Datos Clave La lesión: El portero Gabriel Maureira sufrió una contusión ósea en su codo derecho y quedó descartado para los Juegos Odesur. El reconocimiento: Arturo Vidal fue destacado como el defensa central mejor evaluado de Sudamérica este 2026, según el Observatorio del Fútbol CIES. La formación: Fernando Ortiz tiene varias bajas confirmadas, por lo que moverá las piezas para recibir a Deportes Concepción.

Colo Colo tiene todo listo para saltar una vez más a la cancha en el Campeonato Nacional. Los albos enfrentarán este domingo 13 de septiembre a Deportes Concepción con el objetivo de extender su ventaja en la cima de la tabla de posiciones. En la antesala del duelo ante el León de Collao, el Cacique recibió un inesperado golpe, puesto que el portero Gabriel Maureira sufrió una contusión ósea en su codo derecho. Si bien el guardameta no estaba contemplado para jugar hoy debido a su convocatoria a La Roja Sub 20, su lesión le impedirá decir presente en los Juegos Odesur.

Otro que tampoco estará hoy es Arturo Vidal. El capitán del equipo quedó al margen del cruce ante los lilas por acumulación de tarjetas amarillas tras ser amonestado en el último partido ante Huachipato. En medio de esta situación, el King recibió un sorpresivo reconocimiento, puesto que el Observatorio del Fútbol CIES lo posicionó como el defensa central mejor evaluado de Sudamérica este 2026, superando a figuras como Lautaro Di Lollo de Boca Juniors, Léo Ortiz de Flamengo y Nicolás Otamendi de River Plate.

Vidal y Maureira son solo algunas de las bajas que tendrá el Popular esta tarde, que tampoco podrá contar con los lesionados Joaquín Sosa y Claudio Aquino, y suspendido Javier Correa. Por ello, Fernando Ortiz alista una serie de modificaciones para saltar a la cancha del Estadio Monumental. La oncena más probable para esta tarde es con Vozinha en la portería; Jonathan Villagra, Iván Román y Erick Wiemberg en la defensa; Jeyson Rojas, Diego Ulloa, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lautaro Pastrán, Maximiliano Romero y Leandro Hernández en el ataque

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