Colo Colo enreda puntos por segunda vez consecutiva en el Campeonato Nacional 2026, ya que en el Estadio Monumental igualó por la cuenta mínima ante Deportes Concepción. El Cacique contaba con que fuera una fiesta en “La Ruca”, debido al regreso del histórico Mirko Jozic al gramado de Macul, pero el León de Collao tenía otros planes con un gol tempranero de Norman Rodríguez. Para la fortuna de los albos, un inédito autogol evitó que cayeran en casa.
Con este resultado, Colo Colo se mantiene como superlíder de la división de honor con 54 unidades, y reduce su distancia con Católica y la U a 12 puntos. Por su parte, Deportes Concepción se mantiene en la octava locación de la tabla con 31 unidades, y queda a dos de ingresar a zona de copas internacionales.
Los goles de Colo Colo vs Concepción
Frente a 41.255 espectadores que se hicieron presentes en el Estadio Monumental, Colo Colo mostraba sus armas junto a la posición del balón, pero el León de Collao no necesitaba de mucha posición para generar peligro en la portería que resguardaba Vozinha, quien tapó un mano a mano a Ethan Espinoza.
La sorpresa se instaló en “La Ruca” a los 12′ minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina de Jorge Henríquez que conectó en el área chica Norman Rodríguez, para la apertura del marcador a favor de Deportes Concepción. El defensor se anticipó al golero caboverdiano, quien no alcanzó a manotear el centro desde la izquierda.
El Cacique no lograba reaccionar frente al histórico plantel de 1991, que estuvo comandado por Mirko Jozic quien recibió un emotivo homenaje previo al inicio del partido, pero tuvieron la suerte de igualar el encuentro a los 77′ minutos tras un insólito autogol del León de Collao. Francisco Marchant mantuvo la pelota por la banda izquierda, lanzó un centro débil al área y fue el defensor Fernando Martínez quien con su rodilla derecha desvió el balón para el empate agónico de los albos.
Estadísticas de Colo Colo vs Concepción
- Norman Rodriguez 12′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Araya
Cáceres
Rodriguez
Carrasco
Varas
Martínez
Sandoval
Espinoza
Henríquez
Riquelme
Larrivey
- Entrenador
-
0Fernando Díaz Seguel
- Bench
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7Fernando Romero
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9C. Escobar
-
12Nery Veloso
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15Joaquín Montecinos
-
19A. Jara
-
22M. Dávila
-
24M. Cavalleri
-
27Diego Acosta
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28Mateo Jesús González Cortés
Villagra
Román
Wiemberg
Higuera
Rojas
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Felipe
Méndez
Ulloa
Hernández
Pastrán
Romero
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Bench
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3Alonso Olguín
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6Tomás Alarcón
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7Francisco Marchant
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11Marcos Bolados
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12Eduardo Villanueva
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13Matías Fernández
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31Bruno Torres
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42Cristian Díaz Muñoz
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50Felipe Raipán
¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Concepción?
Colo Colo volverá al terreno de juego el martes 22 de septiembre, cuando dispute en condición de visitante la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026 ante Audax Italiano. El duelo de ida entre Itálicos y el Cacique se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.
Por su parte, Deportes Concepción también está clasificado a los octavos de final de la copa, y arrancará su llave en calidad de forastero ante Curicó Unido. El choque de ida entre Torteros y el León de Collao se disputará el próximo miércoles 23 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja.