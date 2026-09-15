Datos Clave El escenario: Gabriel Maureira presenta una lesión en el codo y Vozinha tendrá compromisos con Cabo Verde, por lo que Ortiz deberá resolver nuevamente el arco albo. La recuperación: Fernando De Paul volvió a entrenar a la par del plantel después de la lesión que lo obligó a pasar por el quirófano en abril. El regreso: Según informó Tomás Alvarado, podría ser considerado para enfrentar a Audax Italiano el 22 de septiembre.

Colo Colo se mentaliza para la recta final de la temporada, pero hay un tema a resolver para el técnico Fernando Ortiz en el puesto de arquero debido a las recientes ausencias y problemas físicos en el plantel.

El actual portero titular, Vozinha (40 años), viene de disputar el último empate ante Deportes Concepción y próximamente tendrá compromisos con la selección de Cabo Verde por la fecha FIFA. A este escenario se suma que el golero Gabriel Maureira sufrió una lesión en su codo derecho, reduciendo considerablemente las alternativas para el “Tano”. Sin embargo, en medio de estas bajas, el cuerpo técnico recibió una buena noticia.

¿Qué lesión tuvo Fernando De Paul en Colo Colo?

El calvario de Fernando De Paul comenzó en el mes de abril del presente año. Durante un compromiso del Cacique ante Palestino, el portero tuvo que ser reemplazado, encendiendo las alarmas en el cuerpo médico.

Días más tarde se confirmó el diagnóstico: De Paul sufrió una grave desinserción (rotura completa) de los tendones que unen los músculos posteriores del muslo (isquiotibiales) con la pelvis. Ante la magnitud de la lesión, tuvo que pasar por el quirófano e iniciar un proceso de recuperación que se extendió durante cinco meses.

Tras seguir su rehabilitación, el esfuerzo dio resultados. Durante las prácticas de septiembre, el “Tuto” retornó a entrenar a la par del grupo, viéndosele activo en los trabajos junto a Vozinha, Maureira y el juvenil Eduardo Villanueva.

¿Cuándo podría volver a jugar Fernando De Paul por Colo Colo?

La evolución del ex arquero de Universidad de Chile es mirada de cerca por el cuerpo técnico, y su nombre asoma como opción para suplir las próximas ausencias obligadas que tendrá el equipo en el arco.

“El Tuto De Paul ya está recuperado. Está entrenando a la par de sus compañeros. Por lo que está a disposición del técnico Fernando Ortiz”, informó el periodista Tomás Alvarado en el canal De Puntete.

Respecto a los plazos que se manejan, el comunicador explicó que, de estar en condiciones futbolísticas, el portero podría sumar su primera convocatoria oficial: “Si el técnico lo determina, podría ser considerado para jugar ante Audax Italiano el próximo martes 22 de septiembre”. De no sumar minutos en la ida, existe la posibilidad de que sea alternativa para la revancha del 25 de septiembre.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano por Copa Chile?

El regreso a la competencia oficial para los albos tras el receso de Fiestas Patrias será por los octavos de final de la Copa Chile ante el cuadro de colonia.

El partido de ida se disputará el martes 22 de septiembre en el Estadio Nacional. La revancha, donde Colo Colo buscará asegurar su paso a la siguiente ronda, quedó programada para el viernes 25 del mismo mes, también en el recinto de Ñuñoa.