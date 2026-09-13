Datos Clave Emotivo homenaje: Mirko Jozic fue reconocido en la cancha del Monumental Sentidas palabras: “Somos un solo corazón, somos Colo Colo”, señaló Saludó a jugadores y árbitros: En la previa del Colo Colo vs Concepción

Mirko Jozic recibió un emotivo homenaje en la cancha del estadio Monumental en la previa del partido de Colo Colo vs Deportes Concepción. El DT que llevó al Cacique al título de la Copa Libertadores 1991 estuvo en el césped de Macul antes del pitazo inicial y emocionó a todos.

Además, estuvo presente el plantel de ese histórico equipo que tocó la gloria y su familia en las tribunas, por lo que Mirko estaba en casa con sus seres queridos, dejando escuetas, pero profundas palabras para los fanáticos.

🏁❤️🥹 Recibimiento MONUMENTAL para una leyenda



Así se vivió en La Ruca el regreso de Mirko Jozic al gramado en el que su equipo se consagró campeón de la CONMEBOL #Libertadores en 1991 👏



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Las emotivas palabras de Mirko Jozic a la gente de Colo Colo

Mirko Jozic recibió una placa por parte del Club Social y Deportivo Colo Colo junto con Blanco y Negro, con presencia de los presidentes Edmundo Valladares y Aníbal Mosa, ante el aplauso de un estadio que se iba llenando para ver a su ídolo.

Tras esto, recibió el micrófono y expresó: “Gracias por todos. Ustedes y yo somos un solo corazón, una sola alma. Somos Colo Colo“.

🏁❤️🥹 "Somos un corazón, un alma. Somos #ColoColo"



Mirko Jozic demostró toda su emoción y carisma con estas palabras de agradecimiento que le dedicó a la fanaticada del Cacique que llegó hasta el Estadio Monumental.



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El cariño del plantel de Colo Colo para Mirko Jozic

Pasó bastante rato después de eso para que saliera a la cancha el plantel de Colo Colo, pero ahí se mantuvo Mirko Jozic, quien al momento de la entrada de los jugadores acompañó la formación en la mitad de la cancha, guiado por Diego Ulloa, el que en esta jornada fue capitán albo ante la ausencia de Arturo Vidal por suspensión.

A Mirko se le vio dichoso, saludando a todos los futbolistas del Cacique y de Concepción, e incluso a los árbitros, recibiendo de regalo las tarjetas del juez central Diego Flores.

Jozic le pasó al colegiado el balón con el que se inició el compromiso, por lo que su participación fue muy activa en la cancha David Arellano.