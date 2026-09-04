Rangers da un gigantesco paso en su pelea por salvar la categoría, ya que en la fecha 24 de la Primera B 2026 venció por la cuenta mínima a Deportes Temuco. Con un tempranero gol de Lautaro Rigazzi, la escuadra Rojinegra logra su tercera victoria al hilo y queda a solo dos puntos de salvarse del descenso en la división de plata.

Con este resultado, Rangers de Talca se mantiene como colista de la división de plata con 15 puntos, pero queda a solo dos unidades de Santa Cruz, quien no está en zona de descenso. Por su parte, Deportes Temuco cae hasta la undécima ubicación con 28 unidades, y pierde la oportunidad de escalar a zona de liguilla.

Los goles de Rangers vs Temuco

El inicio del compromiso estuvo bastante movido, pero Deportes Temuco parecía imponer su estilo de juego por sobre el que buscaba Rangers de Talca. El cuadro Pije logró jugadas por las bandas sin éxito de cara al arco que resguardaba Cristián Campestrini, mientras que los Rojinegros aprovecharon su primera oportunidad para abrir el marcador en casa.

A los 15′ minutos del primer tiempo, los locales obtuvieron un tiro libre prometedor en campo contrario. El encargado de ejecutar fue Iván Rozas, quien le entregó un centro preciso a Lautaro Rigazzi, quien con un cabezazo pegado al vertical izquierdo marcó la ruptura del marcador.

Tras diversas jugadas de peligro en ambas escuadras en los dos tiempos disputados, los dirigidos por Ivo Basay lograron mantener el marcador y cosecharon su primer triunfo de local en la temporada.

Estadísticas de Rangers vs Temuco

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24 Deportes Temuco 0 1 Descanso : 0 1 Tiempo Completo Fiscal Stadium of Talca – Talca Rangers Lautaro Rigazzi 15′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 89 ‘ Deportes Temuco Tarjeta amarilla : 89 ‘ Deportes Temuco Tarjeta amarilla : Camilo Núñez 87 ‘ Rangers Sustitución : Ignacio Ibáñez 84 ‘ Rangers Tarjeta amarilla : Agustín Mora 82 ‘ Rangers Sustitución : J. Méndez 82 ‘ Rangers Sustitución : Sebastián Acuña 62 ‘ Deportes Temuco Sustitución : Diego Sánchez 62 ‘ Deportes Temuco Sustitución : Paulo Contreras 45 + 3 ‘ Deportes Temuco Tarjeta amarilla : Franco Ortega 46 ‘ Deportes Temuco Sustitución : Bryan Troncoso 46 ‘ Deportes Temuco Sustitución : Diego Buonanotte 37 ‘ Rangers Tarjeta amarilla : Claudio Servetti 24 ‘ Deportes Temuco Tarjeta amarilla : N. Astete 15 ‘ Rangers Gol : Lautaro Rigazzi 7 ‘ Rangers Tarjeta amarilla : Lautaro Rigazzi Deportes Temuco Deportes Temuco 4-4-2 13 Yerko

Urra 35 B.

Torrealba 28 L.

Casanova 3 Miguel

Sanhueza 17 Franco

Ortega 30 N.

Astete 15 B.

Valdivia 27 Camilo

Núñez 16 Nicolás

Rivera 11 Felipe

Reynero 9 Luis

Acevedo Entrenador

0 Emiliano Astorga

Bench

1 Juan José Garrido



6 Paulo Contreras



7 Maximiliano Torrealba



8 Bryan Troncoso



18 Diego Buonanotte



19 Diego Sánchez



21 D. Zambrano

Rangers Rangers 4-4-2 17 Cristian

Campestrini 3 Kevin

Vásquez 27 Claudio

Servetti 16 Lautaro

Rigazzi 13 Agustín

Mora 24 Tomás

Gómez 10 Iván

Marcelo

Rozas

Agüero 18 A.

Rodríguez 8 Alejandro

Márquez 39 I.

Mesías 9 Junior

Arias Entrenador

0 Ivo Basay Hatibovic

Bench

7 Ignacio Ibáñez



11 Manuel Vicuña



14 Sebastián Acuña



22 Diego Plaza



23 J. Méndez



25 Fabián Cerda



31 Cristobal Renato Muñoz Nieri

6 Esquinas 6 4 Remates fuera de objetivo 9 7 Tiros Totales 10 50 % de Posesión de Balón 50 1 Fuera de juego 0 0 Objetivos 1 14 Tiros libres 15 5 Sustituciones 4 24 Saques de banda 18 4 Tarjetas amarillas 3 3 Disparos a puerta 1 Últimos enfrentamientos DEP 0 – 1 RAN 04/09/2026 RAN 1 – 2 DEP 25/04/2026 RAN 1 – 1 DEP 05/10/2025 DEP 3 – 2 RAN 24/05/2025 RAN 2 – 3 DEP 24/03/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Rangers y Temuco?

Rangers tendrá que seguir con su misión de escapar del fondo de la tabla en condición de visitante, ya que para la fecha 25 deberá visitar a Deportes Puerto Montt. El choque entre Delfines y Rojinegros se disputará el próximo martes 8 de septiembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Chinquihue.

Por su parte, Deportes Temuco retornará a su hogar para recibir al actual líder de la Primera B 2026, Santiago Wanderers. El duelo entre el Pije y Caturros también se jugará el martes 8 de septiembre, pero dará inicio a las 20:30 horas en el Estadio Germán Becker.