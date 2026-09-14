Datos Clave Eco internacional por el blooper de Vozinha: En su debut como titular en el Estadio Monumental, el golero caboverdiano cometió un grueso error en una salida aérea que le costó el 1-0 a Concepción y la pérdida de su invicto. La jugada fue destacada con dureza por medios como Diario Olé en Argentina y El Tiempo en Colombia, contrastando con su reciente nominación al Trofeo Lev Yashin. Reglamento en mano por Diego Flores: El juez del compromiso cometió un garrafal error al minuto 66′ tras no expulsar a Norman Rodríguez. El zaguero lila detuvo voluntariamente con la mano un balón cuando Marcos Bolados se iba solo al gol; según la Regla 12, correspondía tarjeta roja directa por malograr una ocasión manifiesta de gol, pero Flores solo le mostró amarilla. Presión en la recta final y sorteo copero: Con dos empates consecutivos, Colo Colo suma 54 puntos y vio cómo la UC y la U recortaron la distancia a 12 unidades restando 21 puntos en juego. Los albos encaran siete verdaderas finales con cuatro complejas salidas a regiones y el clásico ante la UC en casa. En paralelo, Colo Colo Femenino conoce este mediodía sus rivales en el sorteo de la Copa Libertadores 2026.

La fiesta que prometía ser el homenaje a Mirko Jozić en un Estadio Monumental repleto terminó convirtiéndose en un balde de agua fría para Colo Colo. El deslucido empate 1-1 frente a Deportes Concepción no solo encendió las alertas por el bajo funcionamiento colectivo exhibido en la cancha de Pedrero, sino que dejó en el ojo del huracán a uno de los fichajes más resonantes del año. El experimentado portero Josimar Dias “Vozinha“, que venía precedido de los elogios internacionales por su nominación al Trofeo Yashin, vivió una tarde fatídica en su estreno como titular en Macul, protagonizando un fallo técnico que rápidamente cruzó las fronteras del continente y fue comidilla de los principales diarios deportivos de Sudamérica.

Sin embargo, el tropiezo albo no se explica únicamente por el descuido en el arco ni por la falta de profundidad ofensiva que reconoció el propio Fernando Ortiz en su análisis postpartido. La jornada estuvo profundamente marcada por una nueva polémica arbitral a cargo de Diego Flores, quien incurrió en una insólita omisión reglamentaria en una jugada clave que pudo cambiar el destino del compromiso a favor del Popular. Ahora, con la ventaja en la cima reducida a 12 unidades y un calendario asfixiante por delante, el Cacique entra en un periodo de pausa obligada por las Fiestas Patrias y la Copa Chile, mientras la rama femenina del club acapara las miradas continentales con el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo HOY lunes 14 de septiembre



Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del sorteo de la Copa Libertadores Femenina desde Luque, el informe arbitral de Diego Flores tras el polémico empate ante Concepción y las novedades sobre el plan de contingencia de Fernando Ortiz para la Copa Chile.