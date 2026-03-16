El nombre de Mario Salas vuelve a instalarse en el debate del fútbol chileno después de varios meses lejos de las bancas. El entrenador nacional, que dejó su cargo en Deportes Temuco, podría tener una nueva oportunidad para dirigir en el torneo de Primera B.

El panorama se abrió tras la crisis deportiva que atraviesa un equipo del ascenso, situación que obligó a su dirigencia a tomar decisiones urgentes en la banca técnica. De hecho, el club ya inició movimientos para encontrar un reemplazante.

Mario Salas y Rangers: el escenario que abre su regreso al fútbol chileno

Mario Salas aparece como principal opción para asumir en Rangers, elenco que atraviesa un complejo momento en el campeonato de la Primera B.

De acuerdo con información publicada por PrimeraBChile, el Comandante encabeza la lista de candidatos que analiza la dirigencia del cuadro de Talca para tomar el control del plantel profesional.

El estratega lleva cerca de diez meses sin dirigir, luego de su salida de Deportes Temuco, por lo que esta alternativa podría significar su retorno al fútbol chileno en un momento delicado para el club rojinegro.

La crisis de Rangers en Primera B que provocó la salida de su entrenador

El escenario en Rangers de Talca cambió drásticamente durante las últimas horas tras la salida del entrenador Erwin Durán. El técnico fue destituido después de un arranque de temporada muy complicado para el equipo. Rangers todavía no consigue triunfos en el torneo de ascenso y apenas suma un punto, situación que lo mantiene como colista de la Primera B.

Ante este panorama, la dirigencia decidió iniciar rápidamente la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda revertir el complejo inicio de campaña.

✍️ 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 pic.twitter.com/AZiVG171mZ — Rangers de Talca (@Rangersdetalca_) March 16, 2026

Otros nombres que analiza la dirigencia del cuadro talquino

Si bien Mario Salas aparece como el principal candidato para asumir en Rangers, no es el único nombre que está sobre la mesa. Según la misma fuente, en la lista de alternativas también figuran los entrenadores Miguel Ramírez y Jaime Vera, ambos con experiencia en el fútbol chileno y en el torneo de ascenso.

Por ahora, la dirigencia rojinegra analiza los distintos escenarios antes de tomar una decisión definitiva sobre quién liderará el proyecto deportivo del club en esta temporada.