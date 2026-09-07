Deportes Temuco y Santiago Wanderers se enfrentan este martes 8 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Germán Becker por la fecha 25 de la Primera B 2026. El partido lo podrás ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

El Pije busca reencontrarse con el triunfo para intentar acercarse a puestos de liguilla, mientras que el Decano quiere mantenerse como líder exclusivo del Ascenso.

¿Quién transmite Temuco vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

El compromiso entre Deportes Temuco y Santiago Wanderers se podrá ver exclusivamente a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Santiago Wanderers por la Primera B 2026?

Deportes Temuco vs Santiago Wanderers juegan este martes 8 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Germán Becker por la Primera B 2026.

Fecha: Martes 8 de septiembre

Hora: 20:30 horas

Estadio: Germán Becker, Temuco

Árbitros de Temuco vs Santiago Wanderers

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Diego Gamboa

2do asistente: Brian Ben-Hur

4to árbitro: Francisco Gaggero

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Alejandro Molina

¿Cómo llegan Temuco y Santiago Wanderers?

Deportes Temuco llega a este encuentro en un irregular momento. En sus últimos cinco compromisos, el Pije registra un triunfo, dos empates y dos derrotas. La última fecha cayó por la mínima ante Rangers, lo que lo dejó en el undécimo puesto de la Primera B con 28 puntos.

Por su parte, Santiago Wanderers viene de tres triunfos de manera consecutiva, el último de ellos frente a Deportes Iquique. Los Caturros son los líderes exclusivos del Ascenso con 44 unidades, con tres de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 3 de mayo en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso cuando igualaron 2-2.

Formaciones de Temuco vs Santiago Wanderers

Formación de Temuco

Yerko Urra; Brian Torrealba, Luis Casanova ,Miguel Sanhueza, Franco Ortega; Camilo Núñez, Brayan Valdivia, Nicolás Astete; Felipe Reynero, Luis Acevedo y Nicolás Rivera. DT: Emiliano Astorga.

Formación de Santiago Wanderers

Bayron Martínez; Axel Herrera, Christopher Valenzuela, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Martín Villarroel, Joaquín Silva, Ignacio Flores, Cristóbal Ponce, Alexander Dubó; y Vicente Vargas. DT: Francisco Palladino.

Temuco vs Santiago Wanderers minuto a minuto