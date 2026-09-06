O’Higgins vuelve a los triunfos en el Campeonato Nacional 2026, ante Unión La Calera que se aleja en el fondo de la tabla de la salvación. El Capo de Provincia venció por 2-1 a los Cementeros con goles de Arnaldo Castillo y Luis Pavez, quienes alejan a los rancagüinos de la parte baja de la tabla. Mientras tanto, los dirigidos por Martín Cicotello descontaron con gol de Sebastián “Sacha” Sáez, el cual no les alcanzó para sumar en condición de visitante.
Con este resultado, O’Higgins trepa a la undécima ubicación con 27 unidades, y escapa de la zona de peligro de la tabla de posiciones. Por su parte, Unión La Calera se mantiene como colista de la división con 14 puntos, y queda momentáneamente a ocho unidades de la zona de salvación, a la espera de los resultados que consigan U de Concepción y Cobresal en sus respectivos cotejos.
Los goles de O’Higgins vs La Calera
En un parejo compromsio disputado frente a 4.868 espectadores, O’Higgins logró abrir el marcador tras un error de comunicación en la zaga defensiva de los Cementeros. A los 33′ minutos, Felipe Faúndez lanzó un centro desde la derecha hacia al área, el cual no despejó ni la defensa ni el portero de La Calera. El que aprovechó el balón suelto fue el goleador, Arnaldo Castillo, quien con un sutil cabezazo marcó el primero de los locales.
Tras la ruptura de la igualdad, el Capo de Porvincia adelantó las líneas en búsqueda de ampliar la diferencia en el marcador, y lo consiguió a los 39′ minutos, tras una gran jugada colectiva por la izquierda, que asistió Bastián Yáñez a Luis Pavez, quien con un zurdazo potente batió a Nelson Espinoza, golero de la visita.
Cuando parecía que O’Higgins estaba cerca de conseguir una goleada en el Estadio Codelco El Teniente, Unión La Valera descontó de manera sospresiva con un gol de Sebastián “Sacha” Sáez. En el minuto 59′, Kevin Méndez recibió un centro desde la izquierda, remató al arco y apareció el Sacha para puntear el balón y marcar el 2-1 definitivo.
Estadísticas de O’Higgins vs La Calera
- S. Sáez 59′
- Arnaldo Castillo 33′
- Luis Pavez 39′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Espinoza
Díaz
Salomoni
Gutiérrez
Gutiérrez
Pérez
Méndez
Soto
Oyarzo
Muñoz
Pozzo
Sáez
- Entrenador
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0Martín Cicotello
- Bench
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1Nicolás Avellaneda
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2Y. Andía
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5C. Moya
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6Vicente Lavín
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8Yerko Leiva
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14Carlo Villanueva
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17M. Hiriart
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19Matías Rodrigo Campos López
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32Nicolás Ferreyra
Carabalí
Faúndez
Robledo
Garrido
Pavez
Ogaz
Leiva
Schor
Bou
Yáñez
Castillo
- Entrenador
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0Lucas Bovaglio
- Bench
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1J. Peña
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2Cristian Morales
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7Santiago Toloza
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13Joaquín Edgardo Muñoz Riffo
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17Tomás Avilés
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20Leandro Díaz
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30Joaquín Tapia
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32Thiago Vecino
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34Benjamin Pérez
¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y La Calera?
O’Higgins tendrá que trasladarse hasta la capital para disputar la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, ya que debe visitar a Audax Italiano. El duelo entre Itálicos y el Capo de Provincia se jugará el próximo domingo 13 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.
Por su parte, Unión La Calera volverá a casa para cerrar la fecha 23 ante Deportes Limache. El choque entre Cementeros y Tomateros se disputará el próximo lunes 14 de septiembre en el Estadio Nicolás Chahuán a partir de las 20:30 horas.