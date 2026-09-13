Colo Colo vuelve a casa después de dejar dos puntos en Concepción. El 0-0 frente a Huachipato cortó una racha de triunfos, pero no cambió demasiado el panorama del Cacique: sigue primero con 53 puntos y mantiene una ventaja importante sobre sus perseguidores.

Deportes Concepción llega al Monumental después de perder 1-0 frente a Audax Italiano, resultado que frenó el buen momento que había levantado al León de Collao. El equipo de Fernando Díaz está octavo con 30 unidades y necesita recuperar terreno para acercarse nuevamente a los puestos internacionales.

Colo Colo vs Concepción, minuto a minuto

La previa de Colo Colo vs Concepción

Colo Colo llega a la fecha 23 como líder con 53 puntos, catorce más que U Católica y U de Chile. La diferencia sigue siendo amplia, aunque el empate frente a Huachipato impidió que los albos aprovecharan otra jornada para estirar todavía más la distancia.

Fernando Ortiz, además, prepara modificaciones. El técnico trabajó durante la semana con una línea de cuatro defensores, un cambio respecto del sistema utilizado en los últimos encuentros.

También habrá ausencias. Arturo Vidal quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, mientras Javier Correa debe completar la segunda fecha de su sanción tras el Superclásico.

Deportes Concepción ocupa el octavo lugar con 30 puntos y llega al Monumental buscando recuperarse de la derrota ante Audax Italiano. Antes de esa caída había conseguido victorias importantes como visitante frente a Ñublense y Cobresal..

¿Cómo llegan Colo Colo y Concepción?

Colo Colo viene de igualar 0-0 ante Huachipato en el Ester Roa Rebolledo, en un partido donde tuvo ocasiones suficientes para quedarse con los tres puntos, pero se encontró con una buena actuación del arquero Christian Bravo.

Fue además el debut de Vozinha en el Campeonato Nacional. El caboverdiano tuvo poco trabajo y respondió cuando fue requerido, por lo que nuevamente aparece como la principal opción para defender el arco albo.

El Cacique llegaba a ese encuentro después de golear 5-1 a Audax Italiano, vencer 2-1 a U de Chile en el Superclásico y superar 2-1 a Unión La Calera. Su ventaja en la tabla sigue siendo cómoda, pero Ortiz no quiere que el empate en Concepción se transforme en una señal de relajo.

Deportes Concepción, por su parte, perdió 1-0 frente a Audax Italiano en el Ester Roa. César Pinares convirtió el único gol a los 17 minutos y el cuadro lila terminó con diez jugadores después de la expulsión de Fausto Grillo.

La derrota cortó una buena secuencia del equipo de Fernando Díaz, que antes había vencido a Ñublense y Cobresal, además de empatar con Coquimbo Unido.

El antecedente más reciente entre ambos también favorece al Cacique. Colo Colo ganó 3-1 el 9 de mayo en el Monumental por Copa de la Liga. Antes, por el Campeonato Nacional, los albos se habían impuesto 1-0 en abril en el Ester Roa.

Formaciones de Colo Colo vs Concepción

Formación de Colo Colo: Vozinha; Jonathan Villagra, Iván Román, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

DT: Fernando Ortiz.

Formación de Deportes Concepción: Nicolás Araya; Diego Carrasco, Norman Rodríguez, Ariel Cáceres, Cristián Riquelme; Fernando Martínez, Mario Sandoval, Dilan Varas; Jorge Henríquez; Ethan Espinoza y Joaquín Larrivey.

DT: Fernando Díaz.

¿Quién es el árbitro de Colo Colo vs Concepción?

Diego Flores dirigirá el encuentro entre Colo Colo y Deportes Concepción en el Estadio Monumental.

  • Árbitro: Diego Flores
  • Asistente 1: Carlos Poblete
  • Asistente 2: John Calderón
  • Cuarto árbitro: Héctor Jona
  • VAR: Miguel Araos
  • AVAR: Manuel Marín

¿Dónde ver Colo Colo vs Concepción EN VIVO?

Colo Colo vs Deportes Concepción será transmitido EN VIVO por TNT Sports Premium y también podrá verse vía streaming en HBO Max.

  • Fecha: domingo 13 de septiembre de 2026
  • Hora: 17:30 horas
  • Estadio: Monumental David Arellano
  • Competencia: Campeonato Nacional 2026
  • Fecha: 23
  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max
  • Cobertura online: AlAireLibre.cl
Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23
Concepcion
13/09/2026 17:30
No Comenzado Monumental David Arellano Stadium – Santiago de Chile
Colo-Colo
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
Concepcion
4-2-3-1
N. Araya 25
N.
Araya
A. Cáceres 4
A.
Cáceres
Norman Rodriguez 21
Norman
Rodriguez
D. Carrasco 3
D.
Carrasco
Dilan Varas 29
Dilan
Varas
M. Sandoval 16
M.
Sandoval
Fernando Martínez 8
Fernando
Martínez
Cristian Riquelme 23
Cristian
Riquelme
Jorge Henríquez 20
Jorge
Henríquez
E. Espinoza 30
E.
Espinoza
J. Larrivey 32
J.
Larrivey
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Díaz Seguel
  • Bench
  • 7
    Fernando Romero
  • 9
    C. Escobar
  • 12
    Nery Veloso
  • 15
    Joaquín Montecinos
  • 19
    A. Jara
  • 22
    M. Dávila
  • 24
    M. Cavalleri
  • 27
    Diego Acosta
  • 28
    Mateo Jesús González Cortés
Colo-Colo
3-4-2-1
Vozinha 29
Vozinha
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Iván Román 17
Iván
Román
Érick Wiemberg Higuera 21
Érick
Wiemberg
Higuera
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 8
Álvaro
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Víctor Felipe Méndez 5
Víctor
Felipe
Méndez
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Leandro Hernández 24
Leandro
Hernández
Lautaro Pastrán 10
Lautaro
Pastrán
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Bench
  • 3
    Alonso Olguín
  • 6
    Tomás Alarcón
  • 7
    Francisco Marchant
  • 11
    Marcos Bolados
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 13
    Matías Fernández
  • 31
    Bruno Torres
  • 42
    Cristian Díaz Muñoz
  • 50
    Felipe Raipán
50
% de Posesión de Balón
50
Últimos enfrentamientos
CC 1 – 0 CNC 05/04/2026
CNC 2 – 3 CC 24/07/2011
CC 1 – 1 CNC 13/07/2011
CNC 0 – 0 CC 26/09/2008
CC 2 – 2 CNC 30/03/2008