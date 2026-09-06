O’Higgins vuelve a los triunfos en el Campeonato Nacional 2026, ante Unión La Calera que se aleja en el fondo de la tabla de la salvación. El Capo de Provincia venció por 2-1 a los Cementeros con goles de Arnaldo Castillo y Luis Pavez, quienes alejan a los rancagüinos de la parte baja de la tabla. Mientras tanto, los dirigidos por Martín Cicotello descontaron con gol de Sebastián “Sacha” Sáez, el cual no les alcanzó para sumar en condición de visitante.

Con este resultado, O’Higgins trepa a la undécima ubicación con 27 unidades, y escapa de la zona de peligro de la tabla de posiciones. Por su parte, Unión La Calera se mantiene como colista de la división con 14 puntos, y queda momentáneamente a ocho unidades de la zona de salvación, a la espera de los resultados que consigan U de Concepción y Cobresal en sus respectivos cotejos.

Los goles de O’Higgins vs La Calera

En un parejo compromsio disputado frente a 4.868 espectadores, O’Higgins logró abrir el marcador tras un error de comunicación en la zaga defensiva de los Cementeros. A los 33′ minutos, Felipe Faúndez lanzó un centro desde la derecha hacia al área, el cual no despejó ni la defensa ni el portero de La Calera. El que aprovechó el balón suelto fue el goleador, Arnaldo Castillo, quien con un sutil cabezazo marcó el primero de los locales.

Tras la ruptura de la igualdad, el Capo de Porvincia adelantó las líneas en búsqueda de ampliar la diferencia en el marcador, y lo consiguió a los 39′ minutos, tras una gran jugada colectiva por la izquierda, que asistió Bastián Yáñez a Luis Pavez, quien con un zurdazo potente batió a Nelson Espinoza, golero de la visita.

Cuando parecía que O’Higgins estaba cerca de conseguir una goleada en el Estadio Codelco El Teniente, Unión La Valera descontó de manera sospresiva con un gol de Sebastián “Sacha” Sáez. En el minuto 59′, Kevin Méndez recibió un centro desde la izquierda, remató al arco y apareció el Sacha para puntear el balón y marcar el 2-1 definitivo.

Estadísticas de O’Higgins vs La Calera

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22
Unión La Calera
06/09/2026 14:45
Segunda mitad El Teniente Stadium – Rancagua
O'Higgins
  • S. Sáez 59′
  • Arnaldo Castillo 33′
  • Luis Pavez 39′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
83 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Y. Andía
82 ‘
Unión La Calera
Tarjeta amarilla : S. Sáez
79 ‘
O'Higgins
Sustitución : Tomás Avilés
69 ‘
O'Higgins
Sustitución : Santiago Toloza
65 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Carlo Villanueva
59 ‘
Unión La Calera
Gol : S. Sáez
46 ‘
Unión La Calera
Sustitución : C. Moya
46 ‘
Unión La Calera
Sustitución : Matías Rodrigo Campos López
39 ‘
O'Higgins
Gol : Luis Pavez
33 ‘
O'Higgins
Gol : Arnaldo Castillo
Goal! The score is now 3-1.
Goal! The score is now 3-1.
Goal! Jorge Sebastia Saez scores to make it 2-1, assisted by Kevin Mendez.
Jorge Sebastia Saez takes a shot with his right foot and scores.
Goal! Luis Pavez Contreras scores to make it 2-0, assisted by Bastian Yanez.
Shot from Luis Pavez Contreras with his left foot results in a goal.
Goal! Arnaldo Castillo scores to make it 1-0, assisted by Felipe Faundez.
Shot by Arnaldo Castillo, and he scores with a header!
Unión La Calera
4-1-3-2
Nelson Espinoza 12
Nelson
Espinoza
C. Díaz 25
C.
Díaz
Juan Salomoni 15
Juan
Salomoni
Daniel Gutiérrez 27
Daniel
Gutiérrez
Cristián Gutiérrez 4
Cristián
Gutiérrez
Rodrigo Pérez 23
Rodrigo
Pérez
Kevin Méndez 10
Kevin
Méndez
J. Soto 29
J.
Soto
Bayron Oyarzo Muñoz 7
Bayron
Oyarzo
Muñoz
Francisco Pozzo 9
Francisco
Pozzo
S. Sáez 11
S.
Sáez
  • Entrenador
  • 0
    Martín Cicotello
  • Bench
  • 1
    Nicolás Avellaneda
  • 2
    Y. Andía
  • 5
    C. Moya
  • 6
    Vicente Lavín
  • 8
    Yerko Leiva
  • 14
    Carlo Villanueva
  • 17
    M. Hiriart
  • 19
    Matías Rodrigo Campos López
  • 32
    Nicolás Ferreyra
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabalí 31
Omar
Carabalí
Felipe Faúndez 3
Felipe
Faúndez
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Nicolas Garrido 21
Nicolas
Garrido
Luis Pavez 6
Luis
Pavez
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Ignacio Schor 25
Ignacio
Schor
Walter Bou 28
Walter
Bou
Bastián Yáñez 29
Bastián
Yáñez
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Bench
  • 1
    J. Peña
  • 2
    Cristian Morales
  • 7
    Santiago Toloza
  • 13
    Joaquín Edgardo Muñoz Riffo
  • 17
    Tomás Avilés
  • 20
    Leandro Díaz
  • 30
    Joaquín Tapia
  • 32
    Thiago Vecino
  • 34
    Benjamin Pérez
2
Esquinas
2
3
Remates fuera de objetivo
6
10
Tiros Totales
11
100
Ataques
101
39
Ataques peligrosos
34
41
% de Posesión de Balón
59
32
Caja fuerte para pelotas
42
7
Disparos Dentro del Área
6
3
Tiros fuera del área
5
1
Fuera de juego
2
1
Objetivos
2
9
Saques de puerta
9
1
Intentos de gol
3
10
Tiros libres
11
5
Faltas
1
2
Salvadas
4
2
Disparos Bloqueados
1
5
Sustituciones
2
24
Saques de banda
20
72
Pases largos
53
0
Golpear la madera
1
12
Placajes
11
349
Pases
521
258
Pases exitosos
431
74
Porcentaje de Pases Exitosos
83
2
Tarjetas amarillas
0
5
Disparos a puerta
4
23
Total de Cruces
15
2
Cruces Precisas
2
10
Intercepciones
10
32
Duelo Ganados
44
9
Intentos de regate
12
4
Regates exitosos
5
7
Pases clave
9
1
Grandes Oportunidades Creadas
1
44
Porcentaje de regates exitosos
42
29
Pases largos exitosos
23
40
Porcentaje de pases largos exitosos
43
8
Entradas Ganadas
10
Últimos enfrentamientos
OHI 3 – 3 ULC 16/03/2026
ULC 0 – 1 OHI 03/08/2025
OHI 2 – 2 ULC 02/03/2025
ULC 1 – 1 OHI 28/08/2024
OHI 3 – 2 ULC 07/04/2024

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y La Calera?

O’Higgins tendrá que trasladarse hasta la capital para disputar la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, ya que debe visitar a Audax Italiano. El duelo entre Itálicos y el Capo de Provincia se jugará el próximo domingo 13 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Por su parte, Unión La Calera volverá a casa para cerrar la fecha 23 ante Deportes Limache. El choque entre Cementeros y Tomateros se disputará el próximo lunes 14 de septiembre en el Estadio Nicolás Chahuán a partir de las 20:30 horas.