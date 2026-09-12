Datos Clave Baja confirmada: Gabriel Maureira queda fuera de la nómina de La Roja Sub 20 para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 La razón: Una contusión ósea en su codo derecho ¿Quién lo reemplaza?: José Albuquerque de U de Chile

Gabriel Maureira fue liberado de la nómina de La Roja Sub 20 para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el portero de Colo Colo sufrió una lesión de última hora que le impide ser parte del equipo que dirige Sebastián Miranda.

La razón de esto es un problema en uno de sus codos que afecta al jugador y que lo mantendrá en recuperación en el Cacique. En la Selección Chilena es reemplazado por José Albuquerque de U de Chile.

¿Qué lesión tiene Gabriel Maureira para bajarse de La Roja?

Gabriel Maureira sufrió una contusión ósea en su codo derecho, tal como informó Colo Colo en un parte médico que se público segundos antes de la liberación del jugador de La Roja Sub 20 para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Añade la publicación que el jugador se mantendrá en reposo deportivo y tratamiento kinésico.

El escenario de Gabriel Maureira en Colo Colo tras esta lesión

Pese a lo que se podría pensar, esta situación no deja tan mal parado a Gabriel Maureira en Colo Colo: el arquero se perderá el duelo de este domingo ante Deportes Concepción, pero si se recupera antes del final de la fecha FIFA puede recuperar su puesto de titular, pensando en que lo más probable es que Vozinha sea llamado en Cabo Verde.

Maureira está teniendo una lucha importante con el africano por la portería del Cacique, ya que el caboverdiano jugará su segundo duelo consecutivo como titular ante el Conce, decisión que estaba confirmada antes de la lesión de jugador de 19 años.

¿Cuándo juega La Roja en los Juegos Suramericanos?

La Roja Sub 20 debuta en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 este miércoles 16 efe septiembre a las 14:00 horas contra Panamá, jugando después cada dos días.

El fixture de La Roja en los Juegos Suramericanos: