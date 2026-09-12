La portería de Colo Colo es un tema de qué hablar semana a semana, debido a que el Cacique cuenta con dos porteros de selección: Vozinha, figura y estandarte de Cabo Verde, y Gabriel Maureira, joven golero que es constantemente citado por la sub 20 de La Roja. Es por ello que el dilema para Fernando Ortiz por quién debe ser el arquero de los albos está en constante observación, y ahora contará con una tercera variable tras una anhelada recuperación.

Se trata de Fernando De Paul, quien volvió a entrenar a la par con sus compañeros tras una extensa recuperación. El “Tuto” sufrió una avulsión proximal del isquiotibial derecho, la cual lo obligó a entrar al quirófano hace cinco meses. Tras una extensa recuperación, el golero vuelve a ser opción para el Tano, y tiene una posible fecha de regreso a la oncena titular de Ortiz.

El choque que asoma a De Paul como titular

El regreso de Fernando De Paul a la portería de Colo Colo no estaría tan lejos, ya que puede contar con una oportunidad de oro en los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde el Cacique debe enfrentar en partidos de ida y vuelta a Audax Italiano. Para los choques ante los Itálicos, Ortiz no podrá contar con sus goleros titulares, debido a la fecha FIFA de septiembre.

A pesar de que aún no hay nómina oficial, Vozinha suena como una de las figuras que no va a faltar en Cabo Verde para la fase clasificatoria a la Copa Africana de Naciones del próximo año. Mientras que por otro lado se encuentra Gabriel Maureira, quien está convocado para la Sub 20 que disputa los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Con estas dos inminentes bajas en portería, Fernando Ortiz cuenta con dos variables para la portería alba: Eduardo Villanueva y Fernando Ortiz. A pesar de que viene recién retornando a los entrenamientos, el Tuto cuenta con mayor experiencia bajo los tres tubos de Colo Colo, al ser el arquero titular durante gran parte de la primera fase de la temporada.

¿Hace cuánto no juega Fernando De Paul?

Fernando De Paul arrancó la temporada 2026 como titular indiscutido y capitán de Colo Colo, pero en la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026 sufrió una sensible lesión en el duelo ante Palestino que lo sacó del duelo a los 70’ minutos. Tras aquella actuación el 19 de abril, el Tuto comenzó una recuperación que está ad portas de acabar.

¿Cuándo juega Colo Colo por Copa Chile 2026?

Colo Colo se tendrá que enfrentar frente a Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile 2026. La llave entre Albos e Itálicos cuentan con partidos de ida y vuelta. El primer encuentro será el martes 22 de septiembre y la vuelta el viernes 25 de septiembre.