O’Higgins vuelve a los triunfos en el Campeonato Nacional 2026, ante Unión La Calera que se aleja en el fondo de la tabla de la salvación. El Capo de Provincia venció por 2-1 a los Cementeros con goles de Arnaldo Castillo y Luis Pavez, quienes alejan a los rancagüinos de la parte baja de la tabla. Mientras tanto, los dirigidos por Martín Cicotello descontaron con gol de Sebastián “Sacha” Sáez, el cual no les alcanzó para sumar en condición de visitante.

Con este resultado, O’Higgins trepa a la undécima ubicación con 27 unidades, y escapa de la zona de peligro de la tabla de posiciones. Por su parte, Unión La Calera se mantiene como colista de la división con 14 puntos, y queda momentáneamente a ocho unidades de la zona de salvación, a la espera de los resultados que consigan U de Concepción y Cobresal en sus respectivos cotejos.

Los goles de O’Higgins vs La Calera

En un parejo compromsio disputado frente a 4.868 espectadores, O’Higgins logró abrir el marcador tras un error de comunicación en la zaga defensiva de los Cementeros. A los 33′ minutos, Felipe Faúndez lanzó un centro desde la derecha hacia al área, el cual no despejó ni la defensa ni el portero de La Calera. El que aprovechó el balón suelto fue el goleador, Arnaldo Castillo, quien con un sutil cabezazo marcó el primero de los locales.

Tras la ruptura de la igualdad, el Capo de Porvincia adelantó las líneas en búsqueda de ampliar la diferencia en el marcador, y lo consiguió a los 39′ minutos, tras una gran jugada colectiva por la izquierda, que asistió Bastián Yáñez a Luis Pavez, quien con un zurdazo potente batió a Nelson Espinoza, golero de la visita.

Cuando parecía que O’Higgins estaba cerca de conseguir una goleada en el Estadio Codelco El Teniente, Unión La Valera descontó de manera sospresiva con un gol de Sebastián “Sacha” Sáez. En el minuto 59′, Kevin Méndez recibió un centro desde la izquierda, remató al arco y apareció el Sacha para puntear el balón y marcar el 2-1 definitivo.

Estadísticas de O’Higgins vs La Calera

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22 Unión La Calera Segunda mitad El Teniente Stadium – Rancagua O'Higgins S. Sáez 59′ Arnaldo Castillo 33′

Arnaldo Castillo 33′ Luis Pavez 39′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 83 ‘ Unión La Calera Sustitución : Y. Andía 82 ‘ Unión La Calera Tarjeta amarilla : S. Sáez 79 ‘ O'Higgins Sustitución : Tomás Avilés 69 ‘ O'Higgins Sustitución : Santiago Toloza 65 ‘ Unión La Calera Sustitución : Carlo Villanueva 59 ‘ Unión La Calera Gol : S. Sáez 46 ‘ Unión La Calera Sustitución : C. Moya 46 ‘ Unión La Calera Sustitución : Matías Rodrigo Campos López 39 ‘ O'Higgins Gol : Luis Pavez 33 ‘ O'Higgins Gol : Arnaldo Castillo Goal! The score is now 3-1. Goal! The score is now 3-1. Goal! Jorge Sebastia Saez scores to make it 2-1, assisted by Kevin Mendez. Jorge Sebastia Saez takes a shot with his right foot and scores. Goal! Luis Pavez Contreras scores to make it 2-0, assisted by Bastian Yanez. Shot from Luis Pavez Contreras with his left foot results in a goal. Goal! Arnaldo Castillo scores to make it 1-0, assisted by Felipe Faundez. Shot by Arnaldo Castillo, and he scores with a header! Unión La Calera Unión La Calera 4-1-3-2 12 Nelson

Espinoza 25 C.

Díaz 15 Juan

Salomoni 27 Daniel

Gutiérrez 4 Cristián

Gutiérrez 23 Rodrigo

Pérez 10 Kevin

Méndez 29 J.

Soto 7 Bayron

Oyarzo

Muñoz 9 Francisco

Pozzo 11 S.

Sáez Entrenador

0 Martín Cicotello

Bench

1 Nicolás Avellaneda



2 Y. Andía



5 C. Moya



6 Vicente Lavín



8 Yerko Leiva



14 Carlo Villanueva



17 M. Hiriart



19 Matías Rodrigo Campos López



32 Nicolás Ferreyra

O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 31 Omar

Carabalí 3 Felipe

Faúndez 22 Alan

Robledo 21 Nicolas

Garrido 6 Luis

Pavez 8 Felipe

Ogaz 11 Juan

Leiva 25 Ignacio

Schor 28 Walter

Bou 29 Bastián

Yáñez 9 Arnaldo

Castillo Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Bench

1 J. Peña



2 Cristian Morales



7 Santiago Toloza



13 Joaquín Edgardo Muñoz Riffo



17 Tomás Avilés



20 Leandro Díaz



30 Joaquín Tapia



32 Thiago Vecino



34 Benjamin Pérez

2 Esquinas 2 3 Remates fuera de objetivo 6 10 Tiros Totales 11 100 Ataques 101 39 Ataques peligrosos 34 41 % de Posesión de Balón 59 32 Caja fuerte para pelotas 42 7 Disparos Dentro del Área 6 3 Tiros fuera del área 5 1 Fuera de juego 2 1 Objetivos 2 9 Saques de puerta 9 1 Intentos de gol 3 10 Tiros libres 11 5 Faltas 1 2 Salvadas 4 2 Disparos Bloqueados 1 5 Sustituciones 2 24 Saques de banda 20 72 Pases largos 53 0 Golpear la madera 1 12 Placajes 11 349 Pases 521 258 Pases exitosos 431 74 Porcentaje de Pases Exitosos 83 2 Tarjetas amarillas 0 5 Disparos a puerta 4 23 Total de Cruces 15 2 Cruces Precisas 2 10 Intercepciones 10 32 Duelo Ganados 44 9 Intentos de regate 12 4 Regates exitosos 5 7 Pases clave 9 1 Grandes Oportunidades Creadas 1 44 Porcentaje de regates exitosos 42 29 Pases largos exitosos 23 40 Porcentaje de pases largos exitosos 43 8 Entradas Ganadas 10 Últimos enfrentamientos OHI 3 – 3 ULC 16/03/2026 ULC 0 – 1 OHI 03/08/2025 OHI 2 – 2 ULC 02/03/2025 ULC 1 – 1 OHI 28/08/2024 OHI 3 – 2 ULC 07/04/2024

¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y La Calera?

O’Higgins tendrá que trasladarse hasta la capital para disputar la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, ya que debe visitar a Audax Italiano. El duelo entre Itálicos y el Capo de Provincia se jugará el próximo domingo 13 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Por su parte, Unión La Calera volverá a casa para cerrar la fecha 23 ante Deportes Limache. El choque entre Cementeros y Tomateros se disputará el próximo lunes 14 de septiembre en el Estadio Nicolás Chahuán a partir de las 20:30 horas.