Deportes Limache a las 20:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, por la fecha 23 del torneo, con la obligación de ganar para no seguir hundiéndose en la tabla.