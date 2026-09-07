Datos Clave El incidente: tras atender a los medios en conferencia de prensa, el entrenador argentino comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho al regresar al camarín. La urgencia: la gravedad de los síntomas obligó a que fuera retirado del estadio en ambulancia rumbo al centro asistencial más cercano. El diagnóstico: Unión La Calera confirmó oficialmente que el estratega sufrió una arritmia, pero ya se encuentra estabilizado y en buenas condiciones.

El fútbol chileno vivió momentos de profunda tensión y preocupación la noche del domingo. Lo que parecía ser una jornada netamente deportiva en el Estadio El Teniente de Rancagua, terminó con una emergencia médica que encendió todas las alarmas en Unión La Calera.

Tras la dolorosa derrota por 2-1 frente a O’Higgins, válida por la fecha 22 del Campeonato Nacional, el director técnico del cuadro “cementero”, Martín Cicotello, protagonizó un dramático episodio de salud que requirió asistencia inmediata.

¿Qué le pasó a Martín Cicotello en el camarín de El Teniente?

La secuencia de los hechos fue rápida y alarmante. Según los reportes entregados desde el propio cuerpo técnico, Cicotello cumplió con el protocolo y asistió con normalidad a la conferencia de prensa posterior al partido para analizar la caída de su equipo.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente minutos después. Al regresar al vestuario, el técnico argentino comenzó a manifestar un profundo malestar y un fuerte dolor en el pecho. Ante el cuadro de descompensación que presentaba, el personal médico determinó que debía ser retirado del recinto deportivo de inmediato en una ambulancia y trasladado a un servicio de urgencias en Rancagua.

El parte médico oficial: ¿Cuál es el diagnóstico del DT de La Calera?

Horas más tarde, y para calmar la enorme preocupación que se había instalado en el entorno del fútbol chileno, la institución calerana rompió el silencio y emitió una actualización oficial revelando el diagnóstico exacto de su entrenador.

“El club desea comunicar que, posterior al partido disputado ante O’Higgins en el Estadio El Teniente, nuestro entrenador Martín Cicotello sufrió una arritmia”, confirmó tajantemente el elenco rojo a través de sus canales formales.

Afortunadamente, el susto no pasó a mayores gracias a la rápida acción de los especialistas. “Tras ser trasladado y posteriormente estabilizado en el hospital más cercano al recinto, Martín está en buenas condiciones y se encuentra camino a su hogar junto al resto del equipo”, sentenció el comunicado de Unión La Calera, llevando tranquilidad a los hinchas.

La grave crisis deportiva que agobia al cuadro “cementero”

Este lamentable episodio de salud se enmarca en uno de los momentos de mayor tensión deportiva para la institución en los últimos años. El nivel de estrés es máximo, ya que la derrota en Rancagua hundió aún más al equipo en la tabla de posiciones.

Actualmente, Unión La Calera marcha como exclusivo colista de la Primera División con apenas 14 unidades, inmerso en una profunda crisis futbolística que lo mantiene a ocho puntos de la ansiada zona de salvación.