Datos Clave El diagnóstico: Cicotello sufrió una arritmia y ya se encuentra estable. Su rendimiento: 21,2% en su segundo ciclo, con el equipo último y a ocho puntos de la salvación. El reemplazante: Carlos Galdames asumirá por cuarta vez el interinato en el club.

Horas después de que Martín Cicotello sufriera una arritmia tras el partido ante O’Higgins, la sensación general era que el técnico continuaría en su cargo. La propia Unión La Calera había entregado un parte médico tranquilizador, y algunos medios incluso reportaron un respaldo explícito de la dirigencia hacia su continuidad. Apenas tres días después, esa versión cambió por completo.

Todo comenzó el domingo, cuando el entrenador argentino se descompensó en el camarín del Estadio El Teniente tras la derrota 2-1 ante los rancagüinos, ya con la conferencia de prensa terminada. El club confirmó que el técnico sufrió una arritmia y que debió ser trasladado en ambulancia, aunque logró recuperarse y regresar a su hogar ese mismo día.

La decisión que llegó pese al respaldo inicial

Ya con el episodio de salud superado, y tras hacer el análisis en torno a los 12 partidos consecutivos sin ganar en el torneo, el propio Cicotello optó por dejar el cargo.

Según información del periodista Ricardo Maturana, se despidió este martes del plantel en Mantagua, poniendo fin a un ciclo marcado por un exiguo 21,2% de rendimiento, que deja al equipo último en la tabla, a ocho puntos de la salvación.

Quién asumirá la banca de Unión La Calera

Para la banca, el club recurrió a un rostro conocido de la casa: Carlos Galdames asumirá por cuarta ocasión el interinato en Unión La Calera, y debutará en este nuevo ciclo el lunes 14 de septiembre, cuando el equipo reciba a Deportes Limache.