Temuco 3-0 Santiago Wanderers por la Primera B 2026 | Resumen y goles
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Luis Felipe Labrín
Emociones a tope en el Ascenso tras la sorpresiva caída del puntero del torneo.
Santiago Wanderers perdió por 3-0 contra Temuco en su visita al estadio Bicentenario Germán Becker por la Fecha 25 de la Primera B y le dio la posibilidad a Cobreloa de alcanzarlo en la cima de la tabla de posiciones si es que le gana este jueves a Antofagasta en condición de visitante.
Los Caturros tienen 44 puntos, mientras que los Zorros del Desierto acumulan 41, en una recta final vibrante por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol chileno.
Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.