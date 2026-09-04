Rangers de Talca vuelve a jugar una verdadera final por la permanencia. El equipo de Ivo Basay recibe este viernes a Deportes Temuco en el Estadio Fiscal de Talca, por la fecha 24 de la Primera B 2026.

Los rojinegros siguen últimos con 12 puntos, pero llegan después de conseguir sus dos primeras victorias del campeonato y quedaron a cinco unidades de Deportes Santa Cruz. El Pije, por su parte, aparece undécimo con 28 unidades y viene de cortar una racha de cuatro partidos sin ganar con un 3-1 sobre Deportes Puerto Montt.

Rangers vs Deportes Temuco, minuto a minuto

La previa del Rangers vs Deportes Temuco

Rangers llega al duelo con un escenario mucho más alentador que hace algunas semanas. Después de pasar 20 fechas sin ganar, el cuadro talquino consiguió dos victorias consecutivas y todavía conserva opciones de escapar del último puesto.

El equipo de Ivo Basay derrotó primero por 2-1 a San Marcos de Arica y luego venció 1-0 a Unión Española en Santa Laura. Antes había igualado sin goles con Curicó Unido y sufrido derrotas frente a Deportes Recoleta y Magallanes.

La principal baja para este viernes será Damián González, quien recibió una fecha de suspensión. Su ausencia obligaría a modificar el mediocampo, donde el canterano Tomás Gómez aparece como una de las alternativas para ingresar desde el inicio.

Deportes Temuco también necesita los puntos para recuperar terreno. El conjunto dirigido por Emiliano Astorga viene de superar por 3-1 a Deportes Puerto Montt, después de perder frente a Deportes Antofagasta, igualar con Recoleta y San Luis y caer 4-3 ante Magallanes.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria del Pije. Deportes Temuco derrotó 2-1 a Rangers el pasado 25 de abril en el Estadio Germán Becker. En los cinco cruces más recientes, Temuco ganó tres, Rangers uno y registraron un empate.

¿Qué se juega Rangers ante Deportes Temuco?

Rangers necesita seguir ganando para acercarse a Deportes Santa Cruz y mantener abiertas sus posibilidades de permanecer en Primera B.

Antes del inicio de la fecha, la zona que interesa a los talquinos está así:

Pos. Equipo PJ G E P DG Pts 11 Temuco 22 7 7 8 +3 28 15 Santa Cruz 22 3 8 11 -13 17 16 Rangers 22 2 6 14 -18 12

Rangers está a cinco puntos de Santa Cruz, por lo que una tercera victoria consecutiva aumentaría la presión sobre su rival directo en la lucha por evitar el descenso.

El partido tendrá además un ingrediente histórico. Cristian Campestrini puede transformarse en el futbolista más longevo en disputar un encuentro profesional en Chile. El arquero cumplirá 46 años y 80 días, superando la marca que Raúl Coloma estableció en 1974 al jugar por Ferroviarios con 46 años y 75 días.

El propio Campestrini aseguró que el plantel mantiene la fe para revertir la situación y calificó el compromiso frente a Temuco como uno de los partidos importantes que quedan en la recta final del campeonato.

Formaciones de Rangers vs Deportes Temuco

Formación de Rangers: Cristian Campestrini; Kevin Vásquez, Claudio Servetti, Lautaro Rigazzi, Agustín Mora; Alonso Rodríguez, Iván Rozas, Alejandro Márquez, Tomás Gómez; Junior Arias e Ignacio Mesías.

DT: Ivo Basay.

Formación de Deportes Temuco: Yerko Urra; Brian Torrealba, Luis Casanova ,Miguel Sanhueza, Franco Ortega; Camilo Núñez, Brayan Valdivia, Nicolás Astete; Felipe Reynero, Luis Acevedo y Nicolás Rivera.

DT: Emiliano Astorga.

¿Quién es el árbitro de Rangers vs Deportes Temuco?

Juan Lara será el encargado de dirigir el encuentro entre Rangers y Deportes Temuco en el Estadio Fiscal de Talca.

Árbitro: Juan Lara.

Juan Lara. Asistente 1: Sebastián Pérez.

Sebastián Pérez. Asistente 2: Wladimir Silva.

Wladimir Silva. Cuarto árbitro: Benjamín Saravia.

Benjamín Saravia. VAR: Jorge Oses.

Jorge Oses. AVAR: Gabriel Ureta.

¿Dónde ver Rangers vs Deportes Temuco EN VIVO?

Rangers vs Deportes Temuco se podrá ver EN VIVO exclusivamente a través de HBO Max. El encuentro no tendrá transmisión por televisión.

Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026.

viernes 4 de septiembre de 2026. Hora: 18:00 horas de Chile.

18:00 horas de Chile. Estadio: Estadio Fiscal de Talca.

Estadio Fiscal de Talca. Competencia: Primera B 2026.

Primera B 2026. Fecha: 24.

24. TV: no tendrá transmisión.

no tendrá transmisión. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Cobertura online: AlAireLibre.cl.