Santiago Wanderers se impuso por 1-0 a Deportes Iquique en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota y se mantuvo firme como líder de la Primera B con 44 puntos, poniéndole presión a Cobreloa, que debe ganar su duelo contra San Luis (sábado 17:30 horas) para alcanzar a los Caturros, todo esto por la Fecha 24 de la Primera B.
Por su parte, los Dragones Celestes están duodécimos con 25 puntos, 10 pos sobre la zona de descenso, lo que parece bastante diferencia, aunque con la arremetida de Rangers es posible que se compriman las cosas abajo.
Los goles de Santiago Wanderers vs Iquique
El único gol de este partido fue obra de Joaquín Silva en los 25 minutos de juego, con una gran arremetida hacia el área de Iquique que finalizó con un toque sutil por sobre el arquero Daniel Castillo.
El resultado favorable para el Decano del fútbol chileno estuvo en peligro en los últimos minutos de juego, cuando en los 88′ se pitó un penal para los Dragones Celestes por falta de Sergio Felipe. No obstante, tras revisión del VAR el árbitro Mario Salvo se dio cuenta que el defensor tocó la pelota antes de contactar a su rival, por lo que revirtió el cobro.
Estadísticas de Santiago Wanderers vs Iquique
- Joaquín Silva 26′
- Resumen
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Castillo
Concha
Ledesma
Espinoza
Orellana
Jones
Pereyra
Garrido
Venezia
Barrera
Ramos
- Entrenador
-
0Hernán Peña
- Bench
-
6Mario López
-
14D. Rojas
-
15N. Ayala
-
16Simón Contreras
-
17C. González
-
25Zacarías López
-
31Isaac Díaz
Martínez
Herrera
Felipe
Dubó
Ignacio
Navarro
Castillo
Portilla
Villarroel
Silva
Ponce
Vargas
Camarda
- Entrenador
-
0Francisco Palladino Soba
- Bench
-
10J. Luna
-
17Cristóbal Cáceres
-
19Cristóbal Villarroel
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20Lucas Avendaño
-
23I. Flores
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29Christian Silva
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35Fabiano Avello
¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Wanderers e Iquique?
Santiago Wanderers vuelve a la cancha este martes 8 de septiembre a las 20:30 horas contra Temuco en el estadio Bicentenario Germán Becker por la Fecha 24 de la Primera B 2026.
Iquique retorna a la acción un día después, el miércoles 9 a las 20:30 horas, de local en el estadio Tierra de Campeones frente a Santa Cruz, duelo que si gana puede alejarlos definitivamente del descenso.