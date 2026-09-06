O’Higgins y Unión La Calera se enfrentan por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, en un partido clave para ambos en la lucha por la permanencia. Los celestes son duodécimos con 24 puntos, a solo tres de la zona de descenso, mientras que los cementeros siguen últimos con 14 unidades y ya llevan cinco fechas sin ganar.

El antecedente de la primera rueda fue de escándalo: el 16 de marzo igualaron 3-3 en el Nicolás Chahuán, en uno de los partidos más movidos del semestre.

¿Dónde ver EN VIVO O’Higgins vs Unión La Calera?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Unión La Calera?

Fecha: Domingo 6 de septiembre

Domingo 6 de septiembre Hora: 14:45 horas

14:45 horas Estadio: Codelco El Teniente (Rancagua)

Árbitros de O’Higgins vs Unión La Calera

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: José Retamal

2do asistente: Marcia Castillo

4to árbitro: Nicolás Gamboa

VAR: Reinerio Alvarado

AVAR: Juan Serrano

¿Cómo llegan O’Higgins vs Unión La Calera?

O’Higgins se fue con las manos vacías de un partidazo. El equipo de Lucas Bovaglio cayó 3-2 ante Universidad Católica en el Claro Arena, pese a haberse puesto en ventaja a los 13 minutos con un cabezazo de Cristián Morales y haber igualado a los 70 por medio de Arnaldo Castillo: Martín Gómez sentenció a los 87. Los celestes suman una sola victoria en sus últimos cinco partidos de liga y quedaron comprometidos con 24 unidades, a tres del descenso. El consuelo llegó a mitad de semana, con la clasificación a octavos de la Copa Chile tras vencer 3-1 a Deportes Recoleta en La Pintana.

Unión La Calera, en cambio, no encuentra salida. Los cementeros perdieron 0-1 en casa ante Deportes La Serena, con un golazo de Jeisson Vargas a los 43 minutos tras un error en la salida, y siguen últimos con 14 puntos, a ocho de zona de salvación. El elenco de Martín Cicotello arrastra además el peso de la resta de seis unidades que le impuso la ANFP en abril por alineación indebida ante Everton y Cobresal, sanción que quedó firme tras el rechazo de su apelación.

Formaciones de O’Higgins vs Unión La Calera

Formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez; Ignacio Schor, Felipe Ogaz, Walter Bou, Juan Leiva, Bastián Yáñez; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Formación de Unión La Calera: Nelson Espinoza; Cristopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Kevin Méndez, Rodrigo Pérez, Joaquín Soto, Bayron Oyarzo; Francisco Pozzo y Sebastián Saez. DT: Martín Cicotello.