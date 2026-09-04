Datos Clave Ya igualó el récord: Lo empató ante Unión Española, con 46 años, dos meses y 13 días. El récord original: Raúl Coloma lo estableció en 1974 con Ferroviarios, a los 46 años y 75 días. El partido: Rangers recibe a Deportes Temuco este día a las 18:00 horas.

Cristian Campestrini ya no necesita esperar nada: hace pocos días, en el triunfo de Rangers sobre Unión Española, el arquero de 46 años igualó el récord de longevidad que Raúl Coloma sostenía en solitario desde 1974. Ahora, ante Deportes Temuco, tiene la chance de quedarse con la marca para él solo.

El golero que ostenta la marca, defendió el arco de Ferroviarios en la victoria 2-1 ante Linares el 22 de septiembre del ’74, con 46 años y 75 días. Campestrini, portero de Rangers, superará esa cifra al ingresar a la cancha con 46 años y 80 días, rompiendo así un registro que llevaba más de cinco décadas vigente.

Lo que siente al estar por hacer historia

En conversación con El Deportivo, de La Tercera, el arquero reflexionó sobre lo que representa este momento: “Lo vivo con mucha felicidad. Es un paso muy lindo para mi carrera. Ante todo, estoy muy agradecido de todas las instituciones que me han abierto las puertas en Chile, en estos seis años. Todo esto es una caricia al esfuerzo que uno hace día a día”, señaló.

Consultado por si es consciente de que su nombre quedará inscrito en la historia del fútbol chileno, aseguró: “Yo soy un agradecido de este país. Me ha regalado momentos muy lindos. Si eso me permite ser parte de la historia del fútbol chileno, obviamente que me siento muy agradecido”.

La receta detrás de su longevidad

Sobre cómo se mantiene vigente a los 46 años, Campestrini fue directo: “Siempre he manifestado lo mismo, yo soy un apasionado de esta profesión. Cada día me levanto con muchísimas ganas de poder mejorar, de tirarme en el pasto para seguir aprendiendo de esto que tanto amo y que tantos momentos lindos me ha regalado. Por eso lo vivo con mucha responsabilidad y disciplina”.

Consultado hasta cuándo planea seguir jugando, tampoco puso fecha límite. “Mientras tenga esa sensación de nerviosismo al llegar a un estadio, antes de un partido, con ese espíritu amateur que me ha acompañado toda mi carrera, todo eso es señal de seguir. Siempre lo digo, esto es hasta que el corazón diga basta”, cerró.

El presente de Rangers en la Primera B

Más allá del hito individual, el arquero también valoró el repunte reciente del equipo tras una temporada muy dura: “Nosotros trabajamos desde la primera fecha para tener resultados positivos como los que se lograron estas últimas dos jornadas. Pero bueno, no se dieron antes, no se pudo y aparecieron ahora. Entonces, tenemos que seguir por esta senda positiva que es muy buena e importante para nosotros”, afirmó.

Rangers marcha último en la Primera B con 12 puntos y este viernes recibirá a Deportes Temuco a las 18:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.