Noticias de Colo Colo hoy 14 de septiembre: La falla de Vozinha da la vuelta al mundo, grave error arbitral y la presión de los escoltas
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Carla Bernucci
El amargo empate 1-1 ante Deportes Concepción desató un vendaval en Macul: el insólito error de Vozinha traspasó las fronteras y fue criticado por la prensa internacional tras perder su invicto. Mientras Fernando Ortiz realizó una cruda autocrítica frente a la presión de sus escoltas tras acortar distancias en la tabla, se reveló una grosera falla de Diego Flores que perjudicó al "Cacique" en una jugada que debió ser expulsión directa. Además, las albas van por su sueño continental en el sorteo de la Copa Libertadores.
La fiesta que prometía ser el homenaje a Mirko Jozić en un Estadio Monumental repleto terminó convirtiéndose en un balde de agua fría para Colo Colo. El deslucido empate 1-1 frente a Deportes Concepción no solo encendió las alertas por el bajo funcionamiento colectivo exhibido en la cancha de Pedrero, sino que dejó en el ojo del huracán a uno de los fichajes más resonantes del año. El experimentado portero Josimar Dias “Vozinha“, que venía precedido de los elogios internacionales por su nominación al Trofeo Yashin, vivió una tarde fatídica en su estreno como titular en Macul, protagonizando un fallo técnico que rápidamente cruzó las fronteras del continente y fue comidilla de los principales diarios deportivos de Sudamérica.
Sin embargo, el tropiezo albo no se explica únicamente por el descuido en el arco ni por la falta de profundidad ofensiva que reconoció el propio Fernando Ortiz en su análisis postpartido. La jornada estuvo profundamente marcada por una nueva polémica arbitral a cargo de Diego Flores, quien incurrió en una insólita omisión reglamentaria en una jugada clave que pudo cambiar el destino del compromiso a favor del Popular. Ahora, con la ventaja en la cima reducida a 12 unidades y un calendario asfixiante por delante, el Cacique entra en un periodo de pausa obligada por las Fiestas Patrias y la Copa Chile, mientras la rama femenina del club acapara las miradas continentales con el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del sorteo de la Copa Libertadores Femenina desde Luque, el informe arbitral de Diego Flores tras el polémico empate ante Concepción y las novedades sobre el plan de contingencia de Fernando Ortiz para la Copa Chile.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).