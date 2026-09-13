Datos Clave Las lesiones: Colo Colo confirmó tres ausencias por problemas físicos ante Concepción. Las otras bajas: A los lesionados se suman los suspendidos Arturo Vidal y Javier Correa. El partido: El Cacique recibe al León de Collao este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas.

Colo Colo enfrenta esta tarde a Deportes Concepción por la fecha 23 del Campeonato Nacional con la consigna de aumentar su ventaja en la cima y dar un nuevo paso en búsqueda de la ansiada estrella 35. Para este duelo, los albos llegan con varias bajas, principalmente por lesión, las cuales obligarán a Fernando Ortiz a rearmar el equipo.

Son tres jugadores los que quedaron al margen del compromiso frente al León de Collao por molestias físicas, según confirmó el propio club a través de un parte médico oficial. Por ello, el ‘Tano’ alista una formación de emergencia para retomar la senda de los triunfos en el Estadio Monumental.

Las bajas de Colo Colo vs Concepción

En las últimas horas el Cacique dio a conocer su lista de citados, y con ello, entregó el parte médico con los jugadores que no fueron convocados producto de problemas físicos. Los jugadores en cuestión son Gabriel Maureira, Joaquín Sosa y Claudio Aquino, quienes quedaron descartados ante Concepción.

El portero sufrió una contusión ósea en su codo derecho, lesión que no solo sacude a Colo Colo, sino que también a La Roja Sub 20 que perdió al guardameta para los Juegos Odesur. Sosa, en tanto, tiene un edema cojinete talar izquierdo, mientras que Aquino sufre una sobrecarga en su rodilla izquierda, por lo que continúa con tratamiento kinésico.

A las bajas por lesión se suman Arturo Vidal y Javier Correa, quienes no estarán frente a los lilas por razones reglamentarias. En el caso del King, quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el delantero cumple el castigo impuesto por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP tras sus gestos en el Superclásico.

Junto a los amigos de @jugabet_cl damos a conocer la 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 para enfrentar a Deportes Concepción por la fecha 23 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre.



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La formación de Colo Colo vs Concepción

Estas bajas obligaron a Fernando Ortiz a rearmar el equipo. La principal novedad será la titularidad de Vozinha, quien jugará su primer partido en el Estadio Monumental desde su arribo a Colo Colo. Misma situación de Iván Román, que si bien fue parte del equipo estelar ante Huachipato la fecha pasada, será la primera vez que lo haga en el recinto de Macul.

De esta forma, se espera que el Cacique salte a la cancha con Vozinha en el arco; Jonathan Villagra, Iván Román y Erick Wiemberg en la zaga; Jeyson Rojas, Diego Ulloa, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lautaro Pastrán, Maximiliano Romero y Leandro Hernández en ofensiva.

El partido está programado para este domingo 13 de septiembre a partir de las 17:30 horas.