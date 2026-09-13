Colo Colo vuelve a casa después de dejar dos puntos en Concepción. El 0-0 frente a Huachipato cortó una racha de triunfos, pero no cambió demasiado el panorama del Cacique: sigue primero con 53 puntos y mantiene una ventaja importante sobre sus perseguidores.
Deportes Concepción llega al Monumental después de perder 1-0 frente a Audax Italiano, resultado que frenó el buen momento que había levantado al León de Collao. El equipo de Fernando Díaz está octavo con 30 unidades y necesita recuperar terreno para acercarse nuevamente a los puestos internacionales.
Colo Colo vs Concepción, minuto a minuto
La previa de Colo Colo vs Concepción
Colo Colo llega a la fecha 23 como líder con 53 puntos, catorce más que U Católica y U de Chile. La diferencia sigue siendo amplia, aunque el empate frente a Huachipato impidió que los albos aprovecharan otra jornada para estirar todavía más la distancia.
Fernando Ortiz, además, prepara modificaciones. El técnico trabajó durante la semana con una línea de cuatro defensores, un cambio respecto del sistema utilizado en los últimos encuentros.
También habrá ausencias. Arturo Vidal quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras Javier Correa debe completar la segunda fecha de su sanción tras el Superclásico.
Deportes Concepción ocupa el octavo lugar con 30 puntos y llega al Monumental buscando recuperarse de la derrota ante Audax Italiano. Antes de esa caída había conseguido victorias importantes como visitante frente a Ñublense y Cobresal..
¿Cómo llegan Colo Colo y Concepción?
Colo Colo viene de igualar 0-0 ante Huachipato en el Ester Roa Rebolledo, en un partido donde tuvo ocasiones suficientes para quedarse con los tres puntos, pero se encontró con una buena actuación del arquero Christian Bravo.
Fue además el debut de Vozinha en el Campeonato Nacional. El caboverdiano tuvo poco trabajo y respondió cuando fue requerido, por lo que nuevamente aparece como la principal opción para defender el arco albo.
El Cacique llegaba a ese encuentro después de golear 5-1 a Audax Italiano, vencer 2-1 a U de Chile en el Superclásico y superar 2-1 a Unión La Calera. Su ventaja en la tabla sigue siendo cómoda, pero Ortiz no quiere que el empate en Concepción se transforme en una señal de relajo.
Deportes Concepción, por su parte, perdió 1-0 frente a Audax Italiano en el Ester Roa. César Pinares convirtió el único gol a los 17 minutos y el cuadro lila terminó con diez jugadores después de la expulsión de Fausto Grillo.
La derrota cortó una buena secuencia del equipo de Fernando Díaz, que antes había vencido a Ñublense y Cobresal, además de empatar con Coquimbo Unido.
El antecedente más reciente entre ambos también favorece al Cacique. Colo Colo ganó 3-1 el 9 de mayo en el Monumental por Copa de la Liga. Antes, por el Campeonato Nacional, los albos se habían impuesto 1-0 en abril en el Ester Roa.
Formaciones de Colo Colo vs Concepción
Formación de Colo Colo: Vozinha; Jonathan Villagra, Iván Román, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.
DT: Fernando Ortiz.
Formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Diego Carrasco, Norman Rodríguez, Ariel Cáceres, Cristián Riquelme; Fernando Martínez, Mario Sandoval, Dilan Varas; Jorge Henríquez; Ethan Espinoza y Joaquín Larrivey.
DT: Fernando Díaz.
¿Quién es el árbitro de Colo Colo vs Concepción?
Diego Flores dirigirá el encuentro entre Colo Colo y Deportes Concepción en el Estadio Monumental.
- Árbitro: Diego Flores
- Asistente 1: Carlos Poblete
- Asistente 2: John Calderón
- Cuarto árbitro: Héctor Jona
- VAR: Miguel Araos
- AVAR: Manuel Marín
¿Dónde ver Colo Colo vs Concepción EN VIVO?
Colo Colo vs Deportes Concepción será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y también podrá verse vía streaming en HBO Max.
- Fecha: domingo 13 de septiembre de 2026
- Hora: 17:30 horas
- Estadio: Monumental David Arellano
- Competencia: Campeonato Nacional 2026
- Fecha: 23
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
- Cobertura online: AlAireLibre.cl
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Araya
Cáceres
Rodriguez
Carrasco
Varas
Sandoval
Martínez
Riquelme
Henríquez
Espinoza
Larrivey
- Entrenador
-
0Fernando Díaz Seguel
- Bench
-
7Fernando Romero
-
9C. Escobar
-
12Nery Veloso
-
15Joaquín Montecinos
-
19A. Jara
-
22M. Dávila
-
24M. Cavalleri
-
27Diego Acosta
-
28Mateo Jesús González Cortés
Villagra
Román
Wiemberg
Higuera
Rojas
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Felipe
Méndez
Ulloa
Hernández
Pastrán
Romero
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Bench
-
3Alonso Olguín
-
6Tomás Alarcón
-
7Francisco Marchant
-
11Marcos Bolados
-
12Eduardo Villanueva
-
13Matías Fernández
-
31Bruno Torres
-
42Cristian Díaz Muñoz
-
50Felipe Raipán