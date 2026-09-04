Rangers de Talca vuelve a jugar una verdadera final por la permanencia. El equipo de Ivo Basay recibe este viernes a Deportes Temuco en el Estadio Fiscal de Talca, por la fecha 24 de la Primera B 2026.

Los rojinegros siguen últimos con 12 puntos, pero llegan después de conseguir sus dos primeras victorias del campeonato y quedaron a cinco unidades de Deportes Santa Cruz. El Pije, por su parte, aparece undécimo con 28 unidades y viene de cortar una racha de cuatro partidos sin ganar con un 3-1 sobre Deportes Puerto Montt.

Rangers vs Deportes Temuco, minuto a minuto

La previa del Rangers vs Deportes Temuco

Rangers llega al duelo con un escenario mucho más alentador que hace algunas semanas. Después de pasar 20 fechas sin ganar, el cuadro talquino consiguió dos victorias consecutivas y todavía conserva opciones de escapar del último puesto.

El equipo de Ivo Basay derrotó primero por 2-1 a San Marcos de Arica y luego venció 1-0 a Unión Española en Santa Laura. Antes había igualado sin goles con Curicó Unido y sufrido derrotas frente a Deportes Recoleta y Magallanes.

La principal baja para este viernes será Damián González, quien recibió una fecha de suspensión. Su ausencia obligaría a modificar el mediocampo, donde el canterano Tomás Gómez aparece como una de las alternativas para ingresar desde el inicio.

Deportes Temuco también necesita los puntos para recuperar terreno. El conjunto dirigido por Emiliano Astorga viene de superar por 3-1 a Deportes Puerto Montt, después de perder frente a Deportes Antofagasta, igualar con Recoleta y San Luis y caer 4-3 ante Magallanes.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria del Pije. Deportes Temuco derrotó 2-1 a Rangers el pasado 25 de abril en el Estadio Germán Becker. En los cinco cruces más recientes, Temuco ganó tres, Rangers uno y registraron un empate.

¿Qué se juega Rangers ante Deportes Temuco?

Rangers necesita seguir ganando para acercarse a Deportes Santa Cruz y mantener abiertas sus posibilidades de permanecer en Primera B.

Antes del inicio de la fecha, la zona que interesa a los talquinos está así:

Pos.EquipoPJGEPDGPts
11Temuco22778+328
15Santa Cruz223811-1317
16Rangers 222614-1812

Rangers está a cinco puntos de Santa Cruz, por lo que una tercera victoria consecutiva aumentaría la presión sobre su rival directo en la lucha por evitar el descenso.

El partido tendrá además un ingrediente histórico. Cristian Campestrini puede transformarse en el futbolista más longevo en disputar un encuentro profesional en Chile. El arquero cumplirá 46 años y 80 días, superando la marca que Raúl Coloma estableció en 1974 al jugar por Ferroviarios con 46 años y 75 días. 

El propio Campestrini aseguró que el plantel mantiene la fe para revertir la situación y calificó el compromiso frente a Temuco como uno de los partidos importantes que quedan en la recta final del campeonato. 

Formaciones de Rangers vs Deportes Temuco

Formación de Rangers: Cristian Campestrini; Kevin Vásquez, Claudio Servetti, Lautaro Rigazzi, Agustín Mora; Alonso Rodríguez, Iván Rozas, Alejandro Márquez, Tomás Gómez; Junior Arias e Ignacio Mesías.

DT: Ivo Basay.

Formación de Deportes Temuco: Yerko Urra; Brian Torrealba, Luis Casanova ,Miguel Sanhueza, Franco Ortega; Camilo Núñez, Brayan Valdivia, Nicolás Astete; Felipe Reynero, Luis Acevedo y Nicolás Rivera.

DT: Emiliano Astorga.

¿Quién es el árbitro de Rangers vs Deportes Temuco?

Juan Lara será el encargado de dirigir el encuentro entre Rangers y Deportes Temuco en el Estadio Fiscal de Talca.

  • Árbitro: Juan Lara.
  • Asistente 1: Sebastián Pérez.
  • Asistente 2: Wladimir Silva.
  • Cuarto árbitro: Benjamín Saravia.
  • VAR: Jorge Oses.
  • AVAR: Gabriel Ureta.

¿Dónde ver Rangers vs Deportes Temuco EN VIVO?

Rangers vs Deportes Temuco se podrá ver EN VIVO exclusivamente a través de HBO Max. El encuentro no tendrá transmisión por televisión.

  • Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026.
  • Hora: 18:00 horas de Chile.
  • Estadio: Estadio Fiscal de Talca.
  • Competencia: Primera B 2026.
  • Fecha: 24.
  • TV: no tendrá transmisión.
  • Streaming: HBO Max.
  • Cobertura online: AlAireLibre.cl.
Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24
Deportes Temuco
04/09/2026 18:00
Primera mitad Fiscal Stadium of Talca – Talca
Rangers
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
Deportes Temuco
4-4-2
Yerko Urra 13
Yerko
Urra
B. Torrealba 35
B.
Torrealba
L. Casanova 28
L.
Casanova
Miguel Sanhueza 3
Miguel
Sanhueza
Franco Ortega 17
Franco
Ortega
N. Astete 30
N.
Astete
B. Valdivia 15
B.
Valdivia
Camilo Núñez 27
Camilo
Núñez
Nicolás Rivera 16
Nicolás
Rivera
Felipe Reynero 11
Felipe
Reynero
Luis Acevedo 9
Luis
Acevedo
  • Entrenador
  • 0
    Emiliano Astorga
  • Bench
  • 1
    Juan José Garrido
  • 6
    Paulo Contreras
  • 7
    Maximiliano Torrealba
  • 8
    Bryan Troncoso
  • 18
    Diego Buonanotte
  • 19
    Diego Sánchez
  • 21
    D. Zambrano
Rangers
4-4-2
Cristian Campestrini 17
Cristian
Campestrini
Kevin Vásquez 3
Kevin
Vásquez
Claudio Servetti 27
Claudio
Servetti
Lautaro Rigazzi 16
Lautaro
Rigazzi
Agustín Mora 13
Agustín
Mora
Tomás Gómez 24
Tomás
Gómez
Iván Marcelo Rozas Agüero 10
Iván
Marcelo
Rozas
Agüero
A. Rodríguez 18
A.
Rodríguez
Alejandro Márquez 8
Alejandro
Márquez
I. Mesías 39
I.
Mesías
Junior Arias 9
Junior
Arias
  • Entrenador
  • 0
    Ivo Basay Hatibovic
  • Bench
  • 7
    Ignacio Ibáñez
  • 11
    Manuel Vicuña
  • 14
    Sebastián Acuña
  • 22
    Diego Plaza
  • 23
    J. Méndez
  • 25
    Fabián Cerda
  • 31
    Cristobal Renato Muñoz Nieri
1
Esquinas
0
1
Tiros Totales
0
50
% de Posesión de Balón
50
2
Tiros libres
0
4
Saques de banda
1
0
Tarjetas amarillas
1
1
Disparos a puerta
0
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