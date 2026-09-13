Colo Colo enredó puntos en casa ante Deportes Concepción por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026, y uno de los protagonistas del compromiso fue el terreno de juego, el cual se notó resbaloso en varios pasajes del encuentro, que también contó con espacios donde el balón se detenía por el estado del gramado en el Estadio Monumental.

Las críticas no tardaron en llegar, y fue el mismo Aníbal Mosa quien salió en respuesta de ellas para defender el estado del terreno de juego. El mandamás de Blanco y Negro fue enfático en que la cancha no falló por culpa de los conciertos que albergó la infraestructura alba durante las últimas semanas, sino que contaba con espacios afectados por el sistema frontal que afectó al país.

“La cancha no falló por los recitales, sino que falló porque tuvimos los aguaceros más duros de los últimos años. Esta noche entrará la productora y en un mes nosotros volvemos al estadio que va a estar impecable”, señaló el presidente del directorio albo, quien recalca que los espacios en mal estado de la cancha fueron por el sistema frontal, no por los conciertos, además de que adelantó que la productora de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce hará ingreso durante esta jornada.

Además, Mosa fue enfático en que Colo Colo busca que los recitales sean compatibles con el desarrollo normal del fútbol en el Estadio Monumental, al referirse a que hay clubes a lo largo del mundo que logra relacionar estos dos mundos, al señalar que, “Todos los grandes equipos del mundo junto a los grandes estadios logran tener esta combinación. Nosotros tenemos que vigilar que la cancha esté en buenas condiciones, y en eso estaremos trabajando”.

👉Aníbal Mosa se refirió a la cancha del Estadio Monumental. pic.twitter.com/02xvUjbMCS — DaleAlbo (@dalealbo) September 13, 2026

¿Cuántos tiempo estará Colo Colo fuera del Monumental?

Tras la igualdad ante Deportes Concepción, Colo Colo se aleja por más de un mes del Estadio Monumental, ya que tomó una drástica medida para la Copa Chile 2026. La directiva del Cacique decidió reservar el Estadio Nacional para enfrentar el 25 de septiembre a Audax Italiano, debido a que cinco días antes se presenta Romeo Santos junto a Prince Royce en “La Ruca”.

Al cambiar su localía, Colo Colo volverá recién al Estadio Monumental el domingo 1 de noviembre por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2026, cuando tenga que recibir a Universidad de Concepción.