Datos Clave La ventaja: Colo Colo suma 54 puntos y mantiene 12 de distancia sobre Universidad Católica y Universidad de Chile. El número: El cuerpo técnico ya sacó los cálculos para saber cuántas unidades de las 21 disponibles aseguran la corona sin depender de nadie. El regreso: Volverá al Campeonato Nacional el 11 de octubre frente a Coquimbo Unido.

El ambiente en el Estadio Monumental quedó marcado por la desazón tras el reciente empate ante Deportes Concepción, que se sumó a la igualdad sin goles frente a Huachipato. Sin embargo, cuando la pelota se detiene y aparecen los números fríos de la tabla, la realidad para el conjunto de Macul sigue siendo inmejorable.

A pesar de haber dejado escapar cuatro unidades consecutivas, el equipo dirigido por Fernando Ortiz cuenta con una renta que le permite encarar el último tramo del certamen con amplio margen de maniobra y dependiendo exclusivamente de sus propios resultados.

¿Cuántos puntos necesita Colo Colo para salir campeón?

Con 54 unidades en la tabla de posiciones, Colo Colo mantiene una diferencia de 12 puntos respecto a sus más cercanos perseguidores: Universidad Católica y Universidad de Chile (ambos con 42).

Con 21 unidades todavía en disputa (siete partidos por jugar), el tope máximo que pueden alcanzar los escoltas cruzados y azules, ganando todo lo que les queda, es de 63 puntos. Por lo tanto, la ecuación matemática es directa: Colo Colo necesita llegar a la barrera de los 64 puntos para ser inalcanzable.

Es decir, el Cacique requiere sumar 10 puntos más (el equivalente a tres triunfos y un empate) en las siete jornadas restantes para proclamarse campeón sin depender de ningún otro resultado ni de criterios de desempate.

¿Cuándo puede ser campeón Colo Colo de la estrella 35?

Si los escoltas no enredan puntos en el camino, Colo Colo recién aseguraría la corona sumando esas 10 unidades.

Tras el reinicio del certamen, el Popular tendrá dos salidas consecutivas: visitará a Coquimbo Unido y luego a Palestino. Si el Cacique mantiene el tranco ganador en esas visitas, y sus perseguidores llegan a tropezar, la gran fiesta matemática podría desatarse en la Fecha 26.

Dicho compromiso está programado para el fin de semana del 1 de noviembre, fecha en la que Macul recibirá a Universidad de Concepción y que podría convertirse en el escenario perfecto para albergar la celebración de un nuevo trofeo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Los hinchas deberán armarse de paciencia para volver a ver al equipo peleando por la punta del torneo. El campeonato entrará en un extenso receso debido a las celebraciones de Fiestas Patrias, la disputa de las fases eliminatorias de Copa Chile, los Juegos Odesur y la Fecha FIFA internacional.

De acuerdo con la programación oficial de la ANFP, el Cacique regresará a la acción por la Liga de Primera el próximo viernes 11 de octubre desde las 17:00 horas, cuando enfrente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El cuadro pirata llega a ese cruce en la décima posición con 29 puntos y buscando acortar distancia con la zona de copas internacionales.

Colo Colo en Copa Chile: fecha, rival y venta de entradas

El parón de la liga no significará inactividad total para el plantel. El primer gran desafío del receso será la llave de octavos de final de la Copa Chile frente a Audax Italiano, pactada en duelos de ida y vuelta para los días 22 y 25 de septiembre.

Para el choque de revancha, programado para el viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, el club ya inició el proceso de venta de entradas. El canje para abonados e hinchas preferentes se abrió este lunes, dando inicio a las diferentes ventanas de preventa antes de liberar los tickets para el público general el día martes 15.