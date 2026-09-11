Datos Clave No viene: Gustavo Alfaro rechazó la opción de dirigir a La Roja Renovó con Paraguay: Por todo el proceso para el Mundial 2030 ¿Qué opciones le quedan a Chile?: Córdova, Quinteros, Álvarez o algún otro técnico nacional

Gustavo Alfaro desestimó el interés de la Selección Chilena y renovó con Paraguay hasta el final del proceso del Mundial 2030, por lo que La Roja deberá seguir buscando a un DT que comande el mismo periodo con la ilusión de retornar a una cita planetaria después de 16 años.

Según dio a conocer César Luis Merlo, Alfaro firmó su contrato después de la buena Copa del Mundo 2026, manteniendo la ilusión de un país que regresó con todo a la élite del fútbol internacional.

🚨[OFICIAL] Paraguay anunció la renovación de contrato de Gustavo Alfaro.

*️⃣El entrenador firmó contrato hasta 2030.

📸 @RHarrisonP pic.twitter.com/xDjQaF2MX1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2026

¿Qué opciones le quedan a La Roja para su nuevo DT?

A Chile se le van acabando las opciones para su próximo DT: se jugó varias cartas con la posibilidad de Manuel Pellegrini, pero el Ingeniero está bien en el Betis. La única chance de tenerlo es esperar que termine la temporada, lo que significaría un año más de interinato de Nicolás Córdova.

El propio Córdova es una de las alternativas para mantenerse como estratega definitivo, aunque el nivel que ha mostrado el equipo bajo su mandato no lo tiene como favorito.

El resto son las opciones conocidas: Gustavo Quinteros, Gustavo Álvarez (pese a que está en Liga de Quito) y alguna opción nacional más, pero el problema más grave es que no hay presidente nuevo hasta noviembre y Pablo Milad fue claro en señalar que no elegirá en su mandato al técnico de Chile.

¿Cuándo juega Chile?