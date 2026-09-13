Colo Colo enreda puntos por segunda vez consecutiva en el Campeonato Nacional 2026, ya que en el Estadio Monumental igualó por la cuenta mínima ante Deportes Concepción. El Cacique contaba con que fuera una fiesta en “La Ruca”, debido al regreso del histórico Mirko Jozic al gramado de Macul, pero el León de Collao tenía otros planes con un gol tempranero de Norman Rodríguez. Para la fortuna de los albos, un inédito autogol evitó que cayeran en casa.

Con este resultado, Colo Colo se mantiene como superlíder de la división de honor con 54 unidades, y reduce su distancia con Católica y la U a 12 puntos. Por su parte, Deportes Concepción se mantiene en la octava locación de la tabla con 31 unidades, y queda a dos de ingresar a zona de copas internacionales.

Los goles de Colo Colo vs Concepción

Frente a 41.255 espectadores que se hicieron presentes en el Estadio Monumental, Colo Colo mostraba sus armas junto a la posición del balón, pero el León de Collao no necesitaba de mucha posición para generar peligro en la portería que resguardaba Vozinha, quien tapó un mano a mano a Ethan Espinoza.

La sorpresa se instaló en “La Ruca” a los 12′ minutos del primer tiempo, tras un tiro de esquina de Jorge Henríquez que conectó en el área chica Norman Rodríguez, para la apertura del marcador a favor de Deportes Concepción. El defensor se anticipó al golero caboverdiano, quien no alcanzó a manotear el centro desde la izquierda.

El Cacique no lograba reaccionar frente al histórico plantel de 1991, que estuvo comandado por Mirko Jozic quien recibió un emotivo homenaje previo al inicio del partido, pero tuvieron la suerte de igualar el encuentro a los 77′ minutos tras un insólito autogol del León de Collao. Francisco Marchant mantuvo la pelota por la banda izquierda, lanzó un centro débil al área y fue el defensor Fernando Martínez quien con su rodilla derecha desvió el balón para el empate agónico de los albos.

Estadísticas de Colo Colo vs Concepción

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23 Concepcion Segunda mitad Monumental David Arellano Stadium – Santiago de Chile Colo-Colo Norman Rodriguez 12′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 46 ‘ Colo-Colo Sustitución : Francisco Marchant 40 ‘ Concepcion Tarjeta amarilla : Cristian Riquelme 12 ‘ Concepcion Gol : Norman Rodriguez Goal! Norman Rodriguez scores to make it 0-1, assisted by Jorge Henriquez. Shot – Norman Rodriguez Head Shot Goal Concepcion Concepcion 4-2-3-1 25 N.

Araya 4 A.

Cáceres 21 Norman

Rodriguez 3 D.

Carrasco 29 Dilan

Varas 8 Fernando

Martínez 16 M.

Sandoval 30 E.

Espinoza 20 Jorge

Henríquez 23 Cristian

Riquelme 32 J.

Larrivey Entrenador

0 Fernando Díaz Seguel

Bench

7 Fernando Romero



9 C. Escobar



12 Nery Veloso



15 Joaquín Montecinos



19 A. Jara



22 M. Dávila



24 M. Cavalleri



27 Diego Acosta



28 Mateo Jesús González Cortés

Colo-Colo Colo-Colo 3-4-2-1 29 Vozinha 2 Jonathan

Villagra 17 Iván

Román 21 Érick

Wiemberg

Higuera 28 Jeyson

Rojas 8 Álvaro

Alfredo

Alejandro

Madrid

Gaete 5 Víctor

Felipe

Méndez 26 Diego

Ulloa 24 Leandro

Hernández 10 Lautaro

Pastrán 19 Maximiliano

Romero Entrenador

0 Fernando Ortiz

Bench

3 Alonso Olguín



6 Tomás Alarcón



7 Francisco Marchant



11 Marcos Bolados



12 Eduardo Villanueva



13 Matías Fernández



31 Bruno Torres



42 Cristian Díaz Muñoz



50 Felipe Raipán

2 Esquinas 3 2 Remates fuera de objetivo 2 5 Tiros Totales 9 32 Ataques 82 10 Ataques peligrosos 42 30 % de Posesión de Balón 70 3 Disparos Dentro del Área 4 2 Tiros fuera del área 5 1 Objetivos 0 6 Saques de puerta 2 5 Tiros libres 6 6 Faltas 5 2 Salvadas 0 2 Disparos Bloqueados 5 0 Sustituciones 1 7 Saques de banda 15 27 Pases largos 31 11 Placajes 8 1 Asistencias 0 144 Pases 346 112 Pases exitosos 314 78 Porcentaje de Pases Exitosos 91 1 Tarjetas amarillas 0 1 Disparos a puerta 2 6 Total de Cruces 16 2 Cruces Precisas 1 10 Intercepciones 5 31 Duelo Ganados 21 16 Intentos de regate 12 9 Regates exitosos 4 4 Pases clave 5 1 Grandes Oportunidades Creadas 0 56 Porcentaje de regates exitosos 33 16 Pases largos exitosos 23 59 Porcentaje de pases largos exitosos 74 8 Entradas Ganadas 3 Últimos enfrentamientos CC 1 – 0 CNC 05/04/2026 CNC 2 – 3 CC 24/07/2011 CC 1 – 1 CNC 13/07/2011 CNC 0 – 0 CC 26/09/2008 CC 2 – 2 CNC 30/03/2008

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Concepción?

Colo Colo volverá al terreno de juego el martes 22 de septiembre, cuando dispute en condición de visitante la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026 ante Audax Italiano. El duelo de ida entre Itálicos y el Cacique se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 20:30 horas.

Por su parte, Deportes Concepción también está clasificado a los octavos de final de la copa, y arrancará su llave en calidad de forastero ante Curicó Unido. El choque de ida entre Torteros y el León de Collao se disputará el próximo miércoles 23 de septiembre desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario La Granja.