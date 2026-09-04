Rangers da un gigantesco paso en su pelea por salvar la categoría, ya que en la fecha 24 de la Primera B 2026 venció por la cuenta mínima a Deportes Temuco. Con un tempranero gol de Lautaro Rigazzi, la escuadra Rojinegra logra su tercera victoria al hilo y queda a solo dos puntos de salvarse del descenso en la división de plata.

Con este resultado, Rangers de Talca se mantiene como colista de la división de plata con 15 puntos, pero queda a solo dos unidades de Santa Cruz, quien no está en zona de descenso. Por su parte, Deportes Temuco cae hasta la undécima ubicación con 28 unidades, y pierde la oportunidad de escalar a zona de liguilla.

Los goles de Rangers vs Temuco

El inicio del compromiso estuvo bastante movido, pero Deportes Temuco parecía imponer su estilo de juego por sobre el que buscaba Rangers de Talca. El cuadro Pije logró jugadas por las bandas sin éxito de cara al arco que resguardaba Cristián Campestrini, mientras que los Rojinegros aprovecharon su primera oportunidad para abrir el marcador en casa.

A los 15′ minutos del primer tiempo, los locales obtuvieron un tiro libre prometedor en campo contrario. El encargado de ejecutar fue Iván Rozas, quien le entregó un centro preciso a Lautaro Rigazzi, quien con un cabezazo pegado al vertical izquierdo marcó la ruptura del marcador.

Tras diversas jugadas de peligro en ambas escuadras en los dos tiempos disputados, los dirigidos por Ivo Basay lograron mantener el marcador y cosecharon su primer triunfo de local en la temporada.

Estadísticas de Rangers vs Temuco

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24
Deportes Temuco
04/09/2026 18:00
0
1
Descanso : 0 1
Tiempo Completo Fiscal Stadium of Talca – Talca
Rangers
  • Lautaro Rigazzi 15′
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
89 ‘
Deportes Temuco
Tarjeta amarilla :
89 ‘
Deportes Temuco
Tarjeta amarilla : Camilo Núñez
87 ‘
Rangers
Sustitución : Ignacio Ibáñez
84 ‘
Rangers
Tarjeta amarilla : Agustín Mora
82 ‘
Rangers
Sustitución : J. Méndez
82 ‘
Rangers
Sustitución : Sebastián Acuña
62 ‘
Deportes Temuco
Sustitución : Diego Sánchez
62 ‘
Deportes Temuco
Sustitución : Paulo Contreras
45 + 3 ‘
Deportes Temuco
Tarjeta amarilla : Franco Ortega
46 ‘
Deportes Temuco
Sustitución : Bryan Troncoso
46 ‘
Deportes Temuco
Sustitución : Diego Buonanotte
37 ‘
Rangers
Tarjeta amarilla : Claudio Servetti
24 ‘
Deportes Temuco
Tarjeta amarilla : N. Astete
15 ‘
Rangers
Gol : Lautaro Rigazzi
7 ‘
Rangers
Tarjeta amarilla : Lautaro Rigazzi
Deportes Temuco
4-4-2
Yerko Urra 13
Yerko
Urra
B. Torrealba 35
B.
Torrealba
L. Casanova 28
L.
Casanova
Miguel Sanhueza 3
Miguel
Sanhueza
Franco Ortega 17
Franco
Ortega
N. Astete 30
N.
Astete
B. Valdivia 15
B.
Valdivia
Camilo Núñez 27
Camilo
Núñez
Nicolás Rivera 16
Nicolás
Rivera
Felipe Reynero 11
Felipe
Reynero
Luis Acevedo 9
Luis
Acevedo
  • Entrenador
  • 0
    Emiliano Astorga
  • Bench
  • 1
    Juan José Garrido
  • 6
    Paulo Contreras
  • 7
    Maximiliano Torrealba
  • 8
    Bryan Troncoso
  • 18
    Diego Buonanotte
  • 19
    Diego Sánchez
  • 21
    D. Zambrano
Rangers
4-4-2
Cristian Campestrini 17
Cristian
Campestrini
Kevin Vásquez 3
Kevin
Vásquez
Claudio Servetti 27
Claudio
Servetti
Lautaro Rigazzi 16
Lautaro
Rigazzi
Agustín Mora 13
Agustín
Mora
Tomás Gómez 24
Tomás
Gómez
Iván Marcelo Rozas Agüero 10
Iván
Marcelo
Rozas
Agüero
A. Rodríguez 18
A.
Rodríguez
Alejandro Márquez 8
Alejandro
Márquez
I. Mesías 39
I.
Mesías
Junior Arias 9
Junior
Arias
  • Entrenador
  • 0
    Ivo Basay Hatibovic
  • Bench
  • 7
    Ignacio Ibáñez
  • 11
    Manuel Vicuña
  • 14
    Sebastián Acuña
  • 22
    Diego Plaza
  • 23
    J. Méndez
  • 25
    Fabián Cerda
  • 31
    Cristobal Renato Muñoz Nieri
6
Esquinas
6
4
Remates fuera de objetivo
9
7
Tiros Totales
10
50
% de Posesión de Balón
50
1
Fuera de juego
0
0
Objetivos
1
14
Tiros libres
15
5
Sustituciones
4
24
Saques de banda
18
4
Tarjetas amarillas
3
3
Disparos a puerta
1
Últimos enfrentamientos
DEP 0 – 1 RAN 04/09/2026
RAN 1 – 2 DEP 25/04/2026
RAN 1 – 1 DEP 05/10/2025
DEP 3 – 2 RAN 24/05/2025
RAN 2 – 3 DEP 24/03/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Rangers y Temuco?

Rangers tendrá que seguir con su misión de escapar del fondo de la tabla en condición de visitante, ya que para la fecha 25 deberá visitar a Deportes Puerto Montt. El choque entre Delfines y Rojinegros se disputará el próximo martes 8 de septiembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Chinquihue.

Por su parte, Deportes Temuco retornará a su hogar para recibir al actual líder de la Primera B 2026, Santiago Wanderers. El duelo entre el Pije y Caturros también se jugará el martes 8 de septiembre, pero dará inicio a las 20:30 horas en el Estadio Germán Becker.