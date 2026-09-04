Rangers da un gigantesco paso en su pelea por salvar la categoría, ya que en la fecha 24 de la Primera B 2026 venció por la cuenta mínima a Deportes Temuco. Con un tempranero gol de Lautaro Rigazzi, la escuadra Rojinegra logra su tercera victoria al hilo y queda a solo dos puntos de salvarse del descenso en la división de plata.
Con este resultado, Rangers de Talca se mantiene como colista de la división de plata con 15 puntos, pero queda a solo dos unidades de Santa Cruz, quien no está en zona de descenso. Por su parte, Deportes Temuco cae hasta la undécima ubicación con 28 unidades, y pierde la oportunidad de escalar a zona de liguilla.
Los goles de Rangers vs Temuco
El inicio del compromiso estuvo bastante movido, pero Deportes Temuco parecía imponer su estilo de juego por sobre el que buscaba Rangers de Talca. El cuadro Pije logró jugadas por las bandas sin éxito de cara al arco que resguardaba Cristián Campestrini, mientras que los Rojinegros aprovecharon su primera oportunidad para abrir el marcador en casa.
A los 15′ minutos del primer tiempo, los locales obtuvieron un tiro libre prometedor en campo contrario. El encargado de ejecutar fue Iván Rozas, quien le entregó un centro preciso a Lautaro Rigazzi, quien con un cabezazo pegado al vertical izquierdo marcó la ruptura del marcador.
Tras diversas jugadas de peligro en ambas escuadras en los dos tiempos disputados, los dirigidos por Ivo Basay lograron mantener el marcador y cosecharon su primer triunfo de local en la temporada.
Estadísticas de Rangers vs Temuco
- Lautaro Rigazzi 15′
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Urra
Torrealba
Casanova
Sanhueza
Ortega
Astete
Valdivia
Núñez
Rivera
Reynero
Acevedo
- Entrenador
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0Emiliano Astorga
- Bench
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1Juan José Garrido
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6Paulo Contreras
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7Maximiliano Torrealba
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8Bryan Troncoso
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18Diego Buonanotte
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19Diego Sánchez
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21D. Zambrano
Campestrini
Vásquez
Servetti
Rigazzi
Mora
Gómez
Marcelo
Rozas
Agüero
Rodríguez
Márquez
Mesías
Arias
- Entrenador
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0Ivo Basay Hatibovic
- Bench
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7Ignacio Ibáñez
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11Manuel Vicuña
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14Sebastián Acuña
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22Diego Plaza
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23J. Méndez
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25Fabián Cerda
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31Cristobal Renato Muñoz Nieri
¿Cuándo vuelven a jugar Rangers y Temuco?
Rangers tendrá que seguir con su misión de escapar del fondo de la tabla en condición de visitante, ya que para la fecha 25 deberá visitar a Deportes Puerto Montt. El choque entre Delfines y Rojinegros se disputará el próximo martes 8 de septiembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Chinquihue.
Por su parte, Deportes Temuco retornará a su hogar para recibir al actual líder de la Primera B 2026, Santiago Wanderers. El duelo entre el Pije y Caturros también se jugará el martes 8 de septiembre, pero dará inicio a las 20:30 horas en el Estadio Germán Becker.