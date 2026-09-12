Datos Clave La final: Santiago Wanderers enfrentará al Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20. La fecha: El duelo se jugará el próximo 19 de septiembre desde las 7:30 horas de Chile. La última prueba: Antes de viajar a España, los caturros se enfrentarán a un grande del fútbol chileno en Santiago.

Santiago Wanderers vivirá uno de los partidos más importantes de su historia el próximo sábado 19 de septiembre. El elenco Sub 20 de los caturros se enfrentará al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu con el objetivo de conseguir la Copa Intercontinental de la categoría.

El plantel ya está a disposición del entrenador Felipe Salinas y esta jornada viajarán rumbo a Santiago para preparar el partido en el complejo deportivo del Sifup. En las últimas horas, además, se confirmó que el Decano tendrá un crucial último desafío ante el primer equipo de Colo Colo.

Wanderers Sub 20 enfrentará a Colo Colo antes de la Copa Intercontinental

Se espera que la comitiva de Santiago Wanderers viaje a la capital de España el próximo lunes 14 de septiembre. Sin embargo, antes de emprender rumbo a Europa tendrán un último cruce para llegar con ritmo competitivo al crucial duelo ante los merengue.

De acuerdo a la información entregada por el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, Santiago Wanderers jugará un partido amistoso frente al plantel profesional de Colo Colo el mismo lunes.

Según precisó la citada fuente, el partido tendrá dos tiempos de 40 minutos y en el Cacique jugarán aquellos futbolistas que no sumen minutos este domingo frente a Deportes Concepción por el Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega Santiago Wanderers Sub 20 vs Real Madrid?

Santiago Wanderers Sub 20 enfrentará al Real Madrid por la final de la Copa Intercontinental de la categoría el próximo sábado 19 de septiembre desde las 7:30 horas de Chile (12:30 horas de Madrid, España).

Los caturros clasificaron a esta instancia tras consagrarse campeones de la Copa Libertadores Sub 20, donde se impusieron en los penales a Flamengo tras igualar 1-1 en el tiempo regular. Por su parte, los merengues se proclamaron en la Champions League Sub 20 luego de derrotar a Club Brujas en la final.

¿Quién transmite Santiago Wanderers vs Real Madrid?

La Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se podrá ver en vivo en Chile a través de la señal de TNT Sports Premium y vía streaming en TNT Sports en HBO Max.