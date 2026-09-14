Datos Clave El resultado: Colo Colo se impuso por 4-2 ante el elenco juvenil de Valparaíso en un duelo de entrenamiento disputado en el Estadio Monumental. Las figuras: Marcos Bolados fue el gran protagonista al anotar un doblete, mientras que Javier Correa volvió a reencontrarse con el gol. El regreso: Arturo Vidal fue titular y sumó valiosos minutos luego de perderse el último duelo oficial del campeonato por suspensión.

El plantel de Colo Colo no tuvo descanso luego del amargo empate 1-1 frente a Deportes Concepción. Para no perder ritmo de competencia, este lunes los dirigidos por Fernando Ortiz disputaron un sorpresivo partido amistoso frente a la Sub-20 de Santiago Wanderers.

El encuentro sirvió como una preparación de lujo para el conjunto juvenil de Valparaíso, escuadra que durante los próximos días viajará a España para disputar un histórico compromiso internacional ante el Real Madrid por la final de la Copa Intercontinental Sub-20.

Para este duelo a puertas cerradas, el cuerpo técnico albo mandó a la cancha a los jugadores que sumaron menos minutos el fin de semana, mezclados con suplentes y algunos nombres que necesitaban recuperar terreno.

Resumen y goles de Colo Colo ante Santiago Wanderers

El Cacique impuso sus términos y ganó 4-2. El equipo de Fernando Ortiz terminó doblegando a la juvenil de Santiago Wanderers con anotaciones de Javier Correa, el juvenil Gedeón Díaz y un doblete de Marcos Bolados.

La apertura de la cuenta llegó precisamente a través de Bolados. El cuadro albo construyó una buena asociación que terminó con Matías Fernández sacando un centro raso por la derecha para que el antofagastino definiera a placer.

El segundo tanto nació por el sector izquierdo. Francisco Marchant llegó a línea de fondo y, tras un rebote, encontró a Javier Correa. El delantero argentino pidió el balón al segundo palo y definió con categoría para marcar el segundo tanto.

La tercera conquista volvió a tener como protagonista a Bolados. El atacante presionó a un defensor caturro en la salida, ganó la disputa física y sacó un vistoso remate de tres dedos que estiró la ventaja.

Finalmente, el juvenil Gedeón Díaz se encargó de sellar la goleada. Tras una gran circulación de balón por la izquierda, Díaz apareció por el centro del área para conectar un centro raso y definir de primera, sentenciando el 4-2 definitivo.

Te dejamos los goles de nuestro amistoso ante Santiago Wanderers Sub 20 🤟🏻⚪️⚫️ ⚽️ Javier Correa ⚽️⚽️ Marcos Bolados ⚽️ Gedeón Díaz https://t.co/0fEtOFyJ1M — Colo-Colo (@ColoColo) September 14, 2026

Formación de Colo Colo en el amistoso: el regreso de Arturo Vidal

Entre las grandes novedades de la jornada en Macul destacaron las presencias de Arturo Vidal y Javier Correa. Ambos jugadores no pudieron participar en el partido del domingo por estar suspendidos, por lo que aprovecharon este amistoso como titulares para mantener el ritmo competitivo.

El entrenador mantuvo su tradicional esquema 3-5-2, destacando además el ingreso de Joaquín Sosa, quien se está poniendo a punto físicamente tras superar una lesión.

Así, los albos formaron con: Eduardo Villanueva en el arco; Joaquín Sosa, Arturo Vidal y Alonso Olguín en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Francisco Marchant y Gedeón Díaz en el mediocampo; dejando a Marcos Bolados y Javier Correa en delantera.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras este apretón futbolístico, el próximo desafío oficial de los albos está programado para el martes 22 de septiembre. A partir de las 20:30 horas, el Cacique visitará a Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.