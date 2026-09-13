Colo Colo enreda puntos por segunda vez consecutiva en el Campeonato Nacional 2026, ya que en el Estadio Monumental igualó por la cuenta mínima ante Deportes Concepción. El Cacique contaba con que fuera una fiesta en “La Ruca”, debido al regreso del histórico Mirko Jozic al gramado de Macul, pero el León de Collao tenía otros planes con un gol tempranero de Norman Rodríguez. Para la fortuna de los albos, un inédito autogol evitó que cayeran en casa.

Con este resultado, Colo Colo se mantiene como superlíder de la división de honor con 54 unidades, y reduce su distancia con Católica y la U a 12 puntos. Por su parte, Deportes Concepción se mantiene en la octava locación de la tabla con 31 unidades, y queda a dos de ingresar a zona de copas internacionales.

Los goles de Colo Colo vs Concepción

Frente a 41.255 espectadores que se hicieron presentes en el Estadio Monumental, Colo Colo mostraba sus armas junto a la posición del balón, pero el León de Collao no necesitaba de mucha posición para generar peligro en la portería que resguardaba Vozinha, quien tapó un mano a mano a Ethan Espinoza.

La sorpresa se instaló en “La Ruca” a los 12′ minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina de Jorge Henríquez que conectó en el área chica Norman Rodríguez, para la apertura del marcador a favor de Deportes Concepción. El defensor se anticipó al golero caboverdiano, quien no alcanzó a manotear el centro desde la izquierda.

El Cacique no lograba reaccionar frente al histórico plantel de 1991, que estuvo comandado por Mirko Jozic quien recibió un emotivo homenaje previo al inicio del partido, pero tuvieron la suerte de igualar el encuentro a los 77′ minutos tras un insólito autogol del León de Collao. Francisco Marchant mantuvo la pelota por la banda izquierda, lanzó un centro débil al área y fue el defensor Fernando Martínez quien con su rodilla derecha desvió el balón para el empate agónico de los albos.

Estadísticas de Colo Colo vs Concepción

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23
Concepcion
13/09/2026 17:30
Segunda mitad Monumental David Arellano Stadium – Santiago de Chile
Colo-Colo
  • Norman Rodriguez 12′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
46 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Francisco Marchant
40 ‘
Concepcion
Tarjeta amarilla : Cristian Riquelme
12 ‘
Concepcion
Gol : Norman Rodriguez
Goal! Norman Rodriguez scores to make it 0-1, assisted by Jorge Henriquez.
Shot – Norman Rodriguez Head Shot Goal
Concepcion
4-2-3-1
N. Araya 25
N.
Araya
A. Cáceres 4
A.
Cáceres
Norman Rodriguez 21
Norman
Rodriguez
D. Carrasco 3
D.
Carrasco
Dilan Varas 29
Dilan
Varas
Fernando Martínez 8
Fernando
Martínez
M. Sandoval 16
M.
Sandoval
E. Espinoza 30
E.
Espinoza
Jorge Henríquez 20
Jorge
Henríquez
Cristian Riquelme 23
Cristian
Riquelme
J. Larrivey 32
J.
Larrivey
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Díaz Seguel
  • Bench
  • 7
    Fernando Romero
  • 9
    C. Escobar
  • 12
    Nery Veloso
  • 15
    Joaquín Montecinos
  • 19
    A. Jara
  • 22
    M. Dávila
  • 24
    M. Cavalleri
  • 27
    Diego Acosta
  • 28
    Mateo Jesús González Cortés
Colo-Colo
3-4-2-1
Vozinha 29
Vozinha
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Iván Román 17
Iván
Román
Érick Wiemberg Higuera 21
Érick
Wiemberg
Higuera
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 8
Álvaro
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Víctor Felipe Méndez 5
Víctor
Felipe
Méndez
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Leandro Hernández 24
Leandro
Hernández
Lautaro Pastrán 10
Lautaro
Pastrán
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Bench
  • 3
    Alonso Olguín
  • 6
    Tomás Alarcón
  • 7
    Francisco Marchant
  • 11
    Marcos Bolados
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 13
    Matías Fernández
  • 31
    Bruno Torres
  • 42
    Cristian Díaz Muñoz
  • 50
    Felipe Raipán
2
Esquinas
3
2
Remates fuera de objetivo
2
5
Tiros Totales
9
32
Ataques
82
10
Ataques peligrosos
42
30
% de Posesión de Balón
70
3
Disparos Dentro del Área
4
2
Tiros fuera del área
5
1
Objetivos
0
6
Saques de puerta
2
5
Tiros libres
6
6
Faltas
5
2
Salvadas
0
2
Disparos Bloqueados
5
0
Sustituciones
1
7
Saques de banda
15
27
Pases largos
31
11
Placajes
8
1
Asistencias
0
144
Pases
346
112
Pases exitosos
314
78
Porcentaje de Pases Exitosos
91
1
Tarjetas amarillas
0
1
Disparos a puerta
2
6
Total de Cruces
16
2
Cruces Precisas
1
10
Intercepciones
5
31
Duelo Ganados
21
16
Intentos de regate
12
9
Regates exitosos
4
4
Pases clave
5
1
Grandes Oportunidades Creadas
0
56
Porcentaje de regates exitosos
33
16
Pases largos exitosos
23
59
Porcentaje de pases largos exitosos
74
8
Entradas Ganadas
3
Últimos enfrentamientos
CC 1 – 0 CNC 05/04/2026
CNC 2 – 3 CC 24/07/2011
CC 1 – 1 CNC 13/07/2011
CNC 0 – 0 CC 26/09/2008
CC 2 – 2 CNC 30/03/2008

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Concepción?

Colo Colo volverá al terreno de juego el martes 22 de septiembre, cuando dispute en condición de visitante la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026 ante Audax Italiano. El duelo de ida entre Itálicos y el Cacique se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.

Por su parte, Deportes Concepción también está clasificado a los octavos de final de la copa, y arrancará su llave en calidad de forastero ante Curicó Unido. El choque de ida entre Torteros y el León de Collao se disputará el próximo miércoles 23 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja.