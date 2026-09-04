Santiago Wanderers se impuso por 1-0 a Deportes Iquique en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota y se mantuvo firme como líder de la Primera B con 44 puntos, poniéndole presión a Cobreloa, que debe ganar su duelo contra San Luis (sábado 17:30 horas) para alcanzar a los Caturros, todo esto por la Fecha 24 de la Primera B.

Por su parte, los Dragones Celestes están duodécimos con 25 puntos, 10 pos sobre la zona de descenso, lo que parece bastante diferencia, aunque con la arremetida de Rangers es posible que se compriman las cosas abajo.

Los goles de Santiago Wanderers vs Iquique

El único gol de este partido fue obra de Joaquín Silva en los 25 minutos de juego, con una gran arremetida hacia el área de Iquique que finalizó con un toque sutil por sobre el arquero Daniel Castillo.

El resultado favorable para el Decano del fútbol chileno estuvo en peligro en los últimos minutos de juego, cuando en los 88′ se pitó un penal para los Dragones Celestes por falta de Sergio Felipe. No obstante, tras revisión del VAR el árbitro Mario Salvo se dio cuenta que el defensor tocó la pelota antes de contactar a su rival, por lo que revirtió el cobro.

Estadísticas de Santiago Wanderers vs Iquique

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24
Deportes Iquique
04/09/2026 19:00
0
1
Descanso : 0 1
Tiempo Completo Elías Figueroa Brander Stadium – Valparaíso
Santiago Wanderers
  • Joaquín Silva 26′
  • Resumen
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
26 ‘
Santiago Wanderers
Gol : Joaquín Silva
Deportes Iquique
4-4-2
D. Castillo 12
D.
Castillo
Vicente Concha 5
Vicente
Concha
Franco Ledesma 26
Franco
Ledesma
Felipe Espinoza 21
Felipe
Espinoza
D. Orellana 20
D.
Orellana
Thomas Jones 7
Thomas
Jones
J. Pereyra 23
J.
Pereyra
Brayan Garrido 18
Brayan
Garrido
Agustín Venezia 8
Agustín
Venezia
B. Barrera 24
B.
Barrera
Á. Ramos 11
Á.
Ramos
  • Entrenador
  • 0
    Hernán Peña
  • Bench
  • 6
    Mario López
  • 14
    D. Rojas
  • 15
    N. Ayala
  • 16
    Simón Contreras
  • 17
    C. González
  • 25
    Zacarías López
  • 31
    Isaac Díaz
Santiago Wanderers
4-1-4-1
B. Martínez 36
B.
Martínez
A. Herrera 7
A.
Herrera
S. Felipe 18
S.
Felipe
Alexander Dubó 24
Alexander
Dubó
Pedro Ignacio Navarro Castillo 16
Pedro
Ignacio
Navarro
Castillo
D. Portilla 38
D.
Portilla
Martín Villarroel 15
Martín
Villarroel
Joaquín Silva 8
Joaquín
Silva
C. Ponce 14
C.
Ponce
Vicente Vargas 32
Vicente
Vargas
Marcos Camarda 9
Marcos
Camarda
  • Entrenador
  • 0
    Francisco Palladino Soba
  • Bench
  • 10
    J. Luna
  • 17
    Cristóbal Cáceres
  • 19
    Cristóbal Villarroel
  • 20
    Lucas Avendaño
  • 23
    I. Flores
  • 29
    Christian Silva
  • 35
    Fabiano Avello
3
Esquinas
4
137
Ataques
99
57
Ataques peligrosos
54
50
% de Posesión de Balón
50
104
Caja fuerte para pelotas
90
3
Fuera de juego
1
0
Objetivos
1
16
Saques de puerta
11
8
Intentos de gol
14
15
Faltas
7
3
Salvadas
4
0
Disparos Bloqueados
2
5
Sustituciones
5
3
Tarjetas amarillas
1
2
Lesiones
3
Últimos enfrentamientos
CDI 0 – 1 SAN 04/09/2026
SAN 1 – 2 CDI 27/04/2026
SAN 5 – 6 CDI 10/12/2023
CDI 1 – 1 SAN 04/12/2023
SAN 2 – 3 CDI 15/10/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Wanderers e Iquique?

Santiago Wanderers vuelve a la cancha este martes 8 de septiembre a las 20:30 horas contra Temuco en el estadio Bicentenario Germán Becker por la Fecha 24 de la Primera B 2026.

Iquique retorna a la acción un día después, el miércoles 9 a las 20:30 horas, de local en el estadio Tierra de Campeones frente a Santa Cruz, duelo que si gana puede alejarlos definitivamente del descenso.