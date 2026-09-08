Santiago Wanderers perdió por 3-0 contra Temuco en su visita al estadio Bicentenario Germán Becker por la Fecha 25 de la Primera B y le dio la posibilidad a Cobreloa de alcanzarlo en la cima de la tabla de posiciones si es que le gana este jueves a Antofagasta en condición de visitante.

Los Caturros tienen 44 puntos, mientras que los Zorros del Desierto acumulan 41, en una recta final vibrante por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol chileno.