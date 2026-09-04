Santiago Wanderers se impuso por 1-0 a Deportes Iquique en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota y se mantuvo firme como líder de la Primera B con 44 puntos, poniéndole presión a Cobreloa, que debe ganar su duelo contra San Luis (sábado 17:30 horas) para alcanzar a los Caturros, todo esto por la Fecha 24 de la Primera B.

Por su parte, los Dragones Celestes están duodécimos con 25 puntos, 10 pos sobre la zona de descenso, lo que parece bastante diferencia, aunque con la arremetida de Rangers es posible que se compriman las cosas abajo.

Los goles de Santiago Wanderers vs Iquique

El único gol de este partido fue obra de Joaquín Silva en los 25 minutos de juego, con una gran arremetida hacia el área de Iquique que finalizó con un toque sutil por sobre el arquero Daniel Castillo.

El resultado favorable para el Decano del fútbol chileno estuvo en peligro en los últimos minutos de juego, cuando en los 88′ se pitó un penal para los Dragones Celestes por falta de Sergio Felipe. No obstante, tras revisión del VAR el árbitro Mario Salvo se dio cuenta que el defensor tocó la pelota antes de contactar a su rival, por lo que revirtió el cobro.

Estadísticas de Santiago Wanderers vs Iquique

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 24 Deportes Iquique 0 1 Descanso : 0 1 Tiempo Completo Elías Figueroa Brander Stadium – Valparaíso Santiago Wanderers Joaquín Silva 26′ Resumen

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 26 ‘ Santiago Wanderers Gol : Joaquín Silva Deportes Iquique Deportes Iquique 4-4-2 12 D.

Castillo 5 Vicente

Concha 26 Franco

Ledesma 21 Felipe

Espinoza 20 D.

Orellana 7 Thomas

Jones 23 J.

Pereyra 18 Brayan

Garrido 8 Agustín

Venezia 24 B.

Barrera 11 Á.

Ramos Entrenador

0 Hernán Peña

Bench

6 Mario López



14 D. Rojas



15 N. Ayala



16 Simón Contreras



17 C. González



25 Zacarías López



31 Isaac Díaz

Santiago Wanderers Santiago Wanderers 4-1-4-1 36 B.

Martínez 7 A.

Herrera 18 S.

Felipe 24 Alexander

Dubó 16 Pedro

Ignacio

Navarro

Castillo 38 D.

Portilla 15 Martín

Villarroel 8 Joaquín

Silva 14 C.

Ponce 32 Vicente

Vargas 9 Marcos

Camarda Entrenador

0 Francisco Palladino Soba

Bench

10 J. Luna



17 Cristóbal Cáceres



19 Cristóbal Villarroel



20 Lucas Avendaño



23 I. Flores



29 Christian Silva



35 Fabiano Avello

3 Esquinas 4 137 Ataques 99 57 Ataques peligrosos 54 50 % de Posesión de Balón 50 104 Caja fuerte para pelotas 90 3 Fuera de juego 1 0 Objetivos 1 16 Saques de puerta 11 8 Intentos de gol 14 15 Faltas 7 3 Salvadas 4 0 Disparos Bloqueados 2 5 Sustituciones 5 3 Tarjetas amarillas 1 2 Lesiones 3 Últimos enfrentamientos CDI 0 – 1 SAN 04/09/2026 SAN 1 – 2 CDI 27/04/2026 SAN 5 – 6 CDI 10/12/2023 CDI 1 – 1 SAN 04/12/2023 SAN 2 – 3 CDI 15/10/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Wanderers e Iquique?

Santiago Wanderers vuelve a la cancha este martes 8 de septiembre a las 20:30 horas contra Temuco en el estadio Bicentenario Germán Becker por la Fecha 24 de la Primera B 2026.

Iquique retorna a la acción un día después, el miércoles 9 a las 20:30 horas, de local en el estadio Tierra de Campeones frente a Santa Cruz, duelo que si gana puede alejarlos definitivamente del descenso.